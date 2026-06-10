El 'campamento de los horrores' volverá a abrir este verano en Navarra: Chivite lo financia pese a que Álava lo ha cerrado

Las subvenciones, gestionadas a través de Euskarabidea y entidades locales, permiten a las familias recuperar parte del coste de los campamentos, con una financiación anual que supera los 30.000 euros.

En Navarra, los campamentos continúan en municipios como Goñi y Abáigar y siguen recibiendo ayudas públicas, a pesar de que la Ertzaintza investiga al menos 20 denuncias por delitos contra la libertad sexual en estos entornos.

La Diputación de Álava ha vetado estos campamentos durante tres años, tras sancionar a los organizadores por incumplimiento grave de la normativa y recibir denuncias de padres sobre monitores que se duchaban desnudos con menores.

El Gobierno de Navarra, presidido por María Chivite, mantiene y financia los campamentos en euskera organizados por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, pese a que han sido prohibidos en Álava por denuncias de conductas inapropiadas.

El Gobierno de María Chivite mantendrá y seguirá financiando este verano las colonias en euskera organizadas por la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea pese a que en el País Vasco han sido vetadas y no podrán celebrarse.

Se trata de los polémicos campamentos Euskal Udalekuak, que hasta ahora tenían lugar en Bernedo (Álava) y que, por el momento, siguen programados en los municipios navarros de Goñi y Abáigar.

En esas colonias varios padres han denunciado que los monitores se duchaban desnudos con menores.

La Diputación de Álava acaba de prohibir estos campamentos tras aprobar el pasado 4 de junio una sanción contra los organizadores.

Esa medida los inhabilita durante tres años para impulsar actividades de tiempo libre con menores e incluye además una multa de 9.000 euros y la pérdida de acceso a ayudas públicas en ese territorio.

¿Y por qué lo hace? La Diputación concluye en su expediente que la asociación incumplió de forma "grave" la normativa y no colaboró con la administración tras las denuncias de los padres.

En esas condiciones, considera que no puede seguir al frente de estas actividades.

Por si fuera poco, los organizadores intentaron esquivar el veto recurriendo a otras siglas. Bajo el nombre de Dorrekoa, presentaron un nuevo campamento en Bernedo con las mismas fechas y el mismo tipo de actividades.

La Diputación de Álava comprobó que, en la práctica, Dorrekoa y Sarrea eran lo mismo: trabajaban con el mismo equipo, se coordinaban por los mismos canales y utilizaban el mismo recinto.

En cualquier caso, ese veto solo tiene jurisdicción en territorio alavés, por lo que los campamentos previstos para este verano en Navarra pueden seguir adelante salvo que el Gobierno de Chivite intervenga. Y por ahora, guarda silencio.

La resolución de la Diputación ya ha sido remitida al Ejecutivo navarro, pero la decisión sobre estas colonias recae en el departamento de Juventud del propio Gobierno foral.

Y no se limita a permitirlas: el Gobierno de Chivite, además, las financia.

De hecho, el Instituto Navarro del Euskera, Euskarabidea, ya tiene en marcha la convocatoria de ayudas de 2026 a través de la cual distintas entidades locales han vuelto a subvencionar estos campamentos.

Aunque la ayuda la formalizan esas entidades, la financiación procede de Euskarabidea, que depende del Gobierno de Navarra.

La Mancomunidad de la Sakana, en manos de EH Bildu, por ejemplo, ha seguido promocionando estas colonias como una "oportunidad inmejorable para vivir el verano de forma activa: hacer nuevas amistades y disfrutar de la naturaleza, todo en euskera y en un ambiente amigable".

Denuncias

La polémica con estos campamentos surge tras varias denuncias por conductas graves de monitores con menores. La Ertzaintza investiga ya al menos 20 denuncias por delitos contra la libertad sexual, tanto en Abáigar como en Bernedo.

Una madre, según testimonios recogidos por El Diario Vasco, relató que su hija —una adolescente entre 13 y 15 años— fue obligada en el campamento de Bernedo a ducharse desnuda en duchas mixtas, acompañada por chicos y monitores también desnudos.

A pesar de su resistencia, la obligaban a repetir esta situación varias veces. En algunas ocasiones, un monitor circulaba "con los genitales al aire", según su denuncia.

Otras familias han denunciado que en esas colonias de verano los monitores solían cocinar desnudos pertrechados con un simple mandil o pasearse en topless por el recinto y la piscina municipal. También se practicaban juegos de rol que incluían tocamientos indebidos.

En Abáigar, los testimonios hablan también de duchas mixtas, monitores desnudos frente a menores y comentarios sexuales inapropiados hacia adolescentes.

Estas prácticas se habrían repetido en 2021 y 2022, según cartas de los propios niños y denuncias aportadas por sus familias.

Sistema de ayudas

Las ayudas como las de la Sakana permiten a las familias recuperar cerca de 125 euros por hijo inscrito en una lista de campamentos, entre ellos los organizados por Euskal Udalekuak.

¿Cuál es el flujo del dinero? Euskarabidea transfiere cada año fondos a la Mancomunidad de la Sakana, que recibe en torno a 30.000 euros anuales.

El Ejecutivo foral lleva años financiando estas colonias, tanto en la actualidad, con María Chivite, como en la etapa anterior de Uxue Barkos.

Según adelantó este periódico, este sistema de ayudas se mantiene desde 2015. Ese año se destinaron unos 5.400 euros; en 2016, 14.000; en 2017, más de 27.000; en 2018 fueron 23.000 y en 2021 volvieron a crecer hasta los 30.000.

En 2022 las ayudas alcanzaron los 32.000 euros y en 2023 superaron los 31.000. La tendencia ha sido al alza hasta consolidarse en torno a los 33.000 actuales.

Los padres abonan primero la cuota completa del campamento —entre 200 y 350 euros según la duración— y, posteriormente, presentan el justificante de pago. La Mancomunidad devuelve hasta 125 euros por niño, siempre que elijan un campamento de la lista oficial.

Tras publicar esa red de ayudas, el caso llegó al Parlamento de Navarra, donde Vox exigió la dimisión de Ana Ollo, la consejera encargada de esas subvenciones.

"Se está financiando con dinero de todos los navarros la perversión de menores. Quien haya colaborado en esta iniciativa debe pasar por los juzgados", denunció el partido de Santiago Abascal.

Ahora, tras el veto en Álava, Vox ha solicitado al Gobierno navarro toda la documentación que la Diputación le ha remitido sobre la sanción.

Vox también ha trasladado el caso a los tribunales, con una denuncia en el Juzgado número 3 de Vitoria, que ya investiga los hechos, y otra en el juzgado de Estella.

Para los de Abascal, los hechos podrían ser constitutivos de delitos relacionados con la protección de menores y con la posible responsabilidad de quienes organizan o financian estas actividades.