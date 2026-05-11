Los extranjeros cometen el 60% de las agresiones sexuales en Cataluña y hasta el 73% de los robos, según los Mossos

Los datos fueron obtenidos a raíz de una pregunta parlamentaria y no forman parte de un informe público general, siguiendo el precedente de Navarra y el País Vasco, donde también se han publicado estadísticas similares.

A pesar de que los extranjeros representan solo el 18,7% de la población en Cataluña, concentran una proporción mayoritaria de detenciones en varios delitos analizados por los Mossos.

El grupo de detenidos extranjeros más numeroso corresponde a personas procedentes de África, destacando especialmente en delitos patrimoniales y robos con violencia.

Un informe de los Mossos d'Esquadra revela que los extranjeros fueron responsables del 84,3% de los hurtos, el 73% de los robos con violencia y el 60,3% de las agresiones sexuales en Cataluña en 2025.

Un informe de los Mossos d'Esquadra revela que los extranjeros fueron responsables del 84,3% de los hurtos, del 73% de los robos con violencia y del 60,3% de las agresiones sexuales cometidas en Cataluña en 2025.

Así consta en un documento elaborado por la Dirección General de la Policía de la Generalitat al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El dossier desglosa, delito a delito, todas las detenciones practicadas por los Mossos el año pasado y distribuye a los arrestados en distintos bloques: España, por un lado, y varias áreas geográficas para el resto —África, América, Unión Europea sin España, resto de Europa, Asia, apátridas o nacionalidad no reconocida y Oceanía—.

Dicho de otro modo, el documento no dice cuántos detenidos son de cada país, sino solo de qué gran zona del mundo procede cada uno.

A partir de esa clasificación, este periódico ha calculado el peso porcentual de los extranjeros sumando todas las categorías distintas de España.

Los porcentajes más altos de presencia extranjera aparecen en los delitos patrimoniales.

Por ejemplo, en hurtos, los Mossos contabilizaron 1.269 detenciones de españoles frente a 6.806 de extranjeros, de modo que estos últimos suponen el 84,3% del total.

Dentro de ese bloque de extranjeros, el grupo más numeroso es con mucha diferencia el procedente de África, que acumula 3.145 detenciones por hurto, casi la mitad de todas las detenciones por este delito.

En los robos con violencia e intimidación, los extranjeros también son mayoría clara. En esta tipología hubo 1.968 detenciones de españoles y 5.335 de extranjeros, es decir, el 73% del total.

Y de nuevo destacan los africanos: solo los arrestados encuadrados en ese bloque suman 3.899 detenciones, frente a las 778 del bloque americano y a las 1.968 de españoles.

Ese patrón, la hegemonía del grupo africano, se repite en otros delitos como los robos producidos con fuerza en el interior de vehículos. Solo los detenidos de origen africano suman 917 arrestos, frente a 469 en el caso de los españoles.

Algo similar ocurre cuando se miran los delitos más violentos.

En agresiones sexuales, el documento recoge 664 detenciones de españoles frente a 1.008 de extranjeros, de manera que el 60,2% de los arrestos corresponde a personas de origen extranjero.

También en la categoría de "homicidio o asesinato, consumado o en tentativa", los extranjeros aparecen ligeramente por encima: 155 de nacionales frente a 190 de foráneos, es decir, el 55% del total.

En los casos de maltrato en el ámbito del hogar, la balanza también se inclina hacia los extranjeros.

La misma pauta se observa en los delitos por lesiones, con 738 detenciones de españoles y 1.063 de extranjeros, un 59% de peso extranjero.

En detenciones por delitos de amenazas, la proporción asciende al 56,8%, con 1.425 detenciones de españoles y 1.870 de extranjeros.

Cataluña tiene una población de 8 millones de habitantes, según los últimos datos del Idescat, de los que un 18,7% son extranjeros y el 81,3% ciudadanos españoles.

Es decir, pese a ser una minoría demográfica, los extranjeros concentran una gran parte de las detenciones en varios de los delitos analizados por los Mossos.

Policía Foral y Ertzaintza

Los datos de los Mossos que hoy publica este periódico fueron elaborados en respuesta a una pregunta parlamentaria registrada en el Parlamento de Cataluña. La iniciativa partió de Vox.

Es decir, las cifras no han sido difundidas a través de un informe público de acceso general, sino que han aflorado a raíz de una solicitud formulada por la vía parlamentaria.

Todo ello pese a que la Generalitat anunció el pasado mes de noviembre que avanzaría en la publicación de estadísticas más detalladas sobre delincuencia y nacionalidad en un ejercicio de "transparencia".

A mayo de 2026, no consta ningún balance público correspondiente a 2025 que incluya el desglose de delitos por origen que sí aparece en la respuesta remitida por la Conselleria de Interior que dirige la socialista Núria Parlon al Parlament.

El precedente más parecido se produjo en Navarra, donde también fue una pregunta del partido de Santiago Abascal la que forzó al Ejecutivo foral a facilitar un informe sobre el peso de los extranjeros en diferentes delitos.

Según la Policía Foral, los extranjeros cometieron el 63% de los delitos sexuales, el 73% de los homicidios y el 72% en 2025.

En el País Vasco, en cambio, sí se ha publicado esa información por iniciativa del Gobierno autonómico. La Ertzaintza difundió en noviembre su primer informe oficial con nacionalidad de los detenidos.

Ahí se desveló que el 64,2% de ellos (de enero a septiembre 2025) eran extranjeros, frente al 35% de españoles. En agresiones sexuales, el porcentaje de extranjeros alcanzaba el 68% y en robos con violencia, el 77%.

El propio Aitor Esteban, presidente del PNV —partido que gobierna en coalición con los socialistas— ha defendido la conveniencia de publicar esos datos al considerar que "se acaban conociendo", ya que los grupos de la oposición terminan obteniéndolos a través de solicitudes de información.