El ministro Puente se dedica ahora a enfrentar el "buen gusto y creatividad" de Barcelona con el Madrid "de la Botella"
Sánchez moviliza a casi medio Consejo de Ministros para la misa de Barcelona, frente a la presencia testimonial de la ministra Milagros Tolón en el acto de Madrid, que reunió a más de 1,2 millones de fieles.
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Las claves
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Óscar Puente reaviva la rivalidad entre Madrid y Barcelona comparando el "buen gusto" y creatividad de Barcelona con el Madrid "de la Botella".
La visita del papa León XIV a España ha evidenciado dos estilos distintos de celebración en ambas ciudades: masiva y abierta en Madrid, solemne y limitada en Barcelona.
A la misa en Madrid asistieron más de 1,2 millones de fieles, mientras que en Barcelona el aforo fue de unas 8.000 personas.
La representación del Gobierno fue mínima en Madrid, pero casi la totalidad del Consejo de Ministros acudió al evento en Barcelona junto a Pedro Sánchez.
Óscar Puente no pierde ocasión. El ministro de Transportes ha vuelto a alimentar la rivalidad entre Madrid y Barcelona aprovechando la visita del papa León XIV a España, que estos días continúa su agenda en Canarias.
"Lo que hemos visto estos días es que Barcelona sigue siendo la de las Olimpiadas mágicas del 92. Creatividad, buen gusto, precisión... y Madrid la del Relaxing Cup of cafe con leche en la Plaza Mayor. Almeida y Ayuso, dignos herederos de la Botella", ha escrito en redes sociales.
La visita del Pontífice ha dejado dos modelos muy distintos de celebración, que responden a lógicas distintas y que Puente ha interpretado para confrontar las dos ciudades.
Madrid ha apostado por la participación masiva y actos abiertos al público. La misa del Corpus Christi celebrada en la Plaza de Cibeles congregó a más de 1,2 millones de fieles.
En cambio, Barcelona ha puesto el foco en la liturgia, con actos más solemnes pero con un aforo más limitado. A la misa de la Sagrada Familia, por ejemplo, asistieron alrededor de 8.000 personas.
La diferencia entre ambas ciudades también ha llamado la atención en cuanto a la representación del Gobierno.
En la misa de Madrid, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tuvo una sola representante: Milagros Tolón, ministra de Educación. El presidente había volado el sábado a Barcelona para asistir al festival Primavera Sound.
En la misa de Barcelona, Sánchez llegó con su esposa Begoña Gómez y un séquito de catorce ministros.
En la bancada estaban el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Transportes, Óscar Puente; la de Vivienda, Isabel Rodríguez; el de Justicia, Félix Bolaños, y el de Exteriores, José Manuel Albares.
Sara Aagesen (Transición Ecológica), Margarita Robles (Defensa), Jordi Hereu (Industria), Ángel Víctor Torres (Política Territorial), Diana Morant (Ciencia), Arcadi España (Hacienda) y Ana Redondo (Igualdad) también hicieron acto de presencia.
De Sumar acudieron Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, y Ernest Urtasun, de Cultura.
Casi un pleno del Consejo de Ministros.