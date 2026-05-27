Estalla el Watergate de Sánchez: el nº3 del PSOE pagaba con facturas falsas a los 'fontaneros' que torpedeaban a la Justicia

Las actividades investigadas incluyen intentos de destruir causas judiciales contra el hermano y la esposa de Pedro Sánchez, con la participación y conocimiento de altos cargos del partido.

Según el auto judicial, la trama fue financiada de forma oculta por el PSOE, utilizando facturas falsas y sociedades interpuestas para pagar a los implicados.

Leire Díez, apodada 'la fontanera', y sus colaboradores habrían presionado a fiscales, intentado comprar testigos y buscado información comprometedora sobre jueces.

El juez Pedraz investiga una trama presuntamente coordinada por Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE, para obstaculizar procedimientos judiciales que afectan al partido y a la familia de Pedro Sánchez.

En 1972 se empezó a hablar en Estados Unidos de los "plumbers" (fontaneros) a raíz del llamado caso Watergate. Cinco hombres habían sido detenidos por un supuesto robo en un hotel en lo que, en realidad, era una operación de espionaje a adversarios políticos.

Los "fontaneros"que destapó la investigación del Washington Post eran los colaboradores más próximos al presidente Richard Nixon, que se movilizaron para obstaculizar y abortar las investigaciones, siempre apoyados en delincuentes comunes de poca monta.

Por ejemplo, el jefe de gabinete y principal colaborador político de Nixon, H. R. Haldeman, que acabó en prisión en 1977 durante 18 meses.

Se le condenó por organizar desde su cargo un grupo que impidiera la investigación del Watergate, para salvar a Nixon de ese caso. Lo hizo preparando respuestas falsas de los interrogados, ocultando información y, sobre todo, manejando pagos a implicados para mantener su silencio, procedentes de fondos ocultos.

En 2025 en España se empezó a hablar de "la fontanera", en referencia a Leire Díez. No actuaba sola, un grupo la acompañaba.

Hay diferencias notables con los "plumbers", porque Díez no tiene cargo público, ni es próxima a Pedro Sánchez. Pero hay una similitud esencial: si se confirmara lo que relata el auto del juez Santiago Pedraz, trabajó para intentar obstaculizar procedimientos judiciales que amenazan el futuro del presidente del Gobierno.

Lo hizo, según la investigación, financiada por el PSOE de forma oculta y con coordinación o dirección del entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, persona de entera confianza de Pedro Sánchez.

Es decir, Cerdán estaría más cerca del papel de los plumbers que protegían al presidente de Estados Unidos desde su entorno más próximo, que la propia Leire Díez.

El juez considera que lo hizo con el "presumible concierto" con la gerente, Ana María Fuentes, y con respaldo de la estructura del partido, incluida la infraestructura, pagos regulares y hasta la labor de gestión y financiación de viajes de los miembros de la presunta trama.

Algo parecido se hizo con el Gobierno de Mariano Rajoy en el llamado "caso Kitchen" que se juzga en este momento. Entonces se utilizaron los aparatos del Estado y las Fuerzas de Seguridad del Estado para impedir la investigación del caso Gürtel y salvar al PP y al propio Rajoy, que nunca ha sido imputado por ello. Es decir, lo mismo que hicieron los plumbers de Nixon.

El auto acusa a la fontanera de presionar a un fiscal anticorrupción, intentar comprar a una testigo, entre otras actividades.

Un juzgado de Badajoz investiga a Leire Díez y a colaboradores suyos por intentar destruir la causa contra el hermano de Sánchez y buscar información comprometedora de la jueza que instruía el caso que empieza a juzgarse este jueves.

El magistrado Pedraz asegura que Díez y su grupo prepararon y ejecutaron "actuaciones penalmente relevantes con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno, gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros del partido o de la familia del presidente del Gobierno".

El auto menciona casos concretos, como el del hermano del presidente, o el de su esposa, Begoña Gómez. Es decir, casos que no afectan directamente a Santos Cerdán, pero sí totalmente a Sánchez y su familia.

De hecho, Pedraz sitúa el arranque de esas actividades en abril de 2024, como consecuencia de que el presidente del Gobierno se tomó cuatro días de reflexión al conocerse la imputación de su esposa.

"Tenemos información que ayudará al presidente", le dice Leire Díez al expresidente de Sepi Vicente Fernández, para comunicarle que se reunirán con Cerdán en la sede del PSOE en Ferraz, días después del retiro de Sánchez.

"Sólo cuando ocurre nos reciben", dice Díez a alguien en referencia al inicio de la investigación a Begoña Gómez y la reunión con Cerdán.

Cerdán ¿al margen del partido?

Fuentes de Moncloa y del PSOE aseguran que todo ese plan y esa actividad la realizó Cerdán, al margen del partido y el Gobierno.

La tesis es que el responsable de Organización, ahora ya caído en desgracia, actuó por su cuenta y sin conocimiento de Sánchez, pese a que era uno de sus más estrechos colaboradores y número tres del partido. Ese será el argumento principal de los socialistas para el futuro ante este caso. Además, incidirán en que Leire Díez ya no es militante. Eso es cierto, pero se le permitió en su momento ser recibido por el secretario de Organización para entregar su carnet, algo inusual en otros casos.

Es destacable que Cerdán participó hasta julio de 2025, justo cuando se conoció el informe de la UCO que le implicaba en casos de corrupción, en reuniones en Moncloa presididas por Sánchez para analizar la situación de esos procesos judiciales y la forma de afrontarlos.

En ese comité de crisis participaban sólo personas de la estricta confianza de Sánchez, como el propio Cerdán, la entonces vicepresidenta María Jesús Montero, la portavoz Pilar Alegría, los ministros Félix Bolaños y Óscar López y el jefe de Gabinete del presidente, Diego Rubio.

En esas reuniones se pasaba revista a los diferentes casos y se debatían las estrategias para hacerles frente, así como el discurso público para enfrentarlos.

Según el auto, Díez y su socio Javier Pérez Dolset comentaron al fiscal Ignacio Stampa: "El presidente ya dijo, que se limpie todo" y "límpiese sin límite".

Sobre el procedimiento contra el hermano del presidente del Gobierno, el juez Pedraz cita palabras de Leire Díez, según las cuales, el objetivo era "destruir el procedimiento".

Aseguraban que la prioridad era "el Presidente" y "sin eso no hay nada más”.

En febrero de 2024 hay otra conversación entre Leire Díez y Vicente Fernández en la que "el Presidente del Gobierno se está refiriendo a todo lo que estamos haciendo".

Y el diputado Juan Francisco Serrano, mano derecha de Cerdán, le dice a la fontanera: "Mira el jefe cómo cita lo de los audios". Da a entender así que el presidente del Gobierno está usando en su comparecencia en el Congreso el material aportado por la supuesta trama.

Pagos enmascarados

El juez de la Audiencia Nacional se refiere también en el auto a las formas que buscaron para que Cerdán pudiera remunerar de forma sistemática y enmascarada a Leire Díez y sus colaboradores.

Una parte la pagaron a través de una empresa de Gaspar Zarrías, exconsejero de la Junta de Andalucía y exsecretario de Estado.

Otra, según el auto, con la "intermediación de dos sociedades" de un abogado y "falseando una nota de entrega suscrita" por la gerente.

"Voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen", le dicen a Leire.

También lo hicieron, según el juez, con publicidad del PSOE asignada a una publicación para un medio de uno de los miembros de la supuesta trama.

Díez se presenta reiteradamente como persona que trabaja para el PSOE y a las órdenes de Santos Cerdán, según se explica en el auto.

En una reunión, la fontanera asegura que se encuentran "en la calle Ferraz, comunicados con el Palacio de la Moncloa, porque como bien sabes gobierna el partido de Ferraz".

Entre ellos hablan también de la estrategia jurídica del PSOE para hacer frente al caso Ábalos y, sobre todo, para ayudar a Cerdán, encarcelado tras un informe de la UDEF sobre su implicación en una trama de corrupción.

Ahí se felicitan del cambio de estrategia que termina con la contratación como defensor de Cerdán del abogado Jacobo Teijelo, vinculado a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset.

Ese abogado participó sobre todo en la llamada "trama de los hidrocarburos" con "una dinámica de actuación materialmente coadyuvante a los intereses y objetivos de la organización", y transmite la posibilidad de lograr una nulidad de actuaciones que podría afectar al caso Koldo, lo que sería "una oportunidad" para el Gobierno.

Fondos con "finalidad delictiva"

En una de las conversaciones, Leire Díez asegura que "esta línea habría sido la prioridad de Santos Cerdán 'por orden del ONE'". No especifica quién es el "ONE", apelativo con el que Víctor de Aldama aseguró en el juicio de las mascarillas que denominaban a Pedro Sánchez.

Según el auto del juez de la Audiencia Nacional, el abogado Teijelo "habría recibido al menos 125.000 euros provenientes del PSOE, habiendo quedado los pagos amparados por un soporte documental aparente y por una facturación falaz, cuya confección no habría resultado posible nuevamente y al igual que sucedía de los pagos a Ismael Oliver sin la confección de una nota de encargo que es tramitada por Leire a través de Santos Cerdán y rubricada en última instancia por Ana María Fuentes Pacheco, en calidad de Directora Gerente Federal del PSOE".

El auto habla de un supuesto ofrecimiento económico al fiscal José Grinda, miembro de la Fiscalía Anticorrupción, a cambio de propiciar el archivo de causas.

A un comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Ábalos, se le hicieron ofertas. Y al fiscal de Anticorrupción Ignacio Stampa se le ofrecieron mejoras profesionales a cambio de archivos, siempre según el auto conocido este miércoles.

También se habla de una supuesta oferta de 50.000 euros a Carmen Pano a cambio de que retire su denuncia sobre la presunta entrega de 90.000 euros en billetes en la sede socialista de Ferraz.

Concluye el auto que de esas ofertas "se evidenciaría el acceso por parte de Leire a fondos con esta finalidad delictiva".

El presidente Richard Nixon dimitió en agosto de 1974. Nunca fue procesado, ni juzgado y su sucesor, Gerald Ford, le concedió un polémico perdón presidencial total y preventivo.