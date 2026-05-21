La empresa china vinculada a Zapatero presentó una oferta para obras del Metro pero Ayuso dice que "le paró los pies"

Isabel Díaz Ayuso ha destacado en la Asamblea que su gobierno frenó la entrada de Aldesa en el proyecto y ha acusado a Zapatero y al PSOE de estar implicados en tramas de corrupción.

El contrato fue finalmente adjudicado a la UTE Syneox‑Ortiz‑Imesapi, del grupo francés Vinci, tras obtener la mayor puntuación técnica y económica.

La oferta de Aldesa fue descartada por la Comunidad de Madrid por considerarse una baja temeraria y no justificar técnicamente que pudiera ejecutar la obra con esos precios.

Aldesa, empresa controlada por capital chino y vinculada a Zapatero, presentó una oferta para las obras de la Línea 11 del Metro de Madrid.

La constructora Aldesa, mencionada en el auto que imputa a José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias, fue una de las cinco compañías que concurrieron al contrato de instalaciones de la nueva Línea 11 del Metro, valorado en más de 100 millones de euros.

La UTE que lideraba Aldesa, una empresa controlada por capital chino, presentó una oferta de 82,06 millones sin IVA, casi 4,5 millones menos que la siguiente propuesta más baja.

Esa rebaja hizo que la mesa de contratación la señalara como "presunción de anormalidad", lo que en contratación pública se conoce como baja temeraria.

Se exigió a Aldesa una justificación técnica extra y, al no acreditar que pudiera hacer la obra con esos precios sin comprometer seguridad ni calidad, su oferta quedó descartada, según detallan desde la Comunidad de Madrid.

El proyecto incluye la colocación de 29 ascensores y 60 escaleras mecánicas en el nuevo tramo entre Plaza Elíptica y Conde de Casal.

El contrato finalmente terminó en manos de la UTE Syneox‑Ortiz‑Imesapi, vinculada al grupo francés Vinci. Fue la que obtuvo mayor puntuación técnica y económica tras el filtrado de las ofertas.

Aldesa ha sido señalada en el auto del juez José Luis Calama precisamente por su relación con Análisis Relevante SL, la consultora en el epicentro del caso Plus Ultra y administrada por el empresario Julio Martínez, amigo de Zapatero.

Entre 2021 y 2023, la constructora abonó unos 127.000 euros a esa sociedad por supuestos trabajos de consultoría, según la documentación que instruye la Audiencia Nacional.

El magistrado sostiene que Análisis Relevante actuaba como una sociedad instrumental para canalizar fondos de empresas con intereses en contratos y ayudas públicas hacia el entorno del expresidente .

"Zapatero es el padrino"

Isabel Díaz Ayuso ha sacado este episodio a colación este jueves en la Asamblea de Madrid, dos días después de conocerse la imputación de Zapatero, que deberá declarar el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional.

La presidenta madrileña ha presumido de que su Ejecutivo le "paró los pies a la trama de Zapatero" cuando Aldesa intentó entrar en las obras del Metro.

"Están a sus tramas de corrupción —le ha reprochado a la bancada socialista—, aprovechándose de los servicios públicos de todos los españoles".

La presidenta regional ha dicho además que Zapatero es "el padrino del sanchismo" y ha acusado al PSOE de haberse "lucrado de dictaduras" como Venezuela, "mientras hay un éxodo de más de ocho millones de personas, torturas en las cárceles y hambruna" y "ustedes iban a Venezuela a saquearla".

Zapatero, ha continuado Ayuso, "ha resucitado la España de los bandos, ha impuesto una ley sectaria para vivir del pasado dividiendo a los españoles, los ha enfrentado por sexos, y promueve el socialismo bolivariano, desguazando la clase media para multiplicar la pobreza y vivir de ella".

"Sánchez ha unido su destino al de Zapatero, como hizo con el destino del fiscal, porque los puso ahí para mantener a la mafia con vida", ha dicho.

Y ha terminado aseverando: "No nos vengan con la monserga de que aquí se está juzgando a Zapatero porque se está juzgando la democracia y el progresismo. Aquí se está juzgando corrupción y Zapatero es el padrino del sanchismo".