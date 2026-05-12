Sánchez presume del "éxito" del operativo del hantavirus y la OMS descarta un "brote mayor" aunque haya más casos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, durante la rueda de prensa en Moncloa. Chema Moya Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez celebra el éxito del operativo conjunto entre España y la OMS para repatriar a más de 120 pasajeros del crucero MV Hondius afectados por hantavirus. La OMS confirma 11 casos sospechosos, de los que nueve están confirmados, y descarta un brote mayor aunque anticipa que podrían detectarse más casos en los próximos días. No ha habido fallecimientos desde el 2 de mayo y el operativo se saldó sin incidentes, gracias a la labor de 400 profesionales implicados. La gestión española ha recibido el reconocimiento internacional y del director de la OMS, destacando la solidaridad del pueblo canario y la cooperación internacional.

"En momentos como estos, aún más si cabe, debemos sentir el orgullo de ser españoles. España siempre cumple". Así ha celebrado Pedro Sánchez el desarrollo del operativo armado entre el Gobierno y la Organización Mundial de la Salud para desembarcar y repatriar a los pasajeros del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus.

En una rueda de prensa en Moncloa acompañado por el director general de la OMS, Tedros Adhanom, el presidente socialista ha subrayado la ayuda brindada por España para abordar la crisis sanitaria: "Este mundo no necesita más egoísmo ni más miedo, sino países solidarios que den un paso al frente (...) Necesitamos más ciencia y más conciencia y ese es el ejemplo que España ha dado al mundo".

Sánchez ha defendido que la "responsabilidad legal y obligación moral" del Gobierno residía en acoger y ayudar al pasaje del buque. "Se han repatriado a más de 120 personas de distintas nacionalidades en 20 vuelos. Se ha saldado con cero incidentes. Podemos decir que a estas alturas el operativo ha sido un éxito gracias al buen hacer de los 400 profesionales que han participado en el mismo", ha proclamado.

🔴🗣️ Sánchez celebra el "éxito" del operativo y agradece la "solidaridad, paciencia y civismo" del pueblo canario: "España siempre cumple, primero con los suyos, pero también con el resto del mundo" pic.twitter.com/iuDTKtrxlR — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 12, 2026

Adhanom, por su parte, ha hecho un pequeño resumen de la crisis informando que hay 11 casos sospechosos de los que nueve están confirmados: "Son cifras que no han cambiado mucho a lo largo de la última semana gracias al esfuerzo de muchos gobiernos y no se han producido fallecimientos desde el pasado 2 de mayo". Aunque ha avanzado que "no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor", sí ha reconocido que es probable que se detecten más casos en los próximos días.

El responsable de la OMS ha insistido en las muestras de agradecimiento al Gobierno, afirmando que "el mundo necesita este tipo de amabilidad": "Vivimos en un mundo que se encuentra en una situación peligrosa, muy dividida, y lo importante a día de hoy es que seamos amables unos con otros, que nos cuidemos. Muchas gracias, señor presidente. Estamos muy orgullosos de España, muy orgullosos de usted".

Polémica institucional

Durante su comparecencia, el presidente del Gobierno ha preferido celebrar los resultados de la operación que incidir en el choque político. En este sentido ha destacado la "solidaridad, paciencia, generosidad y civismo" del pueblo canario que, como ha recordado, han sido aplaudidas por el papa León XIV o buena parte de la comunidad internacional.

Preguntado sobre las críticas del presidente canario Fernando Clavijo, Sánchez, como han hecho en los últimos días los ministros de Sanidad, Mónica García, o Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha rehusado "entrar en ningún tipo de polémica institucional": "Me quedo con las palabras del Papa expresando su reconocimiento y su admiración a la sociedad canaria y con el conjunto de la sociedad española, que ha asistido a todo este operativo con absoluta tranquilidad y confianza en el despliegue y en el personal sanitario".

Pedro Sánchez y Tedros Adhanom en un momento de complicidad durante la rueda de prensa en Moncloa. Violeta Santos Moura Reuters

El jefe del Ejecutivo solo ha cargado directamente contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de quien ha dicho que es "profesional en crear problemas y confrontar no solamente en nuestro país, sino también fuera de nuestro país como hemos visto estos días en México".

Sánchez ha defendido una vez más la decisión de responder a la petición de auxilio de la OMS y de Países Bajos para realizar el desembarco del MV Hondius en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona.

"Algunos nos recomendaron ignorar esa llamada, unos pocos nos lo exigieron y otros que suelen opinar sobre cualquier cosa guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil, como si en ese barco no viajasen compatriotas españoles", ha lamentado. "La pregunta era por qué no vamos a ayudar a quienes lo necesitan si está en nuestra mano hacerlo".

Tedros Adhanom, por su parte, ha calificado de "inhumana, innecesaria y cruel" las peticiones de que los pasajeros hiciesen los cuarenta días de cuarentena a bordo del crucero. "Entiendo por qué los ciudadanos de Tenerife podían estar preocupados, pero ya dijimos que el riesgo era muy bajo para la población global", ha reiterado, agradeciendo también la actitud de los canarios.

Sánchez se ha abierto a mantener una nueva conversación con Clavijo para tratar de rebajar las tensiones, aunque ha defendido que el Gobierno ha seguido el "manual de crisis" y sus cuatro preceptos: el rigor científico, la transparencia absoluta en la información, la coordinación institucional y la cooperación internacional.

Preguntado sobre los pasos a seguir, el presidente ha explicado que lo que se está haciendo ahora es "monitorizar la evolución de los pasajeros que están en el hospital militar Gómez Ulla": "El protocolo establecido son dos PCR, una que se acaba de hacer y otra dentro de 7 u 8 días. No ha acabado esta crisis y el Gobierno continúa siguiéndola muy de cerca y monitorizando a cada uno de los pasajeros, también los asintomáticos".

El director general de la OMS ha cerrado la rueda de presa avanzando que "probablemente haya más casos" de hantavirus debido a las interacciones entre los pasajeros del crucero antes que se implementasen las medidas de prevención y el largo periodo incubación, de entre 6 y 8 semanas. "Los países de origen son los que tienen toda la responsabilidad y están poniendo todas las medidas de control", ha recalcado, pidiendo que haya un seguimiento estricto hasta finales de junio.