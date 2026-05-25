El exnúmero 3 de Podemos defiende “la prioridad nacional canaria”: “No puede ser que un alemán compre dos casas"

Las claves

Las claves Generado con IA Alberto Rodríguez, exdirigente de Podemos, defiende aplicar la "prioridad nacional canaria" para proteger a los residentes del archipiélago frente a compradores extranjeros. Rodríguez critica que la izquierda haya abandonado este concepto y lo vincula a la protección de colectivos vulnerables mediante discriminación positiva. El exdiputado ejemplifica la necesidad de esta medida con la problemática de acceso a la vivienda y la saturación de los servicios públicos en Canarias. Actualmente, Rodríguez impulsa un nuevo proyecto político, Drago Canarias, con un enfoque nacionalista y que busca trasladar estas ideas al debate institucional.

El exdiputado de Podemos y antiguo número tres del partido, Alberto Rodríguez, se desmarca del discurso oficial de la izquierda y respalda el concepto de “prioridad nacional”, asociado a los pactos entre PP y Vox en Aragón y Extremadura, al tiempo que reclama que se aplique también en Canarias.

Rodríguez, que alcanzó relevancia nacional por ser el primer diputado con rastas, sostiene que priorizar a los residentes en las islas no es, por definición, una idea reaccionaria. “No podemos decir que ese concepto es fascista o de derechas”, afirmó en la Televisión Canaria.

El exdirigente de Podemos va más allá y enmarca esta propuesta en la llamada “discriminación positiva”, vinculándola a la protección de colectivos vulnerables.

Su planteamiento rompe de lleno con la posición de su antiguo partido. Mientras Podemos ha rechazado con dureza la “prioridad nacional” defendida de manera opuesta por PP y Vox en Aragón y Extremadura, él considera que la izquierda ha cometido un error estratégico al abandonar ese terreno ideológico.

“No me da la gana de regalárselo a los fascistas”, aseguró.

Rodríguez defiende su tesis con ejemplos concretos: desahucios de trabajadores canarios frente a compradores extranjeros con mayor poder adquisitivo y la presión creciente sobre los servicios públicos en las islas.

“Hay una prioridad nacional canaria respecto a la gente que reside en Canarias frente a la que viene de fuera”, insistió.

"No puede ser que en un desahucio un currela se va a la calle con un niño de 6 años y aquí viene un alemán o un jubilado, se compra dos casas y tiene atención sanitaria, que está genial que es universal, pero hay gente con una lista de espera de dos años", ha añadido.

El debate lo sitúa así en dos de los principales focos de tensión social en Canarias: la vivienda y la saturación sanitaria. Incluso ha vinculado esta "prioridad nacional" con las protestas que la izquierda promueve en el archipiélago contra los turistas.

Este giro llega en plena consolidación de su nuevo proyecto político, Drago, con el que busca articular un espacio propio de corte nacionalista en Canarias y trasladar estas tesis al debate institucional.

Su trayectoria no ha estado exenta de polémica. Fue diputado en el Congreso y secretario de Organización de Podemos hasta 2019, cuando perdió su escaño tras ser condenado por agredir a un agente de policía durante una protesta.

Tras su salida de la formación morada, impulsó Drago Canarias, con el que concurrió a las elecciones municipales de 2023 y logró representación en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

Ese mismo año se integró en Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, de cara a las elecciones generales, aunque no logró escaño por la provincia de Santa Cruz de Tenerife.