Pedro Sánchez copia al Papa León XIV y 'bendice' en Canarias a una bebé de cuatro meses hija de una inmigrante

La madre de la bebé llegó a Canarias embarazada y la niña nació en España; durante el acto, la pequeña estuvo al cuidado de una integradora social debido al calor.

El encuentro en Arguineguín estuvo centrado en la realidad migratoria que vive Canarias y contó con la presencia de familias migrantes.

El gesto de Sánchez recordó a las escenas protagonizadas por el Papa León XIV, quien ha bendecido a varios niños durante su viaje apostólico por España.

Pedro Sánchez sostuvo en brazos a una bebé de cuatro meses, hija de una inmigrante, durante su visita al puerto de Arguineguín en Gran Canaria.

Pedro Sánchez también ha querido su foto con un bebé. El presidente del Gobierno ha tomado este jueves en brazos a Mama Usat, una pequeña de cuatro meses, hija de una inmigrante.

Lo ha hecho durante la visita que ha realizado León XIV al puerto de Arguineguín (Gran Canaria), uno de los escenarios centrales de la agenda del Pontífice en Canarias.

Desde que comenzó su viaje apostólico por España el pasado sábado, León XIV ha protagonizado numerosas escenas bendiciendo a bebés y niños pequeños.

Ha ocurrido durante sus desplazamientos en papamóvil, a las puertas del Congreso de los Diputados, en la Nunciatura Apostólica, en el Estadio Olímpico de Montjuïc, en Montserrat y también este jueves en el puerto canario.

La fotografía de Sánchez sosteniendo a la menor ha recordado inevitablemente al Santo Padre. Aunque, a diferencia del Pontífice, el presidente no ha impartido ninguna bendición.

El encuentro en Arguineguín, el "puerto de la vergüenza" en palabras del Papa, ha estado centrado en la realidad migratoria que vive Canarias.

El Papa ha sido recibido por familias migrantes y ha podido conocer de primera mano la situación de quienes han llegado a las islas en los últimos años.

La pequeña tiene apenas cuatro meses. Su madre, una migrante africana, participaba en la ofrenda organizada durante el acto, mientras que el padre seguía la visita desde otra de las tribunas.

Ambos llegaron juntos a Canarias cuando ella estaba embarazada de ocho meses y la pequeña nació ya en España.

La bebé permaneció durante buena parte de la jornada al cuidado de una integradora social.

Las altas temperaturas, cercanas a los 30 grados, obligaron incluso a trasladarla a una zona más resguardada. Fue esa misma trabajadora quien la tenía en brazos cuando se produjo la imagen de Sánchez con la pequeña.