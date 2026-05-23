Las 10 frases de Zapatero en el Senado que el auto desmiente: de la relación con Delcy al 'nulo papel' en Análisis Relevante

La relación de Zapatero con Venezuela va más allá de la mediación política e incluye intermediación en contratos de petróleo y otras operaciones económicas.

El auto judicial desmonta la versión de Zapatero sobre su trabajo como consultor y revela una estructura para simular servicios de asesoría y ocultar el cobro de comisiones.

Las investigaciones judiciales acreditan reuniones y gestiones directas de Zapatero con miembros del Gobierno y Plus Ultra, así como instrucciones para crear sociedades offshore en Dubái.

El juez Calama contradice la versión de Zapatero y lo sitúa en el centro de una red de tráfico de influencias vinculada al rescate de Plus Ultra.

José Luis Rodríguez Zapatero compareció en la comisión Koldo del Senado el pasado 2 de marzo con una estrategia clara: negarlo todo. Negó contactos con el Gobierno sobre el rescate de Plus Ultra, negó papel alguno en la trama societaria y negó negocios en Venezuela.

El auto del juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, sin embargo, desmiente esa versión en diez puntos.

A falta de conocer el sumario, la resolución judicial es un compendio detallado de indicios: mensajes intervenidos, agendas con reuniones y la reconstrucción de una red de sociedades que, según el magistrado, sitúa a Zapatero en el "vértice" de una estructura de tráfico de influencias.

El expresidente está citado a declarar ante Calama el próximo 2 de junio en calidad de investigado. Y las diligencias y medidas cautelares adoptadas en la instrucción ilustran la gravedad del caso.

La policía registró su oficina de la calle Ferraz el pasado martes. Allí, intervino dispositivos electrónicos suyos y de su secretaria, abrió una caja fuerte oculta y, este jueves, el juez bloqueó sus cuentas bancarias. Es la primera vez que un expresidente del Gobierno democrático español afronta un proceso penal de esta naturaleza.

1. Contactos con miembros del Gobierno

Zapatero negó en el Senado haber hablado con el presidente Pedro Sánchez, el ministro José Luis Ábalos o el secretario de Estado Pedro Saura sobre el rescate de Plus Ultra. Calificó de "absolutamente falso" haber presionado a Saura y aseguró que con Ábalos sólo coincidió una vez, después de aprobarse la ayuda.

El auto lo desmonta con datos concretos. Acredita una reunión el 7 de septiembre de 2020 en el Ministerio de Trabajo entre Zapatero, el entonces ministro José Luis Escrivá, con Koldo García atento a la misma. En los dispositivos del colaborador de Ábalos se confirma otra reunión con Ábalos.

Y el auto documenta supuestas gestiones ante Pedro Saura el 22 de julio de 2020, en fechas clave para la tramitación del rescate. El propio Ábalos ha declarado que Zapatero le "puenteó" acudiendo directamente a Sánchez.

2. Influencia en el rescate de Plus Ultra

"Con Plus Ultra no he hecho absolutamente nada", afirmó Zapatero ante los senadores con rotundidad. Sin embargo, el expresidente admitió en esa misma comparecencia que sabía que su amigo Julio Martínez Martínez trabajaba para la aerolínea mientras le estaba pagando a él como consultor. Un dato ya visible antes del auto.

Pero el juez Calama va mucho más lejos. Le sitúa en el "vértice de la estructura" y le atribuye un "liderazgo estratégico" orientado al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales e internacionales para obtener resoluciones administrativas favorables. Los directivos de Plus Ultra, según el auto, utilizaron su red de contactos para alcanzar el rescate de 53 millones de euros de la SEPI.

El arranque del rastro económico refuerza esa tesis. Los pagos desde Plus Ultra a las sociedades de Julito Martínez comenzaron apenas dos meses después de que la aerolínea presentara su solicitud de rescate a la SEPI. El auto describe esa cronología como uno de los indicios más claros de la relación causa-efecto entre las gestiones de Zapatero y los pagos recibidos.

3. Relación con directivos de Plus Ultra

Zapatero negó en el Senado haber tenido reuniones o comunicaciones con el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. Presentó a la aerolínea como una empresa con la que no tuvo trato directo y cuyo rescate se tramitó sin su intervención.

El auto recoge mensajes intervenidos que cuentan una historia muy diferente. Los propios investigados, directivos de Plus Ultra, escribieron en sus comunicaciones internas: "Nuestro pana Zapatero detrás", en referencia directa a las gestiones que se estaban realizando ante el Ministerio de Transportes. Es decir, los que pedían el rescate identificaban a Zapatero como su hombre en el Gobierno.

En uno de los mensajes del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, aceptaba pagar por la ayuda, con la frase: "Vamos a follar aunque pagando un poquitín". Ese mensaje, cruzado con los pagos documentados a las sociedades de Julito Martínez y las gestiones acreditadas por el auto, construye un cuadro de conjunto que parece chocar con el "no tuve relación alguna" que Zapatero sostuvo ante los senadores.

4. Su trabajo en Análisis Relevante

El expresidente sostuvo que su labor era la de un "consultor geopolítico" legítimo. Habló de informes, seminarios y aportación de conocimiento estratégico como el contenido real de su trabajo para las sociedades que le pagaban. Describió una actividad académica y de análisis, alejada de cualquier intermediación con la Administración.

El auto desmonta esa versión con una calificación explícita de "operativa financiera diseñada para simular servicios de asesoramiento". Las facturas por los informes no eran el producto real: eran, según el juez, una "mera cobertura formal" para justificar pagos que en realidad procedían de Plus Ultra y otras entidades con intereses ante el Gobierno.

El detalle más revelador está en la propia documentación intervenida. Las facturas de Análisis Relevante a Plus Ultra usaban como concepto repetido "honorarios mensuales por elaboración de informe", una fórmula genérica que los investigadores consideran una justificación instrumental.

El patrón de los contratos añade otro elemento: Plus Ultra prescindió de Análisis Relevante justo cuando se abrió la investigación judicial en 2021, y la recontractó semanas después de que se archivara la causa en 2023.

5. Participación en la trama societaria

Zapatero declaró en el Senado que no gestionaba Análisis Relevante. Dijo que simplemente aceptó la propuesta de su amigo Julio Martínez Martínez para actuar como consultor externo una vez que la empresa ya estaba constituida. Se presentó como alguien ajeno a la arquitectura societaria de la trama.

El auto dibuja el cuadro opuesto. Señala que Zapatero tenía "participación activa y directa" en los canales de organización y comunicación de la sociedad. Daba el visto bueno a las listas de receptores de los informes. Y desde su oficina en la calle Ferraz se impartían las instrucciones que articulaban la operativa de toda la red.

El detalle de las cuentas bancarias refuerza esa conclusión. El auto señala que Zapatero figuraba como autorizado en las cuentas de sus hijas, a través de la sociedad What The Fav, que habría servido como receptora de parte de los fondos de la trama.

6. El 1% y la sociedad en Dubái

"Absolutamente ni idea" de una comisión del 1% ni de documentos que la avalaran, juró Zapatero en el Senado. Negó conocer la existencia de ningún compromiso retributivo vinculado al rescate de Plus Ultra y negó haber participado en ninguna estructura financiera diseñada para cobrar ese porcentaje.

El auto es taxativo en sentido contrario. Calama afirma que Zapatero dio instrucciones directas para constituir la sociedad offshore Landside Dubai Fzco con el fin específico de canalizar y ocultar el cobro del 1% del rescate.

La cantidad era de aproximadamente 530.000 euros, y el juez atribuye la instrucción de crear esa sociedad directamente al expresidente.

Los mensajes internos de Plus Ultra ya anticipaban esa estructura. El CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, mencionó en un WhatsApp de mayo de 2020 la "finance boutique" como instrumento para el cobro de comisiones y escribió: "Por ahí vendrá la mordida". La sociedad de Dubái, constituida meses después, materializó exactamente lo que ese mensaje anticipaba.

7. Negocios con el petróleo y Venezuela

Zapatero afirmó ante el Senado que su actividad en Venezuela era exclusivamente pro bono. Habló de "diálogo político", "liberación de presos" y "mediación humanitaria" como el único contenido de su relación con el régimen de Nicolás Maduro. Negó rotundamente tener negocios en el país o lucrarse de su posición allí.

El auto describe una realidad completamente distinta. La red actuaba como intermediaria en operaciones internacionales de alto valor económico relacionadas con "petcoke, oro, compraventa de acciones o divisas".

Para acceder a contratos de compraventa de petróleo de PDVSA, los operadores interesados debían canalizar la gestión a través de la oficina de Zapatero mediante una Carta de Intenciones enviada directamente a su equipo.

Una de las empresas que pagó al "Grupo Zapatero" está siendo investigada por la UCO y la UDEF por su relación con la venta de petróleo de PDVSA y la financiación del PSOE, con Alex Saab como nexo, el presunto testaferro de Maduro, hoy extraditado en EEUU.

La actividad venezolana de Zapatero, lejos de ser una labor altruista, aparece en el auto como uno de los ejes económicos de la trama.

8. Relación con Aldama

"Una hora y cuarto en un avión", dijo Zapatero. Esa fue su descripción del único contacto que reconoció haber tenido con Víctor de Aldama, el empresario que ya estaba siendo investigado por el caso Koldo cuando la comisión del Senado le citó a comparecer. Negó cualquier otro encuentro o vínculo posterior.

El auto vincula a Aldama dentro de la estructura de influencia de forma más sustantiva. Recoge que éste celebraba la concesión del rescate de Plus Ultra antes de su aprobación oficial, lo que le sitúa dentro de la red de información privilegiada que operaba bajo el liderazgo estratégico atribuido a Zapatero.

El propio Aldama ha ido más lejos en sus declaraciones públicas. Afirmó tener "pruebas de los dos pasajeros que volaban en el Falcon" y cuestionó abiertamente la versión de Zapatero sobre ese viaje.

9. Relación con Delcy, "La Dama"

Zapatero admitió en el Senado hablar "casi todas las semanas" con Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta del Gobierno venezolano y hoy presidenta encargada. Pero insistió en que esa relación era puramente humanitaria y de salida democrática a la crisis institucional del país.

El auto reencuadra esa relación por completo. Identifica a Delcy con el alias "La Dama" y la describe como la persona que "controla la asignación directa de barcos" de petróleo de PDVSA.

Zapatero aparece en la resolución judicial como el "canal necesario" para acceder a esos contratos, ejerciendo una "influencia determinante" en los niveles más altos del Gobierno de Maduro.

La mecánica descrita en el auto es precisa. Los operadores que querían acceder a la compraventa de crudo venezolano debían enviar una Letter of Intent (Carta de Intenciones) a la oficina de Zapatero.

10. Relación con Julio Martínez Martínez

Zapatero presentó a Julio Martínez ante el Senado como "un amigo personal" con quien solía salir a correr. Dijo que le había propuesto ser consultor en Análisis Relevante de forma legítima, que trabajó para él en esa condición y que en ningún momento su amigo le pidió nada irregular.

El auto invierte esa jerarquía por completo. Calama describe a Julito no como el cliente que contrató a Zapatero, sino como el "lugarteniente principal" y la "figura visible" que ejecutaba las instrucciones directas del expresidente dentro de la trama. Las comunicaciones intervenidas le llaman el "lacayo" de Zapatero.

Los detalles operativos son los más reveladores. El auto recoge que Zapatero impartía órdenes desde Ferraz para que Martínez constituyera sociedades en el extranjero, como la de Dubái, destinadas a ocultar el cobro de comisiones.

Y añade que Julio Martínez eliminaba sistemáticamente los mensajes de contacto entre sus entornos para borrar el rastro de su integración en la estructura.