La cúpula de Más Madrid se niega a salir del Gobierno pero las bases presionan para apartarse de Sánchez

El debate sobre el rumbo del partido coincide con tensiones internas y desafíos al liderazgo de Mónica García, principal referencia política de Más Madrid.

Manuela Bergerot, portavoz en la Asamblea, defiende la permanencia en el Ejecutivo como vía para impulsar políticas sociales y evitar un posible gobierno de derechas.

Sectores del partido consideran que seguir apoyando a Sánchez erosiona el perfil propio de Más Madrid y beneficia a rivales como Isabel Díaz Ayuso.

La dirección de Más Madrid rechaza abandonar el Gobierno central, pese a la presión interna de militantes que quieren alejarse de Pedro Sánchez.

En las filas de Más Madrid hay dirigentes y militantes que desde hace meses sostienen que la izquierda alternativa necesita marcar distancias con Pedro Sánchez si quiere recuperar espacio político propio.

Pero esa tesis sigue sin convencer a la dirección del partido, que apuesta por mantener su respaldo al Ejecutivo de coalición y agotar la legislatura con el argumento de que es la única vía para seguir impulsando medidas sociales desde las instituciones.

Del "aunque Mónica no lo vea claro, hay que salirse del Gobierno" que aparecía en conversaciones internas, el partido ha pasado a escuchar a quienes dicen que unas "elecciones anticipadas serían la mejor peor opción" para reconstruir un proyecto político propio.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, cerró este lunes la puerta a cualquier ruptura.

Preguntada por las declaraciones de su antecesor, el exsenador y exdiputado Pablo Gómez Perpinyà, quien defendió en redes sociales que la izquierda "no puede crecer dentro del Gobierno actual" porque está "subordinada y sin fuerza social para obligar", Bergerot respondió que quienes plantean abandonar el Ejecutivo están, en realidad, "sembrando terreno" para la llegada de un Gobierno con la "ultraderecha dentro".

Elecciones: la peor-mejor opción.



1) Sánchez no puede recuperar los 700.000 votos que se han ido a la derecha sin un giro en su política de alianzas y marcando distancia con la corrupción. Imposible en esta legislatura. — Pablo Gómez Perpinyà (@P_GomezPerpinya) May 28, 2026

"Nosotros vamos a seguir empujando desde el Gobierno", defendió la dirigente madrileña, reivindicando medidas aprobadas en el Congreso como la reforma del copago farmacéutico para las rentas más bajas.

A su juicio, la permanencia en el Ejecutivo permite garantizar políticas que mejoran la vida de los ciudadanos, mientras que una hipotética llegada de la derecha al poder supondría gobernar "para los ricos y los ultrarricos".

Sin embargo, el debate lleva meses instalado en sectores de la organización.

Ya en marzo trascendieron conversaciones internas posteriores a los malos resultados de la izquierda en Castilla y León en las que algunas voces vinculadas a Más Madrid defendían que seguir sosteniendo a Sánchez estaba erosionando el perfil propio de la formación.

En esos intercambios se lamentaba que el partido se hubiera convertido en "el pariente pobre del PSOE" y se advertía de que mantener el apoyo al presidente solo beneficiaba electoralmente a Isabel Díaz Ayuso y al entonces líder socialista madrileño, Óscar López.

Ahora es Perpinyà quien defiende esta mejor-peor opción.

"Mejor concurrir a unas elecciones magullados y golpeados por los acontecimientos pero controlando los tiempos, devolviendo la palabra al pueblo y con una campaña en la que Feijóo (que todo el mundo da vencedor pese a ser mal candidato) tiene todo que perder y nada que ganar…", defiende el exsenador.

Mónica García

La discusión tiene una especial relevancia para Mónica García.

La ministra de Sanidad es, además, la principal referencia política de Más Madrid y la figura llamada a encabezar la candidatura autonómica de 2027. Mantenerse en el Gobierno le permite exhibir gestión y capacidad de influencia nacional, pero también la vincula a un Ejecutivo que atraviesa uno de los momentos de mayor desgaste.

Las primeras voces que defendieron esta tesis procedían de sectores históricamente próximos a Íñigo Errejón.

Perpinyà, uno de sus principales colaboradores políticos durante años, es el que ahora ha retomado el debate, que coincide además con otro episodio de tensión interna.

Más Madrid tuvo que gestionar hace escasas semanas el órdago del diputado madrileño Emilio Delgado para articular una alternativa al liderazgo de Mónica García.

El movimiento terminó desactivándose tras varias negociaciones internas. A cambio, la dirección se comprometió a reforzar el papel de Delgado dentro de la organización y a reservarle un puesto con opciones reales de obtener escaño en las próximas generales.