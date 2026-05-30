Ana Redondo se va a EEUU a defender los derechos LTGBI porque Trump los "ataca" mientras Sira Rego visita China

Las claves

Las claves Generado con IA Ana Redondo, ministra de Igualdad, viaja a Washington y defiende los derechos LGTBI+, advirtiendo de ataques de la Administración Trump. Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud, visita China y se reúne con dirigentes comunistas, sin pronunciarse sobre los derechos LGTBI en el país asiático. China, aunque despenalizó la homosexualidad en 1997, no reconoce el matrimonio igualitario ni protege legalmente a gais y lesbianas, y mantiene censura y clínicas de "curación". Redondo destaca que España lidera el reconocimiento de la igualdad LGTBI, mientras señala retrocesos en otros países, incluido Estados Unidos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha viajado este fin de semana a Washington, desde donde ha realizado un alegato en "defensa de los derechos de las personas LGTBI+" porque, ha advertido, la Administración Trump los "ataca".

Mientras tanto, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha volado a Pekín, donde se ha reunido con dirigentes del Partido Comunista Chino cuyo régimen persigue los derechos de gais y lesbianas.

A diferencia de su compañera de gabinete, Sira Rego no ha difundido ningún mensaje en defensa de este colectivo en un país que aún trata la homosexualidad como un "trastorno psicológico".

La ministra Ana Redondo ha difundido este sábado desde Washington un vídeo en el que recuerda que "estamos a dos días del inicio del mes del Orgullo".

Y por ello, señala, "es importante también estar aquí reivindicando los derechos, la libertad de las personas LGTBI+".

🗣️ @_anaredondo_: “A dos días de que arranque el mes del Orgullo LGTBI+, es importante reivindicar los derechos y libertades del colectivo desde Washington. Sobre todo, en un momento en el que las personas LGTBI+ están siendo atacadas, también en Estados Unidos”. pic.twitter.com/dOfU2Bhd6T — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) May 30, 2026

Redondo recuerda que "España encabeza el ranking en el reconocimiento de las libertades y la igualdad real de las personas LGTBI que", advierte, "en estos momentos están siendo atacadas en muchos países, también en EEUU".

La visita de la ministra Sira Rego a China también se ha producido coincidiendo con el inicio del mes del Orgullo. Pero no ha considerado oportuno lanzar ningún mensaje en defensa de este colectivo.

Según su agenda oficial difundida por la Moncloa, Sira Rego se ha reunido este sábado con el primer secretario del Comité Central de la Liga de la Juventud Comunista de China, A Dong, en Pekín.

Este domingo continuará su visita oficial: se reunirá con el viceministro del Departamento Internacional, Ma Hui, y luego asistirá a un espectáculo cultural organizado por la Fundación China Soong Ching-Ling, en el Gran Teatro Nacional de China.

El Gobierno chino despenalizó la homosexualidad en 1997, pero tres décadas después, no cuenta con ninguna ley que proteja los derechos de gais y lesbianas, ni reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Oficialmente, China eliminó la homosexualidad de su listado de "trastornos mentales" en 2001. Pasó a ser considerada "no necesariamente anormal".

Pero en el país siguen existiendo clínicas que aplican terapias para "curar la homosexualidad", con tratamientos como descargas eléctricas, el suministro de drogas y la hipnoterapia, según han denunciado asociaciones de derechos humanos como Human Rights Watch.

Y en 2021, un tribunal chino falló a favor de un editor que presenta la homosexualidad como un “trastorno psicológico” en libros de texto universitarios.

Bajo el Gobierno de Xi Jinping, los medios de comunicación chinos mantienen la censura sobre los contenidos LGTBI. Hasta el punto de que la popular serie norteamericana Friends se ha emitido eliminando la trama de la expareja lesbiana de Ross.

Pese a que la ministra Sira Rego (designada por Sumar) ha llegado a China coincidiendo con el inicio del mes del Orgullo, ha evitado realizar cualquier pronunciamiento en defensa de los derechos LGTBI.

Sí lo ha hecho Ana Redondo en EEUU, donde el matrimonio gay está reconocido como un derecho constitucional desde 2015.