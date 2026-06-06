Sánchez acorta la legislatura al descartar el "superdomingo": un calendario judicial de infarto llevaría las urnas a marzo del 27

El escenario más probable es que las elecciones generales se celebren en primavera de 2027, evitando la coincidencia con las autonómicas y municipales y la desmovilización del electorado de izquierdas en julio.

Sánchez apuesta por presentar unos Presupuestos Generales con marcado carácter social como reclamo electoral, aunque es improbable que consiga aprobarlos.

La decisión está influida por un intenso calendario judicial, con causas que afectan al Gobierno y su entorno, y la posibilidad de que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular.

Pedro Sánchez descarta un "superdomingo" electoral en mayo de 2027 y plantea acortar la legislatura, situando las elecciones generales en marzo o abril de ese año.

El presidente Pedro Sánchez descartó por completo este viernes hacer coincidir las elecciones generales con las autonómicas y municipales de mayo de 2027.

Con este anuncio, dejó entrever la posibilidad de acortar la legislatura, lo que situaría las elecciones generales en marzo o abril del año que viene.

Desde Montenegro, Sánchez admitió que existe un "debate que se tiene que sustanciar" de los alcaldes y candidatos autonómicos —que no quieren pagar en las urnas los escándalos de corrupción del Gobierno— y garantizó "por activa y por pasiva" que no habrá "un superdomingo electoral" en mayo de 2027.

Con la fecha de julio de 2027 como límite, su margen de maniobra está condicionado por un calendario judicial de infarto que, a partir del próximo mes de noviembre, puede llevar al banquillo a Begoña Gómez ante un jurado popular.

Y con una amenaza mucho más inminente: el sumario del caso fontanera deja al ministro Marlaska atrapado en sus mentiras, señala a la directora de la Guardia Civil por sus citas secretas con Leire Díez y cerca al propio Sánchez en Moncloa.

El presidente reiteró este viernes su compromiso de tramitar los Presupuestos de 2027, con un marcado carácter social. Es muy improbable que consiga sacarlos adelante, pero se convertirían en su principal reclamo ante las urnas.

Estos son los cuatro posibles escenarios que se abren ahora:

Fin de curso agónico

En el momento más crítico desde que llegó a la Moncloa, Pedro Sánchez vive un fin de curso político agónico, con un aluvión de causas judiciales que no dan ni un solo día de tregua.

En las próximas semanas conoceremos las sentencias sobre el hermano de Pedro Sánchez (cuyo juicio concluye la próxima semana en Badajoz) y sobre José Luis Ábalos (el fiscal pide 24 años de cárcel para él) y Koldo García (19 años y medio) por el caso mascarillas. Sólo es el principio.

Mientras tanto, avanza la instrucción de causas judiciales tan sensibles como la relativa al amaño de adjudicaciones de obras públicas, que afecta a José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García , Isabel Pardo de Vera y otros exaltos cargos del Ministerio de Transportes.

También la investigación sobre la financiación del PSOE (a partir de las revelaciones realizadas por Víctor de Aldama), el caso hidrocarburos y la Sepi (de nuevo, con Santos Cerdán, Leire Díez y Vicente Fernández como protagonistas).

Sólo la visita del Papa León XIV (que se prolongará hasta el próximo viernes) y el Mundial de Fútbol (desde el 11 de junio al 19 de julio) pueden distraer la agenda informativa, hoy dominada por los escándalos: desde la imputación del expresidente Zapatero a la cloaca de Leire Díez que operaba desde la sede de Ferraz contra jueces, fiscales y mandos de la UCO.

El período de sesiones en el Congreso concluye el 30 de junio. Y será un alivio, porque el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria para aprobar sus principales leyes. Tampoco para sacar adelante algunas de las reformas exigidas por Bruselas para acceder a nuevos desembolsos de los fondos europeos.

Es sin duda el momento más desfavorable para convocar unas elecciones que, en estas circunstancias, llevarían al PSOE al borde del abismo.

Presupuestos en otoño

Para huir de los escándalos de corrupción, Pedro Sánchez reiteró ayer que, esta vez, el Gobierno sí va a cumplir el mandato constitucional de tramitar los Presupuestos Generales del Estado para 2027. No lo ha hecho en los tres últimos años.

Durante su visita a Montenegro, apeló a la "responsabilidad" de sus socios para sacar adelante unos "Presupuestos que sean más sociales, que cumplan con el rigor fiscal que caracteriza a este Gobierno y continúen la agenda de transformación económica y social que estamos implementando desde hace ocho años".

El BOE publicó este viernes la orden del Ministerio de Hacienda que fija, entre otras prioridades de los nuevos Presupuestos, el "fortalecimiento del Estado de Bienestar", el acceso a la vivienda, la sanidad y la educación pública, la "creación de empleo estable de calidad", y la "transición ecológica justa".

Si cumple los plazos legales previstos, el Gobierno debe registrar en las Cortes el proyecto de Presupuestos antes de que concluya el mes de septiembre. Lo que llevaría el debate de enmiendas a la totalidad a finales de octubre.

Pedro Sánchez es consciente de que no tiene mayoría para sacar adelante las cuentas del Estado. Y ya apenas tiene margen para ofrecer a los socios del Gobierno nuevas concesiones a cambio de su apoyo.

Por tanto, los "Presupuestos sociales" anunciados serán más bien su reclamo o señuelo electoral. Si el Congreso los tumba a finales de octubre, Sánchez encontraría la justificación para convocar unas elecciones que, tras el plazo legal previsto de 54 días, podrían celebrarse en diciembre de 2026 o enero de 2027.

Pero de nuevo asoma el calendario judicial. El juez Juan Carlos Peinado ya ha propuesto que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular (compuesto por nueve ciudadanos particulares) por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

La Audiencia Provincial de Madrid aún debe resolver los recursos de las partes. Si confirma la decisión del instructor, el proceso de selección del jurado y la vista oral podría iniciarse a partir del mes de noviembre, aunque su fecha definitiva es incierta.

Y esto aleja la posibilidad de que las elecciones se celebren en diciembre o enero.

Primavera 2027

Es el escenario electoral más probable, tras el anuncio realizado este viernes por el presidente del Gobierno.

Celebrar los comicios en marzo o abril de 2027 permitiría a Sánchez cumplir su compromiso de agotar la legislatura, que quedaría reducida en apenas tres meses.

Hay que tachar algunas fechas del calendario: la Semana Santa se celebra del 21 al 28 de marzo.

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) establece que los comicios se celebrarán 54 días después de que el BOE publique el decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de las elecciones.

De este modo, si Sánchez firmara el decreto el 11 o 12 de enero, a la vuelta de Navidad, los comicios se celebrarían el 7 de marzo.

Si firma el decreto el 23 de febrero, la campaña electoral se iniciaría tras la Semana Santa y los españoles acudirían a las urnas el 18 de abril.

Julio de 2027

Es la fecha límite para celebrar las elecciones generales: cuatro años después de los comicios del 23-J de 2023.

Como ha expresado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a los candidatos municipales y autonómicos del PSOE les aterra que se repita lo ocurrido entonces: en los comicios del 28M de 2023, pagaron el malestar de los ciudadanos con el Gobierno.

Y al día siguiente, Pedro Sánchez anunció por sorpresa la convocatoria de elecciones generales, utilizando como principal amenaza los pactos del PP con Vox.

Tampoco los principales socios de Sánchez, como el PNV, quieren verse penalizados por su apoyo al Gobierno, en las elecciones autonómicas previstas para el cuarto domingo de mayo de 2027.

Hay otros motivos para descartar el escenario de julio de 2027. La desmovilización del electorado de izquierdas supone, esta vez, una de las principales amenazas a las que se enfrentan el PSOE y el nuevo artefacto que actúe como sucesor de Sumar.

Pero celebrar las elecciones generales en pleno mes de julio desincentivaría la participación.

Todo ello apuntala, como escenario más probable, la celebración de los comicios en marzo o abril de 2027.