El único rector de una región sin universidades privadas liderará la CRUE en plena ofensiva de Sánchez contra ellas

Entre los principales retos de Garde figuran la consolidación de reformas pendientes, como el sexenio de transferencia y el Estatuto del personal docente e investigador.

Su presidencia mantendrá una línea continuista respecto a su predecesora, priorizando el refuerzo del diálogo institucional y la mejora de la financiación universitaria.

Garde destaca por proceder de la única comunidad autónoma española sin universidades privadas, en un contexto de debate nacional sobre el auge de estas instituciones.

José Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, será el nuevo presidente de la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

Este 18 de mayo los rectores de la gran mayoría de las universidades españolas, públicas y privadas, van a elegir al que será su nuevo presidente bajo el paraguas del máximo órgano de coordinación de las universidades españolas: la CRUE, Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

Se trata de José Julián Garde, un madrileño, waterpolista y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha que, según ha podido confirmar este diario, va a mantener una línea continuista respecto a la actual presidenta, la rectora de la Jaume I de Valencia, Eva Alcón.

En un momento en el que el debate sobre el auge de las universidades privadas en España no deja de crecer —y en el que el Gobierno de Pedro Sánchez incluso ha legislado para endurecer su regulación—, Garde se convierte en un perfil singular dentro del sistema universitario: procede de la única comunidad autónoma que aún no cuenta con universidades privadas.

Fuentes cercanas al rector y conocedoras de la situación en la CRUE apuntan a que Garde llega con una línea claramente continuista respecto a Eva Alcón, con el objetivo de reforzar el diálogo entre comunidades autónomas y el Ministerio en un contexto de creciente tensión política en el ámbito universitario.

Su candidatura, de hecho, es la única que concurre a las elecciones del 19 de mayo, un hecho que desde la propia organización se enmarca dentro de la tradición de consenso interno.

Reformas pendientes

La propia Alcón ha recordado que la CRUE "nunca" ha celebrado unas elecciones con más de una candidatura, un dato que enmarca como reflejo del funcionamiento interno del organismo, donde el consenso y el acuerdo suelen prevalecer sobre la competencia electoral.

En esa misma línea, ha insistido en que la elección de la presidencia "es totalmente independiente de gobiernos autonómicos y estatales", una idea que busca blindar la autonomía del sistema universitario frente a las tensiones políticas externas.

En un encuentro con periodistas, Alcón subrayó que le "gusta" la candidatura de Garde, al que considera "un gran rector" y del que está convencida de que "va a ser un gran presidente" de la institución. "Julián es muy trabajador y muy institucional", señaló.

Entre los principales retos que hereda la futura presidencia figura la financiación universitaria y la consolidación de reformas aún pendientes. Fuentes del entorno de la CRUE apuntan a que Garde situará como prioridad la mejora de la financiación del sistema público y la estabilidad normativa de las universidades.

También se mantiene sobre la mesa el desarrollo de figuras como el sexenio de transferencia o el Estatuto del personal docente e investigador, dos iniciativas consideradas clave para modernizar el sistema y mejorar la carrera académica, pero que todavía no han terminado de materializarse.

Waterpolista

Garde nació el 27 de agosto de 1966 en Madrid y aunque cursó sus estudios de Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid defiende su vinculación "muy estrecha" con Castilla-La Mancha y, en particular, con la provincia de Cuenca.

De esa provincia proceden tres de sus cuatro abuelos, originarios de los municipios de Castillo de Garcimuñoz y Horcajo de Santiago. Una referencia familiar y emocional que, según ha explicado en distintas ocasiones, ha marcado su identidad personal y su vínculo con la región.

Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en 1989, se doctoró en 1993 con la máxima calificación. Ese mismo año inició su trayectoria en la Universidad de Castilla-La Mancha, institución en la que ha desarrollado de forma ininterrumpida toda su carrera académica y de gestión.

Su actividad investigadora comenzó en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), donde obtuvo una beca predoctoral del Ministerio de Agricultura. Posteriormente pasó por el Centro Regional de Selección y Reproducción Animal de Valdepeñas, hasta incorporarse definitivamente a la UCLM como profesor ayudante.

Desde entonces, Garde ha consolidado su carrera en la universidad castellanomanchega, a la que ha estado ligado durante más de tres décadas y que, en sus propias palabras, le "acogió con los brazos abiertos". Allí fue vicerrector antes de ser elegido rector en 2020.

Su perfil combina la gestión universitaria con una trayectoria investigadora consolidada, además de una faceta menos habitual en el ámbito académico: su vinculación al deporte de alto nivel, en concreto al waterpolo.

Con su llegada a la presidencia de la CRUE, el sistema universitario español —integrado por 77 universidades públicas y privadas— se encamina hacia una nueva etapa marcada por el debate sobre el futuro equilibrio entre universidad pública y privada. Algo de lo que él es buen conocedor.

Uno de los elementos que quiénes le conocen destacan en su perfil es su procedencia territorial. Castilla-La Mancha es, a día de hoy, la única comunidad autónoma en España que no cuenta con universidades privadas, una circunstancia que en su entorno interpretan como un rasgo diferenciador, aunque reconocen que podría cambiar en el futuro ante el marco legal vigente.

Además, la estructura universitaria de la región añade complejidad a su gestión. Algo que creen que va a extrapolar dentro de la CRUE.

La Universidad de Castilla-La Mancha tiene campus repartidos en cuatro de las cinco provincias castellanas, con centros de menor tamaño como los de Cuenca o Toledo, y luego los de Albacete y Ciudad Real.

Pero en Guadalajara, la quinta provincia, la UCLM no tiene campus. De hecho, es la única provincia de España en la que su universidad pública no depende de su comunidad autónoma sino de la vecina: Madrid.

Aunque varios gobiernos socialistas han querido ampliar la UCLM a Guadalajara, donde ya hay campus de la Universidad de Alcalá de Henares, finalmente será el centro madrileño el que ampliará sus instalaciones en un antiguo colegio militar reconvertido en un novedoso campus.

Además, al depender directamente de la Universidad de Alcalá, la situación académica y administrativa es especialmente compleja para los estudiantes de la zona que realizan la EBAU en Madrid aunque su formación curricular la elabore Castilla-La Mancha durante toda su etapa educativa.

Garde será el segundo presidente de la CRUE veterinario tras José Carlos Gómez Villamandos, presidente de CRUE entre 2019 y 2022. Dato que en los entornos universitarios no parece llamativo, puesto que hay muchos rectores vinculados a esta carrera y que, además, tiene un nexo directo con la Universidad Complutense de Madrid. "De allí han salido grandes rectores y hay una inquietud muy grande por estos temas", explican fuentes conocedoras.

Prueba de ello es que la veterinaria ha estado históricamente muy vinculada a la gestión académica y universitaria, con rectores como el nombrado Villamandos, Joaquín Goyache (UCM) o Rosa Bolea (UNIZAR) ocupando o habiendo ocupado posiciones de máxima responsabilidad.

Durante un acto reciente en la UCLM, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, destacó su capacidad de gestión y consenso, mientras que el expresidente regional José María Barreda subrayó su "diplomacia" como una de las claves que le han llevado a encabezar la única candidatura.

"Todos brillamos, como brillará la Universidad de Castilla-La Mancha y el conjunto de la comunidad cuando nuestro rector sea el flamante presidente de la CRUE", llegó a afirmar Barreda.

Con su elección asegurada, Garde afronta ahora el reto de liderar un sistema universitario integrado por 77 universidades —50 públicas y 27 privadas— en un momento clave para la financiación, la transferencia de conocimiento y la definición del futuro del sistema universitario español.