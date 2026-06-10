Sumar se desangra entre ceses y las denuncias de acoso laboral contra la 'sucesora' de Yolanda Díaz al frente del partido

El partido prepara un congreso para renovar su dirección mientras otras formaciones de izquierda buscan integrar Sumar en una nueva coalición electoral.

Sumar atraviesa una crisis interna con múltiples dimisiones en su ejecutiva tras la marcha de Yolanda Díaz, incluyendo a Íñigo Errejón, María Eugenia Rodríguez Palop y Carlos Martín Urrutia.

La secretaria de Organización, Laura Moreno, dimite alegando deterioro de su salud mental y denuncia aislamiento y exclusión dentro del partido.

Lara Hernández, sucesora de Yolanda Díaz al frente de Sumar, enfrenta denuncias internas por acoso laboral y acusaciones de fraude en las primarias.

El caos reina en Sumar. La persona que dejó Yolanda Díaz al frente cuando decidió dar un paso a un lado, Lara Hernández, no logra frenar la sangría interna.

A la serie de dimisiones, la larga incertidumbre sobre el sucesor de Díaz como cabeza de cartel, las maniobras de Gabriel Rufián para abrir un nuevo espacio en la izquierda y las malas expectativas electorales, se han sumado las denuncias internas por mobbing.

Sólo habían pasado unas horas desde que se conoció la dimisión de la secretaria de Organización de Sumar, Laura Moreno, cuando la exresponsable de Comunicación de la coalición, Elisabeth Duval, compartió este martes un tuit en el que hablaba de "acoso laboral" en la formación.

A los pocos minutos, concretó sus acusaciones y señaló a la coordinadora general, Lara Hernández, por "llevar meses vulnerando los estatutos con una investigación por acoso laboral".

La denuncia estaría relacionada con el trato dispensado a varios trabajadores de la formación. Algo que niegan desde el entorno de Hernández, donde anuncian "medidas" contra Duval y sostienen que la dimisión de Moreno se debe a "motivos estrictamente personales".

Sin embargo, en la carta en la que presentó su renuncia, admite que ha sufrido "un deterioro" en su "salud mental" por haber defendido un proyecto político "que casi nadie se creía”.

Moreno llega a reconocer que de "haberlo sabido" habría evitado "la ansiedad crónica, la medicación y el tratamiento".

"Fui apartada progresivamente de mis responsabilidades y aislada de las estructuras de Movimiento Sumar por cumplir con lo que yo creía que eran nuestros compromisos". "Fui excluida sin previo aviso" del espacio de coordinación de los partidos que componen Sumar, añade.

Y remata con un anuncio preocupante para la formación: "En este momento, está en marcha una investigación interna interpuesta por seis altos dirigentes institucionales y orgánicos que pudieron observar comportamientos preocupantes de la co-coordinadora hacia algunos trabajadores".

Tras la dimisión de Yolanda Díaz, después del batacazo de las elecciones europeas, la formación ha encadenado varias salidas en su Ejecutiva, como las de la exeurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, el exportavoz parlamentario Íñigo Errejón tras una denuncia por acoso sexual y la exsecretaria de Comunicación, Elisabeth Duval.

Aunque otros señalan una dimisión especialmente llamativa: la del co-coordinador general Carlos Martín Urrutia, que compartía liderazgo con Hernández.

Tras su marcha, el puesto de adjunto sigue vacante y la actual líder ha asumido todo el protagonismo hasta la celebración de la Asamblea, que está pendiente por celebrar y que se celebrará a principios de julio salvo sorpresas.

Por ser más concreta: Lara Hernández, que lleva meses vulnerando los estatutos, con una investigación abierta por acoso laboral, acusada de fraude en primarias internas por su propia exsecretaria de Organización, debería dimitir y no presentarse a la siguiente Asamblea de Sumar. https://t.co/B5KeM2NvAm — Elizabeth Duval ☀️ (@_elizabethduval) June 9, 2026

En su mensaje en X, Duval también señalaba que Hernández fue "acusada de fraude en las primarias internas" en la Comunidad Valenciana, donde habría beneficiado a una candidatura afín. De ahí que concluyera que Hernández "debería dimitir y no presentarse a la siguiente Asamblea de Sumar".

Todo ello mientras el partido debe celebrar un congreso para renovar sus cargos y encontrar a la dirección paritaria, tras la dimisión de Martín Urrutia el pasado mes de agosto.

En principio, este jueves se votará la convocatoria del proceso, que previsiblemente se celebrará el 11 de julio, mientras otras formaciones como IU, Más Madrid o los Comunes buscan integrar el movimiento Sumar en una nueva amalgama de siglas para presentarse a las próximas elecciones generales.