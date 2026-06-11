La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado, después de que el ministro Óscar Puente haya llamado "inútil" al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en el Gobierno "están muy nerviosos".

En concreto, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha vuelto a lanzar un insulto al presidente de los populares, al que ha llamado "inútil" menos de un mes después de referirse a él como "imbécil".

Puente se ha lanzado contra Feijóo después del rifirrafe que ha mantenido este miércoles con Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. En un mensaje en X, el ministro ha señalado que Feijóo "perdió dos veces" contra el presidente del Gobierno y ha vaticinado que no conseguirá gobernar.

La portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja se ha hecho eco del mensaje del titular de Transportes y ha afirmado que en el Gobierno y en el PSOE están "muy nerviosos" ante los casos de presunta corrupción que les afectan.

A su entender, "su miedo es directamente proporcional al grado de insultos de Puente". "Ya ni amedrentan. Su fin está cerca", ha afirmado la dirigente del PP en redes sociales.