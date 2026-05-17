La Junta de Andalucía retrasa la publicación del escrutinio a las 20:43 debido a tres incidencias en la constitución de las mesas

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz comparece para informar en el Centro de Difusión de Datos de las elecciones del 17M en el Pabellón de la Navegación. Europa Press.

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta Electoral de Andalucía ha retrasado la publicación del escrutinio hasta las 20:43 por incidencias en tres colegios electorales. Se ha prolongado el horario de votación en centros de Sevilla, Málaga y Cádiz debido a retrasos en la constitución de las mesas. En el CEIP Azahares de Sevilla Este, la votación se extiende hasta las 20:43, en el CEIP Constitución 78 de Málaga hasta las 20:14 y en el CEIP La Florida de Cádiz hasta las 20:10. Los medios podrán difundir sondeos a partir de las 20:00, pero los datos oficiales del escrutinio no estarán disponibles hasta el cierre de la última mesa.

Este domingo el inicio de la jornada de votación andaluza no ha sido simultáneo en todos los colegios electorales, en tres centros —de Sevilla, Cádiz y Málaga— ha empezado más tarde debido a retrasos puntuales en la constitución de sus mesas.

Es por esto, que la Junta Electoral de Andalucía, tras el conocimiento de las distintas incidencias, ha decidido —mediante acuerdo publicado en su página web— extender el horario de votación en tres colegios electorales.

El aplazamiento más significativo se registrará en el CEIP Azahares de Sevilla Este, donde los ciudadanos podrán votar hasta las 20:43 al haberse completado la constitución de sus mesas a las 09:43.

De igual manera, la Junta Electoral de Málaga ha decidido prolongar la votación hasta las 20:14 en la Mesa 10-5-U del CEIP Constitución 78 tras registrar catorce minutos de demora, mientras que en El Puerto de Santa María (Cádiz), la mesa C del distrito 3 sección 4 del CEIP La Florida permanecerá abierta hasta las 20:10 por un retraso de diez minutos.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta el precedente constituido por los acuerdos adoptados con una incidencia similar en las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas en 2018, ha acordado que no podrán difundirse datos del escrutinio hasta las 20:43 horas de este domingo.

Sin perjuicio, los medios de comunicación tendrán la facultad de difundir públicamente los resultados de los sondeos a partir de las 20:00 horas, por estar dicha actividad amparada por el artículo 20 de la Constitución y en aplicación del principio de proporcionalidad.

"La Junta Electoral de Andalucía no va a permitir difundir los datos —del escrutinio— por la web o la aplicación móvil hasta las 20:43 horas, cuando cierra la última mesa electoral", ha precisado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en su intervención final en el avance de participación del electorado hasta las 14:00 horas.

De este modo, Sanz ha concretado que el criterio de la JEA es que "mientras que esté abierto un colegio electoral no se difundan datos a través de las páginas oficiales web o app correspondientes".

En esta línea, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha incidido en que sí se permiten sondeos "a aquellas empresas que lo realicen o aquellos medios de comunicación que lo vayan a difundir".

Sanz ha destacado que estas prórrogas constituyen las únicas incidencias reseñables registradas en lo que va de la jornada electoral.