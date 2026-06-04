"Te va a recibir el FGE": los lazos de Leire con la Fiscalía General prueban que sus contactos iban más allá del aparato del PSOE

Entre los investigados figuran Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y la gerente del PSOE, además de empresarios y colaboradores que habrían participado en la red.

La trama investigada pretendía interferir en procedimientos judiciales y policiales para proteger al PSOE, el Gobierno y su presidente, involucrando a dirigentes del partido y empresarios afines.

La UCO ha geolocalizado el móvil de Díez en la sede de la Fiscalía y hallado mensajes que apuntan a reuniones con altos cargos, lo que refuerza la hipótesis de contactos reales.

Leire Díez, vinculada al PSOE, utilizaba su supuesta influencia en la Fiscalía General del Estado para captar colaboradores y ofrecer beneficios penales a cambio de información comprometedora.

La trama investigada por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional tiene ramificaciones que van mucho más allá del aparato interno del PSOE: "Te cuento. Te va a recibir el FGE".

La fontanera del PSOE Leire Díez no solo operaba desde Ferraz: los indicios recogidos en los informes de la UCO confirman que utilizaba como principal argumento de captación su supuesta capacidad de influir en la Fiscalía General, una alta institución del Estado ajena al partido y, teóricamente, independiente del Gobierno.

Para ofrecer a sus interlocutores beneficios penales —retirada de cargos o acuerdos sobre condenas— Díez necesitaba contactos en la cúspide del Ministerio Fiscal. De hecho, los investigadores de la UCO han geolocalizado su teléfono en la sede de la Fiscalía y han encontrado mensajes que apuntan a, al menos, una reunión allí en marzo de 2025.

La misma lógica que expande la trama más allá de "comportamientos individuales tomando el nombre del PSOE en vano", como se excusaba el partido este martes en una nota pública, se reproduce en el ámbito policial.

Según declaraciones de dos agentes de la Guardia Civil recogidas en el sumario, el director del Cuerpo ordenó a la UCO "no ser proactivos" en la investigación del caso Hermano, que afecta a David Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo

Santos Cerdán era el número tres del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez en el control del partido, pero no tenía mando orgánico sobre el director general de la Guardia Civil ni sobre su Director Adjunto Operativo.

Esas instrucciones solo podían llegar desde el Ministerio del Interior, lo que —como inferencia lógica— sitúa la trama en una dimensión institucional que supera con creces el perímetro partidario.

'Acuerdo V'

El cuadro que emerge del sumario es, por tanto, el de una red que habría operado en varios planos simultáneos: el partido y empresas afines, la Fiscalía como palanca judicial y las fuerzas de seguridad del Estado, como eventual freno a las investigaciones.

Leire actuaba como coordinadora de ese entramado, captando colaboradores con la promesa de acceso a instituciones que deben ser independientes del poder político.

El episodio más documentado en este sentido es la oferta que Díez trasladó al abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, el 18 de febrero de 2025. "Te cuento. Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho", le escribió al letrado en un mensaje recogido en el informe de la UCO al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

A cambio de ese acceso a la Fiscalía, Díez esperaba información comprometedora contra el juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena.

En un archivo fechado el 16 de enero de 2025 y titulado 'Estado de situación', describía un pacto con Villarejo por el que el comisario entregaría "audios y pagos" que involucrarían a Marchena, al Partido Popular y a su líder Alberto Núñez Feijóo.

"Las grabaciones pendientes de entrega son realmente explosivas", rezaba ese documento.

En otro archivo hallado en su portátil, los investigadores encontraron el llamado 'Acuerdo V'.

El documento hace referencia a un cliente no identificado —presumiblemente Villarejo— que debería acudir a una reunión con la propia Díez y con la Fiscalía. Las condiciones: pagar únicamente una multa económica y no volver a prisión.

A cambio, ese cliente debería aportar información sobre el expresidente Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, el exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado Francisco Martínez, así como "audios, correos y documentos comprometidos" sobre el PSOE en Andalucía, Podemos, la llamada 'operación Cataluña' o el BBVA.

Díez también extendió esta misma oferta al propio Martínez, procesado hoy en el 'caso Kitchen' junto a su superior, el exministro del Interior. Con Martínez llegó a mantener Leire, al menos, dos reuniones cuya grabación fue intervenida por la Guardia Civil en su ordenador.

El 'gancho' del fiscal

La UCO documenta además que Díez alardeaba ante sus interlocutores de tener influencia directa sobre la Fiscalía General del Estado. Lo utilizaba como gancho para captar a personas con problemas judiciales.

En sus propias palabras, según el informe policial: "LEIRE hacía referencia a que la Fiscalía dependía del Gobierno, y que los fiscales debían seguir órdenes de sus superiores. A este respecto, LEIRE expresó que se podía ayudar al dicente retirando la acusación en las causas".

Ese mismo argumento guiaba el envío de denuncias instrumentales.

Según otro pasaje del mismo informe: "LEIRE instruyó a SÁENZ DE TEJADA para que remitiese la denuncia a Fiscalía General del Estado, porque ella consideraba que tenía control sobre la citada institución, y que allí le estarían esperando".

Los investigadores encontraron además un mensaje de Díez en Signal: "Buenos días Antonio. El jueves estuve en FGE. Cuando puedas hablamos".

Ese mensaje, unido a la geolocalización de su móvil en la sede del Ministerio Fiscal, refuerza la hipótesis de que los contactos de Díez no eran sólo fanfarronería, sino que tenían algún tipo de base real.

Control de daños

El caso que instruye Pedraz investiga una presunta red para interferir en procedimientos judiciales y policiales que afectaban al PSOE y al Gobierno, para "proteger al PSOE, al Gobierno y a su presidente". La trama habría estado liderada por el exsecretario de Organización Cerdán y coordinada operativamente por Díez.

Hace ahora una semana, el pasado 27 de mayo, la UCO practicó registros simultáneos en varios domicilios y en la sede federal del PSOE en Ferraz, con incautación de documentación, dispositivos y efectivo incorporados al sumario.

Entre los investigados figuran, además de Cerdán y Díez, el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolset y la gerente del PSOE Ana María Fuentes.

El propio abogado de Villarejo admitió el 28 de mayo ante la Guardia Civil que Díez le habló del posible pacto, pero añadió que no le dio credibilidad porque le pareció "muy poco creíble y muy fantasiosa" y que, por ello, nunca solicitó reunirse con la Fiscalía General.

Otros testigos niegan que las reuniones en la cúspide de la Fiscalía llegaran a materializarse. Uno declara expresamente que "ni VILLAREJO ni el manifestante se reunieron con el Fiscal General del Estado". Otro reitera que "nunca ha tenido ninguna reunión en esa Fiscalía [General del Estado]".