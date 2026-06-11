El ministro Puente se dedica ahora a enfrentar el "buen gusto y creatividad" de Barcelona con el Madrid "de la Botella"

La representación del Gobierno fue mínima en Madrid, pero casi la totalidad del Consejo de Ministros acudió al evento en Barcelona junto a Pedro Sánchez.

A la misa en Madrid asistieron más de 1,2 millones de fieles, mientras que en Barcelona el aforo fue de unas 8.000 personas.

La visita del papa León XIV a España ha evidenciado dos estilos distintos de celebración en ambas ciudades: masiva y abierta en Madrid, solemne y limitada en Barcelona.

Óscar Puente reaviva la rivalidad entre Madrid y Barcelona comparando el "buen gusto" y creatividad de Barcelona con el Madrid "de la Botella".

Óscar Puente no pierde ocasión. El ministro de Transportes ha vuelto a alimentar la rivalidad entre Madrid y Barcelona aprovechando la visita del papa León XIV a España, que estos días continúa su agenda en Canarias.

"Lo que hemos visto estos días es que Barcelona sigue siendo la de las Olimpiadas mágicas del 92. Creatividad, buen gusto, precisión... y Madrid la del Relaxing Cup of cafe con leche en la Plaza Mayor. Almeida y Ayuso, dignos herederos de la Botella", ha escrito en redes sociales.

La visita del Pontífice ha dejado dos modelos muy distintos de celebración, que responden a lógicas distintas y que Puente ha interpretado para confrontar las dos ciudades.

Madrid ha apostado por la participación masiva y actos abiertos al público. La misa del Corpus Christi celebrada en la Plaza de Cibeles congregó a más de 1,2 millones de fieles.

En cambio, Barcelona ha puesto el foco en la liturgia, con actos más solemnes pero con un aforo más limitado. A la misa de la Sagrada Familia, por ejemplo, asistieron alrededor de 8.000 personas.

La diferencia entre ambas ciudades también ha llamado la atención en cuanto a la representación del Gobierno.

En la misa de Madrid, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tuvo una sola representante: Milagros Tolón, ministra de Educación. El presidente había volado el sábado a Barcelona para asistir al festival Primavera Sound.

En la misa de Barcelona, Sánchez llegó con su esposa Begoña Gómez y un séquito de catorce ministros.

En la bancada estaban el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Transportes, Óscar Puente; la de Vivienda, Isabel Rodríguez; el de Justicia, Félix Bolaños, y el de Exteriores, José Manuel Albares.

Sara Aagesen (Transición Ecológica), Margarita Robles (Defensa), Jordi Hereu (Industria), Ángel Víctor Torres (Política Territorial), Diana Morant (Ciencia), Arcadi España (Hacienda) y Ana Redondo (Igualdad) también hicieron acto de presencia.

De Sumar acudieron Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, y Ernest Urtasun, de Cultura.

Casi un pleno del Consejo de Ministros.