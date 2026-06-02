Las CCAA del PP rechazan reunirse con Hacienda para la financiación: ven una maniobra del Gobierno para ganar tiempo

El actual sistema de financiación autonómica lleva caducado desde 2014 y fue aprobado durante el Gobierno de Zapatero con apoyo de los independentistas catalanes.

Las regiones populares reclaman una reforma global y pactada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, criticando cualquier trato preferente o acuerdos sectoriales.

El PP considera que el Gobierno busca ganar tiempo y dividir a las autonomías con negociaciones individuales, especialmente tras la comisión bilateral con Cataluña.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP rechazan reunirse de forma bilateral con Hacienda para negociar la financiación autonómica, exigiendo foros multilaterales.

Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP no piensan acudir a las reuniones bilaterales que les propone Hacienda para negociar la nueva financiación autonómica.

Fuentes de la consejería de una de ellas califican de "maniobras de distracción" de un Gobierno "nada creíble" la carta recibida ayer, y filtrada previamente a la prensa afín. Para los populares se trata de una operación para ganar tiempo sin un modelo cerrado encima de la mesa.

El correo remitido por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha disparado las alarmas en los equipos económicos autonómicos. "Es una carta base para todas las CCAA, acaba de llegar, no es nada creíble este Gobierno", resumía otro de los consejeros consultados.

El mensaje que vertebra a las 11 autonomías del PP, a las que se suma Canarias, es claro: la financiación autonómica se discute en foros multilaterales. "No vamos a participar en ninguna reunión bilateral para abordar la financiación, que es cosa de todos", recuerda otra de las fuentes populares.

El pasado enero, Feijóo se reunió en Zaragoza con sus presidentes autonómicos y todos firmaron la llamada Declaración de Zaragoza, contra el modelo "divisivo" propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez. Se trataba de una actualización de otro documento común, que databa de septiembre de 2024.

Las CCAA del PP recelan, además, del formato elegido por el Ministerio. Ven en esa ronda de entrevistas uno a uno un calco de la estrategia que atribuyen a Pedro Sánchez durante toda la legislatura: negociar por separado para debilitar la posición común del bloque autonómico.

Varios responsables territoriales sostienen que aceptar esas citas sería "darle una baza" al Gobierno. "Vuelven a lo mismo de hace un año o dos: buscan dividir y enfrentar en un tema que afecta a todos y debe ser tratado en una conferencia, no en despachos cerrados", advierte un alto cargo popular.

Otros consejeros se enteraron de la carta por los medios antes incluso de recibirla en su registro. "Primera noticia, me entero por la prensa, por ti… pero hace quince días nos enteramos de una carta de reforma de costas por la prensa porque todavía ni nos había llegado", se queja otro.

"La orquesta del Titanic"

"Este Gobierno es la orquesta del Titanic", ironiza una de las fuentes, que insiste en que no habrá agenda paralela. En su opinión, Moncloa intenta ganar tiempo, alargar la legislatura sin Presupuestos y mantener abierta una negociación sin cerrar nunca un modelo concreto.

El movimiento de Hacienda llega después de meses de silencio sobre la financiación autonómica. El Ministerio aparcó la reforma hace medio año, coincidiendo con el arranque del rally electoral en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Ahora, el nuevo ministro, Arcadi España, quiere retomar el expediente con rapidez. Lo hace tras otro hito político clave: la comisión bilateral con Cataluña, reunida hace dos semanas, y el acuerdo que permitió desbloquear los Presupuestos de la Generalitat con un fuerte capítulo de inversiones del Estado.

En esa comisión, el Govern y Moncloa amarraron un paquete de compromisos que las Comunidades del PP leen como un trato preferente. Por eso, la carta de Gascón se interpreta en las sedes autonómicas populares como el segundo movimiento de una misma jugada.

2023, el año de los PGE

La misiva, a la que tuvo acceso este diario, detalla la arquitectura técnica sobre la que trabaja Hacienda.

Toma 2023 como año base, el último en el que hubo Presupuestos en España. Y anuncia 2027 como primer año de aplicación del nuevo sistema, planteando cambios en entregas a cuenta, preliquidaciones y fondos para corregir diferencias de recursos por habitante ajustado.

Antes de llevar una propuesta de acuerdo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ministerio quiere celebrar reuniones de trabajo con cada autonomía. Ofrece que puedan ser "presenciales" en Madrid, en las consejerías autonómicas o por "vía telemática", con envío previo de las cifras para cada territorio.

El PP, sin embargo, llega a este punto con una posición muy trabajada desde el inicio de la legislatura, y un primer documento común de septiembre de 2024. El partido recuerda que el modelo en vigor se aprobó en 2009, con un Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y el apoyo de los independentistas catalanes, y que lleva caducado desde 2014.

Feijóo ha buscado, desde su desembarco nacional, una postura de bloque de todas las autonomías populares. A pesar de tener realidades fiscales muy diferentes, están todas alineadas con los vicesecretarios de Hacienda, Juan Bravo, y de Economía, Alberto Nadal.

En ese marco, las regiones populares reivindican una reforma global, pactada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en una eventual Conferencia de Presidentes. Rechazan que la financiación se fragmente en acuerdos sectoriales o territoriales, y aún más tras el precedente de la bilateral con Cataluña.

"Nada de bilaterales"

“En mi opinión, nada de reuniones bilaterales”, resume un presidente autonómico consultado. Otro admite en privado que "yo no iría a esas reuniones, pero a ver qué decidimos" cuando se sienten juntos en la coordinación interna del partido.

La dirección nacional insiste en que la clave es mantener la foto de unidad. Si alguna Comunidad popular se sienta a negociar en solitario, el relato de "lo que es de todos se decide entre todos" quedaría debilitado.

El telón de fondo es una legislatura que en Génova dan por amortizada. El Gobierno ha renunciado a presentar Presupuestos nuevos, gobierna con las cuentas prorrogadas y depende de socios que se han ido desmarcando en las últimas votaciones delicadas.

Los populares creen que el Ejecutivo utiliza la financiación como argumento para prolongar la legislatura sin afrontar un verdadero debate presupuestario. En ese contexto, la amenaza de una moción de censura instrumental planea sobre el Congreso, aunque nadie se atreve a poner aún fecha.

A esa fragilidad parlamentaria se suman los casos de corrupción que salpican al PSOE en distintos tribunales y juzgados. En el PP hablan ya de "una decena" de procedimientos que han erosionado la imagen del partido del Gobierno y han enfriado el entusiasmo de sus socios.

Con este panorama, la reacción de las CCAA del PP busca transmitir un mensaje de coherencia y firmeza. Si la financiación autonómica se revisa en el tramo final de la legislatura, sostienen, debe hacerse con luz y taquígrafos, reglas iguales para todos y sin bilaterales que condicionen el punto de partida.

Los populares se preparan para un curso político en el que la negociación financiera convivirá con la campaña permanente. Su apuesta es esperar al final del ciclo, llegar con una postura común y, si se abre una nueva mayoría en el Congreso, tratar de fijar un modelo que no dependa de acuerdos puntuales con el nacionalismo.