Moncloa lleva incumpliendo 3 años su promesa de crear un Plan de Emergencias Sanitarias, aunque no necesita al Congreso

España sigue sin un protocolo nacional coordinado para emergencias sanitarias, a diferencia de la mayoría de países de la UE.

El proyecto de plan está redactado y finalizó su audiencia pública en octubre de 2025, pero sigue sin aprobarse ni explicación oficial.

La falta de este plan agravó la descoordinación durante la crisis del crucero MV Hondius, con un brote de hantavirus y tres fallecidos.

El Gobierno lleva tres años sin aprobar el Plan Estatal de Emergencias Sanitarias, pese a que solo requiere acuerdo del Consejo de Ministros.

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva toda la legislatura prometiendo la aprobación del Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a Amenazas Graves para la Salud. Sin embargo, tres años después, el real decreto sigue sin ver la luz pese a que su tramitación no requiere la convalidación del Congreso de los Diputados.

Se trata de una norma reglamentaria que sólo necesita el acuerdo del Consejo de Ministros. Moncloa no puede, por tanto, excusarse en la falta de mayorías parlamentarias para justificar esta parálisis.

El caos y la falta de comunicación con el Gobierno de Canarias durante la última semana para organizar el desembarco de los ocupantes del crucero MV Hondius, infectado por hantavirus, en Tenerife, se habrían podido ahorrar en caso de estar en vigor el Plan.

De hecho, el proyecto está redactado y la audiencia pública finalizó en octubre de 2025. Habría bastado con que el Ejecutivo lo hubiese incluido en el orden del día de cualquiera de sus reuniones semanales para darle el visto bueno a este catálogo de instrucciones y protocolos de coordinación.

La pertinencia de este reglamento se evidenció durante la crisis del coronavirus. Y el ministro Félix Bolaños, responsable del Plan Anual Normativo desde el Ministerio de la Presidencia, ha incluido esta norma en las tres ediciones de la legislatura, la última, la semana pasada, al aprobar el plan de 2026 (con cinco meses de retraso).

En 2024, el documento prometía un "Real Decreto por el que se desarrolla el Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a amenazas para la salud pública" con el objetivo de "desarrollar el Plan estatal estableciendo los mecanismos de gobernanza, las capacidades y recursos necesarios para garantizar la preparación y respuesta frente a emergencias de salud pública de importancia nacional".

El Plan de 2025 repitió la misma iniciativa con idéntica redacción.

El plan recién aprobado para 2026, presentado el pasado 5 de mayo, vuelve a prometer el mismo real decreto. Esta vez, el texto especifica que busca "aprobar la estructura y contenido" del Plan e incluye la creación de la Comisión Estatal de Coordinación, además de mencionar "aspectos psicosociales" y "perspectiva de género".

Protocolo el día anterior

La ausencia de este instrumento normativo ha quedado expuesta con la crisis del crucero HV Mondius. Hasta el día antes de su fondeo frente al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), no se aprobó el protocolo de actuación.

El barco, con 143 personas a bordo y un brote de hantavirus que ha causado de momento tres fallecidos, tuvo que fondear en Tenerife sin que existiera un protocolo claro de actuación coordinado entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

La falta de un Plan aprobado provocó descoordinación institucional y contradicciones públicas entre la ministra de Defensa y la de Sanidad. El Gobierno no pudo activar formalmente una Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional (ESPIN), el mecanismo previsto precisamente en el real decreto paralizado para este tipo de situaciones.

Tampoco existía la Comisión Estatal de Coordinación (CECO) que debería haber centralizado la toma de decisiones. El sistema de alerta precoz contemplado en el proyecto legislativo habría permitido detectar antes el riesgo y preparar protocolos de desembarco con semanas de antelación.

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, se mostró reacio a autorizar el fondeo del buque. Alegó "falta de medios" y de "coordinación con la Administración" central para gestionar una emergencia sanitaria de estas características.

Pero el Ejecutivo de Sánchez terminó imponiendo el fondeo del MV Hondius en aguas canarias. La decisión se adoptó sin el consenso del Gobierno regional, según confirmaron a este diario fuentes de ambas administraciones.

A bordo del crucero viajaban 14 españoles entre los 143 ocupantes, entre pasajeros y tripulación. Cabo Verde había rechazado previamente el desembarco, que regresaba de la Antártida, alegando carecer de medios para afrontar la emergencia.

71 comparecencias inatendidas

El Partido Popular ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias exigiendo la aprobación inmediata del Plan. Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad del PP, se reunió esta semana con representantes de sociedades científicas que firmaron el Manifiesto por el refuerzo de la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias en España.

"El Gobierno de Sánchez vuelve a llegar tarde incluso tras todo lo vivido durante la pandemia", denunció Fúnez. "Seis años después de la covid, seguimos sin un sistema sólido, coordinado y operativo para responder ante futuras emergencias sanitarias".

El PP exigió por la vía de urgencia la comparecencia de la ministra de Sanidad en el Congreso, que ya acumula 71 peticiones inatendidas en esta legislatura.

También ha presentado una proposición no de ley exigiendo que el Plan se apruebe cuanto antes y que se dote de operatividad a la Agencia Estatal de Salud Pública, aprobada hace diez meses pero paralizada por el Ejecutivo, sin sede ni estatutos.

"Ahora mismo lo que tenemos es falta de liderazgo y de información por parte del Gobierno", afirmó la vicesecretaria popular. "Eso lo que está generando es desconfianza y caos".

Siete meses en un cajón

El Ministerio de Sanidad abrió la audiencia pública del proyecto de real decreto el 14 de septiembre de 2025. El plazo de alegaciones finalizó el 11 de octubre, hace ya siete meses.

Desde entonces, el texto permanece en un cajón de Moncloa sin que el Gobierno haya dado explicaciones sobre los motivos del retraso. Fuentes del PP consultadas por este diario califican la situación de "escándalo", especialmente "a la vista del desastre y el caos de la gestión de la crisis del hantavirus".

El proyecto diseña protocolos claros de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. También prevé la constitución de reservas estratégicas de material sanitario y la creación de una red de expertos para detectar y evaluar riesgos de manera anticipada.

Organismos europeos han advertido reiteradamente sobre las carencias del sistema español de preparación sanitaria. España es uno de los pocos países de la Unión Europea que aún no ha aprobado un plan integral de este tipo seis años después de la pandemia.

La Comunidad de Madrid presentó el pasado 29 de abril su propio Plan regional de Preparación y Respuesta. El documento, calificado como "pionero en España", suple con recursos autonómicos la ausencia del plan estatal que debería haber liderado el Gobierno central.

Apenas 10 días después de la presentación del plan autonómico estalló la crisis del crucero del hantavirus, demostrando la urgencia de disponer de protocolos nacionales coordinados.