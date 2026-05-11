El Español publica este lunes a las 20.00 horas la última encuesta de las elecciones andaluzas

Este lunes por la noche se celebrará el segundo y último debate electoral en Canal Sur y RTVE, con la participación de los cinco principales candidatos.

Juanma Moreno, candidato del PP, parte como favorito para revalidar la mayoría absoluta, aunque el resultado depende de la movilización en provincias clave como Málaga, Córdoba y Huelva.

La encuesta reflejará el posible impacto social y político de la muerte de dos guardias civiles en Huelva durante una persecución a una narcolancha.

EL ESPAÑOL publicará este lunes a las 20.00 horas la última encuesta antes de las elecciones andaluzas, realizada por SocioMétrica.

EL ESPAÑOL publicará este lunes a las 20.00 horas la última encuesta antes de las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo, realizada por SocioMétrica.

A partir esa misma noche vence, por imperativo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el plazo para publicar nuevos sondeos antes de la contienda electoral.

La carrera está al rojo vivo. Todas las encuestas sitúan como ganador a Juanma Moreno, candidato del PP y actual presidente de la Junta de Andalucía.

Moreno busca revalidar la mayoría absoluta que logró en los comicios de 2022, cuando obtuvo 58 escaños con el 43% de los votos, por primera vez en la historia del Parlamento andaluz.

El nuevo sondeo de SocioMétrica tendrá en cuenta, además, el impacto de la muerte de dos guardias civiles en Huelva el pasado viernes, cuando sus embarcaciones colisionaron mientras perseguían a una narcolancha.

La Junta de Andalucía decretó ese mismo día luto oficial, y PP y PSOE suspendieron sus actos de campaña en señal de duelo.

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por una doble polémica: por un lado, ningún ministro del Gobierno acudió al funeral de los agentes fallecidos, Germán Pérez y Jerónimo Jiménez.

Por otro, la llegada de la candidata del PSOE, María Jesús Montero, a la capilla ardiente de la Comandancia de la Guardia Civil fue recibida con abucheos y reproches de algunos de los asistentes.

Queda por ver si este episodio, que ha ensombrecido la recta final de la campaña, tendrá reflejo en las urnas el próximo 17 de mayo.

Además, este mismo lunes, apenas dos horas después de que EL ESPAÑOL publique su última encuesta, RTVA emitirá a las 21.45 horas el segundo y último debate electoral entre los cinco candidatos.

El debate, organizado por Canal Sur, se retransmitirá también en RTVE.

Moreno, ganador

La última encuesta de SocioMétrica para este periódico, publicada el 3 de mayo, concedía la victoria a Moreno con una horquilla de 54 a 59 escaños y el 43,1% del voto, lo que le permitiría —en el escenario más favorable— gobernar en solitario sin depender de pactos con Vox.

El sondeo atribuía al PP una probabilidad del 87% de renovar la mayoría absoluta.

Por su parte, la candidata socialista María Jesús Montero obtendría entre 27 y 29 escaños y el 23,5% del voto. Sería el peor resultado del PSOE en Andalucía, por debajo incluso de los 30 escaños que obtuvo Juan Espadas hace cuatro años.

Vox apenas crecía un escaño hasta los 15, mientras que Por Andalucía —la coalición de Antonio Maíllo— llegaría a 7, y Adelante Andalucía repetiría con dos.

No obstante, la asignación de escaños va a estar especialmente reñida en tres provincias clave: Málaga —hoy el mayor bastión del PP—, Córdoba y Huelva.

La batalla se resolverá por un puñado de votos en estas tres circunscripciones, donde Moreno puede perder escaños decisivos para mantener la mayoría absoluta (fijada en 55) si se desmoviliza su electorado.

Consciente de este riesgo, desde el comienzo de la campaña el presidente en funciones de la Junta ha reclamado una "mayoría estable" para poder gobernar "sin las manos atadas".