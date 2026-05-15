La mayoría absoluta de Juanma Moreno en el aire por el repunte de Adelante Andalucía: se la juega en cuatro provincias

El reparto final de escaños se decidirá por unos pocos miles de votos en provincias como Almería, Cádiz, Granada y Sevilla, donde los últimos escaños están muy disputados.

El PSOE afronta su peor resultado histórico en Andalucía, cayendo por primera vez por debajo de los 30 escaños y con Vox disputándole el segundo puesto en provincias como Almería.

Adelante Andalucía podría duplicar su representación y superar por primera vez a Por Andalucía, con opciones de entrar en nuevas provincias como Málaga, Granada, Huelva y Córdoba.

El PP de Juanma Moreno podría perder la mayoría absoluta en Andalucía por el avance de Adelante Andalucía, especialmente en cuatro provincias clave.

Este domingo se celebran elecciones en Andalucía, donde Juanma Moreno se juega la mayoría absoluta.

EL ESPAÑOL ha elaborado una media ponderada de las encuestas publicadas el lunes, último día en que estaba permitido hacerlo, y que apuntan a que el PP podría retener o perder la mayoría absoluta por un puñado de votos.

La proyección indica que el PP se mueve en una horquilla de entre 53 y 56 escaños, cuando la mayoría absoluta está en 55.

Con una participación estimada del 65%, Juanma Moreno obtendría un 42% de los votos, casi 1 punto menos que hace cuatro años. Ese resultado le alejaría de los 58 representantes en el Parlamento andaluz que obtuvo en 2022.

Los socialistas obtendrían su peor resultado histórico al bajar por primera vez de los 30 escaños.

María Jesús Montero tendría entre 24 y 26 diputados. Hay que tener en cuenta que esta media no incluye su patinazo en el debate de Canal Sur, cuando calificó la muerte de los dos guardias civiles en acto de servicio en Huelva como "accidente laboral".

Vox podría pasar de 14 representantes a una horquilla de entre 16 y 18. Pese a la subida, un resultado del 14,7% rompe la tendencia observada en Aragón y Extremadura, donde rozaba el 20%.

La sorpresa estaría en la izquierda. Adelante Andalucía obtendría el 8,6% de los votos y, por primera vez, podría superar a Por Andalucía, la coalición que agrupa a IU, Sumar y Podemos, que alcanzaría un 8%.

La formación de José Ignacio García podría pasar de los 2 escaños obtenidos por Teresa Rodríguez en 2022, a entre 6 y 8. Sus principales feudos son Cádiz y Sevilla.

En estas provincias entró hace dos años con 1 escaño en cada una. Ahora la formación podría duplicar su representación.

También tiene opciones de lograr representación por primera vez en otras provincias como Málaga, Granada, Huelva y Córdoba.

En cambio, Por Andalucía podría mantener sus 5 escaños o subir hasta 7 si consolida sus apoyos en Sevilla, Málaga, Jaén, Huelva, Granada, Córdoba y Cádiz.

¿Dónde se la juega Moreno?

El PP se la juega en Almería, Cádiz, Granada y Sevilla, donde se disputa los conocidos como "restos" con otras formaciones. El destino de estos votos -los que dan derecho al último escaño en cada circunscripción- decidirá si Moreno vuelve a gobernar en solitario o si, por el contrario, necesita pactar con Vox.

Es la irrupción de Adelante Andalucía en hasta cinco nuevas provincias lo que altera el reparto de escaños.

El ejemplo más paradigmático es el de Granada, donde la formación fundada por Teresa Rodríguez podría entrar por primera vez, lo que supondría arrebatarle un escaño clave al PP.

Según la media de las últimas encuestas, los populares necesitarían más de 27.000 votos para recuperarlo.

En Huelva, el último escaño en liza se lo disputa el PP con Vox y con Adelante Andalucía. Manuel Gavira aspira a obtener dos diputados y Adelante Andalucía busca lograr representación por primera vez en esta provincia.

Los de Santiago Abascal parten aquí con ventaja, pero es de apenas de 1.160 votos.

Hace cuatro años, Juanma Moreno obtuvo 6 diputados por Huelva. Ahora, sólo tiene asegurados 5.

En Córdoba, el PP también perdería 1 escaño. El último representante se lo disputarían el PP y el PSOE, que aspira a mantener sus 3 diputados, y Vox, que podría pasar de 1 a 2. Todo se decide en apenas 900 papeletas.

Idéntico escenario se da en Málaga, donde socialistas y Vox se disputan el último escaño de los 17 que reparte esta provincia.

Los de Manuel Gavira parten con ventaja y podrían sumar un representante más, hasta llegar a 3, empatando con el PSOE, pese a que en porcentaje la candidatura de María Jesús Montero les superaría en 4 puntos.

La entrada por primera vez de Adelante Andalucía en Málaga también afecta al PP, que podría perder 1 escaño y pasar de 10 a 9.

La provincia natal de Juanma Moreno es la más fuerte para el presidente de la Junta, donde alcanza un 47% del voto.

¿Qué escaños estarían en juego en las elecciones del 17-M? En cada provincia hay un escaño que se decide por un puñado de votos. ¿Quién lo tiene, quién lo persigue y por cuánto, según las proyecciones? Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

'Sorpasso' de Vox al PSOE

El peor escenario para María Jesús Montero se da en Almería, donde Vox podría dar el sorpasso por primera vez al PSOE en una provincia. La diferencia ahora entre ambos es de menos de 1 punto.

Según esta proyección, los de Abascal rozan el 21% del voto, mientras que los socialistas no alcanzan el 20%.

Los socialistas podrían pasar de 3 a 2 diputados. El último escaño está en disputa entre el PP y el PSOE, con una diferencia de menos de 450 votos.

También hay cambios en las dos únicas provincias donde Adelante Andalucía entró hace cuatro años: Cádiz y Sevilla. En ambas, la candidatura de José Ignacio García duplicaría su representación.

En el caso de Cádiz, la formación nacionalista compite con Vox por ser la tercera fuerza en número de votos.

No es una novedad, ya que este partido, escisión de Podemos, llegó a gobernar Cádiz entre 2015 y 2023 con José María González “Kichi” como alcalde.

En esta provincia, Juanma Moreno se disputa con Gavira retener el 7º escaño, cuando hace cuatro años obtuvo 8.

Por su parte, Vox aspira a conseguir por primera vez 3 diputados en Cádiz, provincia que reparte 15, como tercera más populosa de Andalucía.

Es en esta circunscripción donde el PSOE alcanza su mínimo de votos, menos aún que en Almería: el 19%. Montero baja también del 20% en Málaga y Almería.

En Sevilla, donde hay en juego 18 escaños, María Jesús Montero podría no ser profeta en su tierra. Aquí los socialistas se juegan por primera vez bajar de los 5 diputados. El último escaño se lo disputa con Juanma Moreno. La candidata del PSOE estaría ahora 9.800 votos por delante.

En Jaén. el PP tiene asegurada la misma representación que en 2022: 6 escaños. En el antaño feudo socialista, donde obtenía algunos de los mejores porcentajes de España, ahora el PSOE apenas alcanzaría un 24,5%, frente al 47% del PP.

Los socialistas obtendrían 3 escaños, la mitad que el PP, pese a que en esta ocasión la candidatura la encabeza Paco Reyes, presidente de la Diputación, que podría perder 1 escaño.

El diputado que se dejarían los socialistas se lo disputarían Por Andalucía y Vox. Los de Abascal parten con una ventaja de 1.500 votos y podrían aspirar a un segundo escaño. Y si la izquierda logra movilizar a su electorado, la candidatura de Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, podría entrar por esta provincia.

La suma de IU y Podemos, bajo la marca Por Andalucía, tiene 1 escaño asegurado en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla.

Al final, si hay mayoría absoluta o no, se decidirá por unos pocos miles de votos en cuatro provincias.