La negación de Sánchez que las notas de Leire Díez cuestionan: "No sé nada de sus andanzas. Nunca las hubiera tolerado"

Santos Cerdán rechaza rotundamente haber cometido delito alguno y acusa a la UCO y a la Justicia de intentar dañar reputaciones en lugar de investigar delitos.

El Gobierno respalda a altos cargos como Marlaska y Mercedes González, pese a la admisión de reuniones con Leire Díez previamente negadas.

Sánchez afirma que nunca fue informado sobre las acciones de Leire Díez y que no hubiera tolerado tales conductas, aunque admite que puede haber corrupción localizada en ciertas personas.

Pedro Sánchez y Santos Cerdán niegan conocer o haber participado en la presunta trama de corrupción relacionada con Leire Díez investigada por la Audiencia Nacional.

Pedro Sánchez y Santos Cerdán han salido a la vez y en tromba para quitarse presión e intentar desligarse de las cloacas del PSOE que investiga la Audiencia Nacional.

Pero entre el mensaje del presidente del Gobierno y el del exsecretario de Organización hay algún matiz importante. Sánchez no descarta la existencia de la trama, se limita a rechazar que tuviera conocimiento o sospecha de ella. Cerdán, por su parte, niega que hubiera delito.

La posición de Sánchez es coherente con la que mantienen estos días tanto Moncloa como la actual dirección del partido, que consiste en señalar a Cerdán: el sumario incluye multitud de referencias a sus reuniones y gestiones con la fontanera Leire Díez y posibles indicios de pagos con fondos del partido.

Lo que no ha hecho la dirección del PSOE, más de una semana después de conocerse el auto del juez Santiago Pedraz, es dar una explicación detallada de los supuestos pagos a Leire Díez y el apoyo a la trama.

Sánchez aseguró este viernes en Montenegro que nunca ha conocido ni se le ha informado de "las andanzas de Leire Díez". "Nunca las hubiera tolerado", dijo. Y añadió: "La corruptela de unos pocos no va a enmarañar la acción de este Ejecutivo ni la imagen de mi formación".

Su negativa choca con múltiples anotaciones que constan en el sumario referidas supuestamente a Sánchez. Por ejemplo, las que hablan de "el one", las que mencionan directamente al "presidente" y hasta las referidas a "PS", sin precisar a qué se refieren.

Por lo tanto, admite que puede haber tal corruptela, aunque esté localizada en personas concretas.

En esa misma línea y de manera coordinada, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aseguró en la Cope que no resta importancia a los hechos que se describen en la investigación y que "de ser ciertos" serían "muy graves".

Bolaños también rechazó que Sánchez pudiera tener conocimiento de la creación y funcionamiento de la trama.

Sánchez también respaldó en sus declaraciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, pese a que ésta ocultó sus reuniones con Leire Díez.

En concreto, Marlaska repitió en varias ocasiones que tales reuniones no se produjeron nunca, incluso lo dijo en el Congreso, pero este jueves el Gobierno terminó por admitirlas. Es decir, Sánchez apoya a quien reconoce que mintió.

Y fuentes de Moncloa dan por hecho que Sánchez no la dejará caer. No se lo puede permitir porque supondría admitir que el caso de las cloacas llega al Gobierno.

Por su parte, Cerdán negó en un comunicado de forma "absoluta y radical" cualquier delito, y se desligó de la presunta trama del caso fontanera.

El ex secretario de Organización del PSOE reivindicó su inocencia, frente a las "actuaciones, presiones, injerencias y manipulaciones" que se le han "atribuido" y aseguró que el objetivo de la UCO y de la Justicia, en este caso, "no es investigar delitos, sino destrozar personas".