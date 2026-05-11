El PSOE se adelanta al 17-M y convoca ya un Comité Federal en junio para desvincularlo de la posible debacle de Montero

Rebeca Torró, secretaria de organización, ha sido la encargada de presidir la Ejecutiva del PSOE ante la ausencia de Sánchez y Montero. PSOE

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Las claves Generado con IA El PSOE ha convocado un Comité Federal para el 27 de junio, adelantándose al 17 de mayo y desvinculándolo de un posible mal resultado en Andalucía. La reunión servirá para aprobar el calendario de primarias de cara a las elecciones locales de mayo de 2027. Pedro Sánchez y María Jesús Montero no asistieron a la Ejecutiva que tomó la decisión; la cita fue presidida por Rebeca Torró. La portavoz Montse Mínguez ha minimizado el impacto de las encuestas y ha asegurado que el PSOE mantiene un "espíritu de remontada" frente al PP en Andalucía.

El PSOE se adelanta a una posible debacle en Andalucía y ha anunciado que el próximo 27 de junio habrá un Comité Federal para aprobar el calendario de primarias con el que elegir a los candidatos locales de las elecciones de mayo de 2027.

El máximo órgano interno entre congresos llevaba sin convocarse desde el 7 de julio del año pasado, cuando Pedro Sánchez lo reunió para aprobar una remodelación de la Secretaría de Organización tras la detención de Santos Cerdán.

Un cónclave interno en el que la decisión de Sánchez de nombrar adjunto a Francisco Salazar saltó por los aires unos minutos antes de comenzar la reunión, después de que se publicara que varias mujeres le habían denunciado por “acoso sexual”.

La decisión de convocar un nuevo Comité Federal se ha aprobado en una inusual Ejecutiva, ya que suele celebrarse una al mes y la próxima semana está convocada otra para analizar los resultados de Andalucía.

Esta reunión ha estado presidida por la número tres del partido, Rebeca Torró, ante la ausencia de Pedro Sánchez —pese a que no tenía agenda pública— y también de la vicesecretaria general, María Jesús Montero, que se encuentra inmersa en la recta final de la campaña.

La decisión de convocar el Comité Federal busca actuar como cortafuegos y fijar la fecha ahora permite desvincularlo de una posible reacción a un mal resultado de los socialistas andaluces.

De momento, en anteriores derrotas —como las de Extremadura o Aragón—, Sánchez rechazó hacer autocrítica en la Ejecutiva celebrada en Ferraz el día después y trató de encapsular los malos resultados del PSOE en esos territorios a una cuestión local.

Durante la rueda de prensa posterior, la portavoz Montse Mínguez ha restado importancia a las encuestas que apuntan a que el PP está al borde de la mayoría absoluta y podría doblar en escaños al PSOE.

“Las encuestas no nos desmovilizan; al revés”, ha asegurado Mínguez, quien ha recalcado que “se vota el 17 de mayo y la encuesta que vale es la del 17 de mayo” y que están con "espíritu de remontada".

También ha cargado contra “el marco que nos quiere imponer Moreno Bonilla”, consistente en hablar de una debacle del PSOE que, por otro lado, auguran todas las encuestas.

La portavoz de la Ejecutiva espera “revertir” las encuestas en la semana que queda y ha asegurado que “hay mucha gente decepcionada” con el presidente andaluz.