El Parlamento Europeo inicia el reconocimiento a las policías como profesión de riesgo, con la abstención del PSOE

El reconocimiento de profesión de riesgo implicaría mejores condiciones de jubilación, complementos salariales y refuerzo del apoyo psicológico y material para los agentes afectados.

El PSOE se ha abstenido en la votación de la enmienda, mientras que Vox la ha apoyado; los socialistas sí respaldaron el texto final de la resolución.

La enmienda subraya la exposición permanente de policías y personal de emergencias a riesgos graves y ataques deliberados, justificando su reconocimiento como profesiones de alto riesgo.

El Parlamento Europeo ha dado un primer paso para reconocer a las policías como profesión de riesgo en toda la UE mediante una enmienda impulsada por el Partido Popular Europeo.

El Parlamento Europeo ha dado este jueves un primer paso para reconocer a los diferentes cuerpos de policías como profesión de riesgo en toda la Unión Europea.

Lo ha hecho gracias a una enmienda que subraya que los funcionarios "que desempeñan funciones policiales" sufren una exposición "estructural y permanente" al riesgo de lesiones graves o incluso la muerte por "actos deliberados de violencia por parte de terceros".

La iniciativa ha sido impulsada por el Partido Popular Europeo, que ha logrado introducir este cambio en una resolución sobre la reducción de la mortalidad laboral.

El grupo conservador forzó, además, que la votación de esta enmienda se hiciera de forma nominal (roll-call), en un registro público con la intención de dejar constancia del sentido del voto de cada eurodiputado. Esa maniobra les ha permitido visualizar la posición de los partidos españoles en Estrasburgo.

La representación de Vox ha apoyado la enmienda, mientras que los del PSOE se han abstenido, evitando respaldar un texto que abre la puerta al reconocimiento de policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones, bomberos y otros servidores públicos como profesiones de riesgo en toda Europa. Los socialistas sí han apoyado con su voto afirmativo el conjunto del texto final.

Pero la enmienda modificaba un considerando de la resolución, que pasó de hablar genéricamente de "trabajadores del sector público" a referirse expresamente a "funcionarios públicos que desempeñan funciones policiales y trabajadores del ámbito del salvamento de emergencia", destacando que su trabajo los expone a una realidad "bastante nueva" de violencia deliberada.

"Reconocimiento de riesgos"

El Parlamento Europeo reconoce, así, "el aumento de ataques contra las fuerzas y cuerpos de seguridad" y constata que estos profesionales se enfrentan "de manera estructural y permanente al riesgo de sufrir lesiones corporales graves o la muerte" a consecuencia de esos ataques.

Este reconocimiento, añade el texto, "justifica el reconocimiento concreto de la naturaleza de los riesgos implicados".

Según fuentes del PP, se trata de un primer peldaño hacia la equiparación jurídica de estos agentes con las profesiones de alto riesgo, que ya impulsaron por la vía de la directiva el pasado enero.

Ese estatus conllevaría mejores condiciones de jubilación, retiro anticipado sin penalización en la pensión, complementos salariales específicos y un refuerzo del apoyo psicológico y de los medios materiales con los que se enfrentan a la delincuencia organizada y al terrorismo.

86 vetos acumulados

El contraste con lo que ocurre en España es frontal. En el Congreso de los Diputados, la Mesa controlada por PSOE y Sumar ha vetado hasta en 86 ocasiones la proposición de ley del PP para reconocer a Policía Nacional y Guardia Civil como profesión de riesgo, aplicando la calificada como "técnica del congelador": prórrogas encadenadas del plazo de enmiendas que impiden que la ley pueda debatirse en el Pleno.

Ese bloqueo fue ya censurado por el Tribunal Constitucional, que en una resolución de hace un mes ha reprochado a la Mesa de la Cámara Baja una "obstrucción del proceso legislativo" cuando se usan las ampliaciones sucesivas de plazos para impedir de facto la tramitación de iniciativas de la oposición.

El control formal del orden del día se convierte así en un veto político sin coste aparente.

Esta misma semana, el PP ha logrado sortear ese cerrojo con una jugada parlamentaria. Los populares registraron como nueva proposición de ley en el Congreso el texto aprobado por el Senado (actualizado) que el PSOE había mantenido paralizado a base de prórrogas, y logró la mayoría en la Cámara Baja para su tramitación.

Empeño de largo plazo

Desde el arranque de la legislatura, el PP ha hecho de la "profesión de riesgo" para las fuerzas y cuerpos de seguridad uno de sus ejes, tanto en España como en Bruselas.

En Madrid, con proposiciones de ley y enmiendas para extender a Policía Nacional y Guardia Civil las ventajas que ya tienen policías locales, Ertzaintza o Mossos d’Esquadra. En Europa, impulsando primero la citada directiva y, ahora, esta enmienda a la resolución sobre mortalidad laboral.

Frente a esa ofensiva, la posición del PSOE ha sido de bloqueo constante. En la Mesa del Congreso; en el Gobierno, que no ha hecho suya ninguna de estas iniciativas; y ahora también en el Parlamento Europeo, donde sus eurodiputados han optado por abstenerse ante una enmienda que singulariza el riesgo de los agentes.

La polémica, además, marcó la campaña de las elecciones andaluzas del pasado 17-M. La exvicepresidenta y candidata socialista, María Jesús Montero, calificó de "accidente laboral" sobre la muerte de dos guardias civiles frente a las costas de Huelva. La expresión desató la indignación de las asociaciones de guardias civiles y la obligó a una rectificación posterior.

Para el PP, esa frase refleja la incomodidad del PSOE con una reivindicación que apoyan los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil, pero que el Gobierno de Pedro Sánchez se resiste a abanderar.

La votación de Estrasburgo permite a los populares añadir una pieza más a su acusación a los socialistas de "desamparo a quienes trabajan por la seguridad de todos".