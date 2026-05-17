Juanma Moreno arrasa y Montero hunde al PSOE: la mayoría absoluta en el aire hasta el fin del recuento

Vox mantendría o mejoraría ligeramente su representación, situándose entre 14 y 17 escaños y superando al PSOE en Almería.

Adelante Andalucía duplicaría sus resultados anteriores y alcanzaría entre 7 y 9 escaños, destacando especialmente en Cádiz.

El PSOE, encabezado por María Jesús Montero, sufriría un fuerte retroceso, cayendo a 23-25 diputados y podría quedar tercero en Almería.

Juanma Moreno lograría una clara victoria en las elecciones andaluzas con hasta 56 escaños, rozando la mayoría absoluta.

Juanma Moreno obtendría una clara victoria en las elecciones andaluzas de este domingo: sumaría el 42,5% del voto, que se traduciría en una horquilla de 54-56 escaños, según el sondeo final de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

La mayoría absoluta que le permitiría gobernar en solitario estará, por lo tanto, en el aire hasta el último minuto del escrutinio, pues dependerá del último escaño que se asigne en varias provincias.

El sondeo de SocioMétrica augura un descalabro histórico de la candidata socialista María Jesús Montero.

El PSOE perdería cuatro puntos respecto a su resultado de 2022 y caería hasta el 20% del voto: la encuesta le otorga una horquilla de 23-25 diputados.

La exvicepresidenta del Gobierno quedaría por tanto muy por debajo del peor resultado que el PSOE había obtenido hasta ahora en la región: lo registró Juan Espadas hace cuatro años, al quedarse con sólo 30 diputados (24,1%).

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El descalabro de María Jesús Montero es tal, que el PSOE podría quedar en tercera posición en la provincia de Almería, por detrás de Vox.

De este modo, Juanma Moreno sacaría una ventaja de 22,5 puntos a la candidata socialista, que a lo largo de toda la campaña ha estado arropada por el presidente Pedro Sánchez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Al contrario de lo que ocurre a nivel nacional, la debilidad de la candidata socialista provocaría que el PSOE sea canibalizado por sus socios de extrema izquierda, Adelante Andalucía y Por Andalucía, que registran un estirón muy significativo.

El partido fundado por Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, lograría duplicar el resultado obtenido en los anteriores comicios de 2022.

Entonces se quedó con dos escaños y el 4,6% del voto. Ahora obtendría el 9%, que le permitiría rentabilizar la asignación de escaños hasta una horquilla de 7-9 diputados.

Adelante Andalucía registraría su mejor resultado en la provincia de Cádiz, bastión de Teresa Rodríguez y el exalcalde José María Kichi: sumaría el 18,3% del voto y se quedaría a una sola décima del PSOE.

Tiene opción de sacar escaño en todas las provincias, salvo en Almería y Jaén.

En abierta competición por el mismo espacio político, IU y Sumar cerraron en el último minuto el acuerdo para incorporar a Podemos a la lista conjunta de Por Andalucía, liderada por Antonio Maíllo.

También mejora su resultado, pero más tímidamente: crecería del 7,7% del voto (5 escaños) en 2022, hasta el 8,1%, que hoy se traduciría en una horquilla de 6-8.

La otra gran incógnita de estos comicios es si se confirma el frenazo del crecimiento que Vox comenzó a experimentar en los recientes comicios de Castilla y León.

Hoy podría repetir los 14 escaños que registró en 2022 (13,5%), o crecer hasta los 17. SocioMétrica le otorga el 14,5% del voto.

Obtendría su mejor resultado en la provincia de Almería, donde alcanzaría el 20,1% del voto y se situaría dos puntos por delante del PSOE (18,1%).

Hasta el último minuto de campaña, Juanma Moreno ha insistido en su mensaje de pedir a los votantes una "mayoría de estabilidad", suficiente para gobernar en solitario, sin "palos en las ruedas" y sin tener que depender de pactos con Vox.

Y ha advertido de que, para progresar, Andalucía no puede estar sometida a una situación como la vivida en Extremadura y Aragón, donde el partido de Abascal bloqueó durante meses la negociación de los pactos con el PP.

Moreno ha hecho gala de su perfil moderado y conciliador (aburrido como un "pan sin sal", dijo en el cierre de campaña), consciente de que para mantener esa mayoría precisa atraer el apoyo de antiguos votantes del PSOE.

Por su parte, María Jesús Montero ha apelado a su condición de médica (tiene el título, aunque nunca llegó a ejercer) para plantear la campaña como un "referéndum" sobre la defensa de los servicios públicos.

Aunque a Montero le ha lastrado su reciente trayectoria como ministra de Hacienda: desde ese cargo, diseñó un nuevo modelo de financiación autonómica que privilegia a Cataluña, atendiendo a las exigencias de ERC.

De hecho, para no perjudicar sus expectativas electorales, los socialistas han demorado hasta el próximo martes la firma del acuerdo de Presupuestos de la Generalitat con ERC, que exige que Cataluña pueda recaudar la totalidad del IRPF.

En cuanto a Vox, como ha hecho en los recientes comicios, ha diseñado una campaña en clave nacional, en la que Santiago Abascal ha copado el principal protagonismo, por encima de su candidato a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira.

Aunque aspira a ser imprescindible en el nuevo Ejecutivo autonómico, las purgas y crisis internas han comenzado a pasar factura al partido de Abascal, cuyas expectativas de crecimiento ya se vieron frenadas en las elecciones de Castilla y León.

En los comicios de este domingo estaban llamados a participar 6.812.902 andaluces, de los cuales 302.070 son residentes en el extranjero. Elegirán a 109 diputados en la Cámara autonómica, lo que sitúa la mayoría absoluta en 55.

Según el último dato de participación, a las 6 de la tarde había depositado su voto el 52,1% de los electores, lo que supone un aumento de 7,6 puntos respecto al mismo dato de 2022.

Las provincias en las que más ha crecido la participación son Granada (+9), Almería (+8'5) y Huelva (+8,1).

Ficha técnica:

Se han realizado 1.500 encuestas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, proporcionales a los censos provinciales, con sistema CAWI-Panel entre los días 12-16 de mayo de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, recuerdo de voto y tamaño de habitat. Las interacciones finalizan en ajustes del 97%. Se realiza análisis de tendencias para el pronóstico final. No procede error muestral ni margen de confianza al tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse un error de +-3% en el voto final. El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insigth Analitycs.