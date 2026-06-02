Puigdemont no quiere hacer presidente a Feijóo: Junts sólo negociaría la moción si hubiera un 'candidato instrumental'

El apoyo de Junts, junto a Coalición Canaria y la posible abstención del PNV, sería clave para alcanzar la mayoría necesaria en una moción de censura.

La desconfianza hacia el PP se debe a que temen que busque beneficiarse de un tiempo en Moncloa antes de convocar elecciones.

Junts exige que la convocatoria de elecciones generales tras la moción sea inmediata y con garantías, sin periodo de gobierno interino.

Puigdemont y Junts solo contemplan negociar una moción de censura si el candidato no es Feijóo, sino una figura neutral ajena al PP.

Carles Puigdemont no quiere hacer presidente del Gobierno a Alberto Núñez Feijóo. No directamente, al menos.

Según fuentes conocedoras de las conversaciones que se están manteniendo entre los partidos concernidos en el eventual apoyo a una "moción de censura instrumental", Junts sólo se sentaría a explorar esa posibilidad si también hubiese un "candidato instrumental".

Es decir, que el candidato que encabezase la iniciativa fuese una figura neutral, ajena al liderazgo del PP.

No se trata de un rechazo de plano a tumbar a Pedro Sánchez , sino de una condición estratégica.

Los de Puigdemont consideran que un candidato que no fuese Feijóo sería "la mejor garantía" de que el segundo paso se cumpliría de forma automática. Es decir, la convocatoria inmediata de elecciones generales.

La desconfianza nace de una lectura muy concreta de las declaraciones públicas de Feijóo.

Cada vez que el líder del PP habla de una moción instrumental, los partidos concernidos escuchan la misma secuencia: "Moción instrumental, decencia y limpieza del 'sanchismo', y convocatoria electoral". Y en ese orden ven un paso intermedio que no les gusta.

Lo que temen Junts, PNV y Coalición Canaria es que el PP no tenga prisa en disolver las Cámaras.

Los tres partidos han "leído" en el discurso de Feijóo la voluntad de establecerse unos meses en Moncloa e impulsar medidas de fácil venta electoral: bajar impuestos, reformar el Código Penal para los multirreincidentes, cambiar al titular de la Fiscalía, o impulsar leyes liberalizadoras para la vivienda.

El objetivo del PP, según estas fuentes, sería llegar a unas elecciones anticipadas en posición de sacar "unos 20 diputados más" de lo que le dan hoy las encuestas.

La última, encargada por EL ESPAÑOL y publicada el pasado domingo, ya otorga al PP 147 escaños, diez más de los actuales. Y la derecha en su conjunto llegaría a 208 diputados, pero con una gran subida de Vox hasta los 60 asientos.

Feijóo intentó este lunes neutralizar ese argumento: "Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún Gobierno". Y añadió: "Constituir un Gobierno para activar la convocatoria electoral no necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara".

El problema, según las fuentes consultadas, no es únicamente el fantasma de Vox en el Gobierno. Es la desconfianza estructural sobre los tiempos del PP. La promesa de Feijóo de que "habrá elecciones y decidirán los españoles" no convence en Waterloo, porque no fija plazos ni mecanismos que lo garanticen.

Por eso la figura del candidato instrumental no sería sólo una garantía técnica.

Sería también una demostración de poder de Junts ante su propia militancia: el partido podría vender que ha condicionado la salida de Sánchez sin entregar las llaves de Moncloa al PP. Un activo político de enorme valor en un momento en el que Aliança Catalana le pisa los talones en las encuestas catalanas.

El mapa de votos y la aritmética

La aritmética parlamentaria explica por qué Junts es imprescindible. El bloque de la moción cuenta hoy con los 137 diputados del PP, los 33 de Vox y el de UPN: 171 en total. Cuatro por debajo de los 176 necesarios para la mayoría absoluta. El propio Feijóo reconoció este lunes que necesita a los socios: "En el Congreso hay 184 diputados que han dicho que quieren elecciones, ocho más de los que se necesitan" .[rtve]

Coalición Canaria votaría también a favor en estas circunstancias, según las fuentes consultadas. Pero el voto definitivo sería el de los siete diputados de Junts.

Y es que el PNV, en cambio, ya ha transmitido al resto de formaciones concernidas que no votaría a favor: podría abstenerse o ausentarse del pleno, para evitar retratarse de manera activa contra los socialistas, que este fin de semana ya avisaban de que "tomarían nota".

Los de Aitor Esteban están atrapados por sus compromisos de gobierno con el PSE en el País Vasco, en los ayuntamientos y en las diputaciones.

La segunda condición que pondría Junts es precisamente la que Feijóo intentó satisfacer este lunes sin terminar de conseguirlo: la convocatoria de elecciones "tiene que ser inmediata", sin período de gobierno interino. No vale la promesa genérica. Hace falta un mecanismo que lo blinde.

Mejor en otoño

Feijóo presionó también al PNV con un argumento histórico: "Nos echó del Gobierno por una cuestión que, comparado con esto, era una cuestión menor".

Y denunció las amenazas del secretario general del PSE, Eneko Andueza, quien advirtió de que si el PNV apoyaba la moción los socialistas "tomarían la decisión que estimasen oportuna" respecto a sus acuerdos institucionales en el País Vasco .

El tercer requisito es esperar un poco. Junts vive inmerso en una crisis de liderazgo con Puigdemont desaparecido en los últimos meses, a la espera de la sentencia del TJUE sobre las cuestiones prejudiciales relativas a la amnistía.

El abogado general del tribunal avaló la norma en noviembre de 2025, y en el entorno del expresident dan por hecho que el fallo definitivo será favorable. Pero el tribunal lleva meses demorado, cuando la sentencia se esperaba a finales de marzo.

Además, Junts afronta su primera división pública visible, con la pelea por la candidatura a la alcaldía de Barcelona desafiando abiertamente el liderazgo de Puigdemont. En ese escenario, Míriam Nogueras, la interlocutora del partido en Madrid, está a la espera de instrucciones.

Ninguno de los partidos que ya han emitido públicamente su sentencia contra el Gobierno —ni CC, ni PNV ni Junts— hará ningún movimiento antes de la comparecencia de Sánchez en el Congreso, prevista con toda probabilidad para el 24 de junio.

El presidente pidió comparecer para explicar las investigaciones judiciales contra el PSOE, dejando pasar cuatro semanas para enfriar el incendio.

Las fuentes barajan tres opciones para ese día: que "se saque un conejo de la chistera" en forma de una crisis de Gobierno ("algo poco probable"), el enrocamiento en el argumento del 'lawfare' ("lo más seguro") o una dimisión ("absolutamente descartada").

Pero la segunda opción, la más probable, es también "la más preocupante", porque implicaría, en palabras de una de las personas consultadas, "poner en solfa el Estado de derecho". Y ése es otro motivo por el que Junts no quiere verse mezclado: ese debate le incomoda ante el electorado separatista.