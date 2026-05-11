Último sondeo con suspense final: Juanma Moreno llegará al 17-M con un pie en 54 escaños y el otro en 55 y mayoría absoluta

Vox subiría ligeramente hasta 15-16 escaños, mientras que Adelante Andalucía podría duplicar su representación y Por Andalucía se mantiene estable; SALF, la agrupación de Alvise Pérez, quedaría fuera del Parlamento.

El PSOE, con María Jesús Montero como candidata, obtendría su peor resultado histórico en Andalucía, con solo 27-28 escaños y el 22,7% de los votos.

El escaño clave para la mayoría absoluta se disputa en Almería, Granada, Huelva y Sevilla, donde unos pocos votos pueden inclinar la balanza.

Juanma Moreno (PP) podría lograr la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas con 54-55 escaños y el 42,8% del voto, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

El popular Juanma Moreno afrontará el 17-M con la mayoría absoluta en el alambre: si hoy se celebraran las elecciones andaluzas, obtendría entre 54 y 55 escaños, con el 42,8% del voto.

Así lo anticipa la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el último día que pueden publicarse sondeos antes de las votaciones.

La mayoría absoluta está fijada en 55 escaños, por lo que el resultado queda en el aire en la recta final de la campaña.

La batalla se resolverá por un puñado de papeletas en varias provincias, donde Moreno puede perder escaños para mantener la mayoría absoluta si se desmoviliza su electorado.

De hecho, en la anterior encuesta publicada por EL ESPAÑOL, el 3 de mayo, el PP alcanzaba una movilización del 82% de su electorado.

Y ahora, a seis días de la cita con las urnas, sigue en niveles altos, pero desciende al 79,5%, y es en ese estrecho margen donde se juega la partida.

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En concreto, el PP se disputa ese escaño clave en cuatro circunscripciones, Almería, Granada, Huelva y Sevilla, donde el último diputado puede inclinar la balanza entre la mayoría absoluta o la necesidad de apoyarse en Vox, aunque sea por un escaño.

Consciente de este riesgo, el presidente en funciones de la Junta ha reclamado desde el inicio de la campaña una "mayoría estable" para poder gobernar "sin las manos atadas".

Moreno ha recalcado que Andalucía no puede estar sometida a las tensiones de Extremadura y Aragón donde, tras meses de negociación, los de Santiago Abascal han impuesto condiciones como la "prioridad nacional" para apoyar la investidura de María Guardiola y Jorge Azcón.

La encuesta confirma también el batacazo de la candidata socialista, María Jesús Montero.

La exvicepresidenta del Gobierno obtendría el peor resultado histórico del PSOE en la región: el 22,7% del voto y sólo 27-28 escaños.

Se situaría así por debajo de la marca que obtuvo hace cuatro años Juan Espadas, que se quedó con 30 escaños (24,1%).

Y todo ello, a pesar de haber estado arropada durante toda la campaña por Pedro Sánchez y por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. O quizá, debido a ello.

En una entrevista con este periódico publicada este lunes, Moreno hace una lectura nacional de ese posible hundimiento del PSOE andaluz: sostiene que, si Montero obtiene un "resultado letal" para su partido, la legislatura de Pedro Sánchez será "corta".

"Si obtengo la mayoría, Sánchez no llegará a Navidad sin convocar", sentencia el candidato popular.

En estos momentos, el PSOE sólo logra fidelizar al 61,3% de sus antiguos votantes.

La matriz de transferencia refleja además fugas en varias direcciones: el 8% de quienes votaron al PSOE en 2022 optaría hoy por el PP de Moreno, mientras que un 12,6% se iría a Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, y un 7,4% a Por Andalucía, la coalición liderada por Antonio Maíllo.

A María Jesús Montero le queda aún la posibilidad de movilizar al 5,3% de antiguos votantes socialistas que hoy se declaran indecisos, una bolsa clave si quiere evitar un batacazo histórico.

La encuesta de SocioMétrica muestra también que Vox crece, pero de forma contenida: Manuel Gavira, el candidato de Santiago Abascal, alcanza el 14,4% del voto (frente al 13,5% de 2022) y subiría hasta 15-16 escaños.

Un avance que resultaría irrelevante si Juanma Moreno logra asegurar la mayoría absoluta.

En el espacio a la izquierda del PSOE, la gran sorpresa sería Adelante Andalucía, que pasaría de 2 a entre 4 y 6 escaños con el 6,9% del voto.

En cambio, Por Andalucía, la coalición que agrupa a IU, Sumar y Podemos, se estanca en el 7,4% y obtendría 5-6 escaños.

La transferencia de voto explica parte de este movimiento: el 20,9% de los votantes de Por Andalucía se desplaza hacia la candidatura de José Ignacio García (Adelante Andalucía).

¿Y qué ocurre con SALF, la agrupación de electores de Alvise Pérez? Nada relevante: se queda en el 3% del voto y sin representación parlamentaria.

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Esta encuesta se difunde dos horas antes del último debate electoral, organizado por Canal Sur, que se espera más bronco que el anterior.

En sus últimos días, la campaña ha quedado ensombrecida por la muerte de dos guardias civiles en Huelva, cuando sus embarcaciones colisionaron mientras perseguían a una narcolancha.

La Junta de Andalucía decretó ese mismo día luto oficial y PP y PSOE suspendieron sus actos de campaña en señal de duelo.

Ficha técnica

Se han realizado 1.200 encuestas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, proporcionales a los censos provinciales, con sistema CAWI-Panel entre los días 8-11 mayo de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, recuerdo de voto y tamaño de habitat. Las interacciones finalizan en ajustes del 97%. Se realiza análisis de tendencias para el pronóstico final. No procede error muestral ni margen de confianza al tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse un error de +-3% en el voto final. El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insigth Analitycs.