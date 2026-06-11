Hernández contra Martínez: el liderazgo bicéfalo que designó Yolanda Díaz provoca la guerra por dirimir quién dirige Sumar

El grupo parlamentario se encuentra dividido y la Asamblea de julio será clave para definir el futuro liderazgo de la formación.

La elección de Verónica Martínez como portavoz parlamentaria y el silencio de Yolanda Díaz han alimentado la pugna por el control de Sumar.

Las denuncias por acoso contra Lara Hernández han intensificado la crisis, con posturas enfrentadas sobre su continuidad al frente del partido.

Sumar vive una fuerte división interna entre Lara Hernández y Verónica Martínez, las dos líderes designadas por Yolanda Díaz.

Sumar arde por los cuatro costados. Las dos personas designadas por Yolanda Díaz para coger las riendas del partido, la coordinadora general y la portavoz parlamentaria, lideran los bandos enfrentados.

Lara Hernández y Verónica Martínez pugnan por determinar quién pasará a dirigir la formación tras la Asamblea que se celebrará, con toda probabilidad, justo dentro de un mes, el 11 de julio.

"Los partidos son como las familias. De cara a la galería finges que todo va bien, pero luego... En los partidos, la cena de Nochebuena con el cuñado y los suegros son los congresos internos", explican desde un partido integrado en Sumar, pero ajeno al movimiento fundado por Yolanda Díaz.

Las denuncias por acoso contra la coordinadora general, Lara Hernández, han convertido el partido en "una jaula de grillos", en expresión de varios diputados del espacio de izquierdas.

Para algunos, esas denuncias tienen intencionalidad política y sólo buscan "cargarse" a Hernández. Otros piden que se estudien seriamente los expedientes abiertos, y consideran que una dirigente con una investigación interna en curso debería "dimitir y no presentarse a la siguiente Asamblea".

Mientras tanto, el entorno de Hernández asegura que está "tranquila y serena".

Tras la dimisión de Íñigo Errejón, a raíz de una denuncia por agresión sexual, Yolanda Díaz decidió que la portavocía del grupo parlamentario recayese en una persona de su máxima confianza: Verónica Martínez Barbero, diputada por Pontevedra y miembro del Movimiento Sumar.

Se trata de una técnica, sin experiencia política pero sí de gestión. Venía del Ministerio de Trabajo y antes había ocupado la presidencia del Consejo Gallego de Relaciones Laborales, en la Xunta de Alberto Núñez Feijóo.

La decisión de Díaz se tomaba pasando por encima de otras formaciones integradas en el grupo de Sumar en el Congreso, pese a que IU cuenta con más cuadros internos.

A los pocos meses, en marzo de 2025, Yolanda Díaz decidió cambiar la cúpula de su propio Movimiento. Lo hacía en una asamblea tras unos meses de interinidad después de dimitir tras la debacle de las europeas.

Su idea era abandonar el día a día de la formación y dejar el peso orgánico a otras personas, mientras ella se convertía en "invitada permanente" en el Grupo Ejecutivo. Un puesto de observadora que comparte con Verónica Martínez.

Yolanda Díaz guarda silencio

A cambio, aupó a una desconocida Lara Hernández, otra persona de su máxima confianza, para que ocupara la plaza de coordinadora general de Sumar, cargo compartido con el diputado Carlos Martín, que dimitió pocos meses después.

Esa baja la habría aprovechado Hernández, según sus críticos, para acumular poder e ir arrinconando a la secretaria de Organización, Laura Moreno, que finalmente presentó su dimisión esta semana, mientras deslizaba acusaciones de acoso dentro de la formación.

La guerra ha dado paso a la formación de trincheras. "O dimites y te vas o das la batalla política y buscas mayorías", aseguran partidarios de Hernández tras las denuncias internas por mobbing presentadas ante el Comité Antiabusos.

La cuestión es quién respalda a quién. Algunas de las personas que han salido de la Ejecutiva, como la ex secretaria de Comunicación, Elisabeth Duval, ya ha mostrado su rechazo a Hernández.

En el grupo parlamentario hay división entre los partidarios de Martínez y los de Hernández, mientras Yolanda Díaz guarda silencio.

Y mientras tanto, los partidos que integran el Grupo parlamentario de Sumar, pero no están en el movimiento, aseguran que esta crisis interna no cambia nada y que mantienen su hoja de ruta para buscar a quien releve a Yolanda Díaz como candidata en las próximas generales.

Ahora hay que esperar aún un mes para ver cómo se conforma el Movimiento y su papel dentro de una refundada coalición de izquierdas.