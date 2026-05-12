Clavijo acusa al Gobierno de "ocultar positivos" al no hacer PCR y culpa a Ángel Víctor Torres: "No olvidaré esta afrenta"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante su intervención en el pleno del Parlamento de Canarias. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Fernando Clavijo acusa al Gobierno de España de ocultar casos positivos de hantavirus en el crucero MV Hondius antes de su llegada a Canarias. El presidente canario sostiene que se negó la realización de pruebas PCR en el barco porque ya se conocía la existencia de contagios. La OMS recuerda que el periodo de incubación del hantavirus es largo y podría dificultar la detección temprana de positivos, matizando las acusaciones de Clavijo. Pedro Sánchez defiende la actuación del Gobierno y afirma que se están siguiendo los protocolos, con vigilancia y pruebas a los pasajeros afectados.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante el pleno del Parlamento autonómico de este martes, ha acusado al Gobierno de España de haber ocultado que había contagios de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, a pesar de que lo sabía "desde el minuto uno".

Clavijo, que este martes responde a varias preguntas en el pleno del Parlamento autonómico sobre la crisis del hantavirus, ha señalado que su Gobierno había pedido que se hicieran pruebas PCR en el barco antes de su llegada a Canarias y ahora descubre "por qué no lo querían hacer, porque sabían que había contagiados".

"Se ha faltado a la dignidad del pueblo canario, del Gobierno de Canarias y de las instituciones por ocultar una información que conocían desde el minuto uno", ha manifestado el presidente.

No obstante, apenas una hora antes, el director general de la OMS, Tedros Adhanom había recordado —durante la rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,— que el periodo de incubación del hantavirus es largo, "de entre 6 y 8 semanas" y que, precisamente por eso, y a causa de las interacciones entre los pasajeros del crucero antes de implementar las medidas de prevención, "probablemente haya más casos".

El argumento de la OMS refuta, en cierta medida, la acusación del supuesto conocimiento previo de "contagiados" por parte del Gobierno que ha realizado Clavijo ya que es probable que, aunque le hubieran realizado la PCR a bordo del barco hubiera salido negativa y pasados unos días, ya en tierra firme, al repetirle la prueba, diera positiva.

Clavijo ha continuado su intervención en el pleno del Parlamento autonómico acusando directamente al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España: "Hoy es un día triste en lo personal porque el gobierno de España ha engañado a los canarios, ha ocultado información. No me cabe la menor duda de que el señor Ángel Víctor Torres lo sabía. Es triste porque habiendo sido presidente de esta tierra, ocultó esa información a los canarios, al gobierno de canarias y a mí".

"La deslealtad de Ángel Víctor Torres es una afrenta que jamás olvidaré", ha recalcado.

La existencia de ese contagio "era determinante", pero él no fue informado, y por eso "la lealtad institucional, la buena fe y el buen hacer entre dos gobiernos han sido quebrados por el Gobierno de España", ha insistido.

Por su parte, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa junto al director de la OMS, se abrió a mantener una nueva conversación con Fernando Clavijo para tratar de rebajar tensiones pero ha asegurado que toda la operación se ha basado en el "manual de crisis".

El presidente, preguntado sobre las críticas del presidente canario, dijo que "no vamos a entrar en ningún tipo de polémica institucional": "Me quedo con las palabras del Papa expresando su reconocimiento y su admiración a la sociedad canaria, que ha dado ejemplo de solidaridad y empatía, y al conjunto de la sociedad española, que ha asistido a todo este operativo con absoluta tranquilidad y confianza en el despliegue y en el personal sanitario".

Asimismo, ha añadido que "los responsables políticos de los viajeros son los Gobiernos de cada uno de esos países". "Lo que estamos haciendo desde España es monitorizar la evolución de los pasajeros que están en el hospital militar Gómez Ulla. El protocolo establecido son dos PCR, una que se acaba de hacer y otra dentro de 7 u 8 días", explica.

"No ha acabado esta crisis y el Gobierno continúa siguiéndola muy de cerca y monitorizando a cada uno de los pasajeros, también los asintomáticos".

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