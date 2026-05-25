"Yo no he soldado el raíl": lo que Óscar Puente contestó a la víctimas de Adamuz cuando le pidieron la dimisión

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA), Mario Samper, este lunes durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación Europa Press

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Las claves Generado con IA El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz denunció ante el Senado que nadie ha asumido responsabilidades tras la muerte de 46 personas. Durante una reunión, Óscar Puente respondió a la petición de dimisión diciendo: "Yo no he soldado el raíl", lo que dejó estupefactas a las víctimas. Las víctimas critican la falta de transparencia de la CIAF y el retraso en la llegada de las ayudas del Gobierno, señalando graves secuelas físicas y psicológicas. La Oficina de Atención a las Víctimas, creada tras el accidente de Angrois, tampoco está funcionando correctamente según los afectados.

El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper, ha comparecido ante la comisión de investigación del Senado, donde ha denunciado que, pese a la muerte de 46 personas, nadie ha asumido “responsabilidades”.

“No entendemos que a estas alturas todavía no se haya hecho”, ha afirmado Samper, quien ha subrayado que la culpa no es “de una sola persona”, sino que hubo “una cadena de despropósitos”, y que asumir responsabilidades “algo de paz daría” a las víctimas.

En concreto, ha señalado como “últimos responsables” al ministro de Transportes y al presidente de Adif. Samper ha recordado una reunión de tres horas que mantuvieron con Óscar Puente.

“Asentía y movía la cabeza”. La propia asociación llegó a reclamar en ese encuentro su dimisión, hasta que un asesor le susurró algo al oído y el ministro les respondió: "Yo no he soldado el rail".

Una respuesta que, como reconocía Samper, les dejó "estupefactos".

Las víctimas también han denunciado “la falta de transparencia” de la CIAF. “Hemos requerido ese borrador de informes y se nos han negado”, ha lamentado.

También ha denunciado que las ayudas anunciadas por el Gobierno están “llegando tarde”. “Hay personas que siguen en cama, tomando morfina porque no aguantan el dolor. Para eso son las indemnizaciones”, ha añadido, aunque ha admitido que solo están cubiertos en “materia psicológica”.

Más de cuatro meses después, “el denominador común” de todas las víctimas son “las secuelas”. “Cuando apagamos la luz por la noche volvemos al tren, tenemos pesadillas, hay personas que han pasado 3 meses sin salir de la habitación. La presión psicológica es tremenda”, ha afirmado.

También ha denunciado que la Oficina de Atención a las Víctimas, constituida en 2012 tras el accidente de Angrois, “no está funcionando”.

“La actuación del Gobierno la necesitábamos desde el minuto uno . Nadie se ocupó de nosotros. No necesitábamos al ministro dando ruedas de prensa”, ha añadido.

Desde el PSOE, la senadora Paula Somalo ha tratado de afearle algunas afirmaciones, como cuando Samper ha dicho que para él “viajar en tren no es seguro”.

“Entiendo el shock. Permanece siempre”, ha recalcado la socialista, quien ha culpado al Gobierno de Mariano Rajoy de la caída de la inversión en materia ferroviaria y ha defendido que el actual Ejecutivo la está ampliando.

La representante del PSOE también ha tratado de equiparlo con otras tragedias y ha señalado que “víctimas son todas, también las de la Dana” y ha defendido que, en este caso, “todas han sido contactadas con la subdelegada del Gobierno en Huelva”.

Samper ha reiterado que “las ayudas están llegando tarde, las oficinas de atención están llegando tarde” y que todo se mantiene por el apoyo desinteresado de “dos o tres personas”, ninguna del ministerio.