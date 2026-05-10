Pilar Alegría, Óscar López, Pardo de Vera y dos más: repóker de ascensos tras la noche loca de Ábalos en Teruel

Óscar López y otros asistentes han negado haber informado o sabido de fiestas, mientras que el entorno de Ábalos justifica la estancia por motivos institucionales.

Pilar Alegría y otros implicados han negado haber tenido conocimiento de la supuesta fiesta o incidentes, aunque sectores críticos dentro del PSOE vinculan sus ascensos a esa noche.

Pilar Alegría, Isabel Pardo de Vera, Alfredo Rodríguez, Ricardo Mar y Óscar López destacan entre los nombres que ocuparon puestos clave tras ese episodio.

Varias personas presentes en la polémica noche del Parador de Teruel junto a Ábalos ascendieron posteriormente a cargos políticos de mayor relevancia.

Varias de las personas que coincidieron en el Parador de Teruel la misma noche de la polémica fiesta del exministro José Luis Ábalos ocuparon posteriormente cargos de mayor relevancia política o institucional.

Entre ese repóker de nombres destacan Pilar Alegría, Isabel Pardo de Vera, Alfredo Rodríguez, Ricardo Mar y Óscar López, todos ellos con responsabilidades crecientes tras aquella etapa.

Pilar Alegría, entonces delegada del Gobierno en Aragón, diez meses después fue nombrada ministra de Educación en la remodelación del Ejecutivo en la que salió Ábalos.

Alegría, que años antes había respaldado a Susana Díaz en las primarias socialistas, pasó en poco tiempo de tener un perfil principalmente autonómico a convertirse en una de las caras más visibles del sanchismo.

Primero asumió la portavocía de la Ejecutiva federal del PSOE y posteriormente la del Gobierno.

La dirigente socialista reconoció haber pasado la noche en el Parador de Teruel junto a otros miembros de la delegación oficial.

Según explicó su entorno, la Delegación del Gobierno reservó seis habitaciones debido a que había actos institucionales programados en la ciudad con menos de diez horas de diferencia, uno a última hora de la noche y otro a primera hora de la mañana, lo que hacía inviable regresar a Zaragoza.

Alegría ha negado en distintas ocasiones haber tenido conocimiento de la supuesta fiesta o de posibles desperfectos.

"Si hubiera habido el más mínimo parte de la Policía Nacional, la primera que se habría enterado es la que les está hablando", afirmó públicamente.

Aunque EL ESPAÑOL demuestra que al día siguiente de la fiesta Koldo García se puso en contacto con la mano derecha del director de la Policía Nacional, Jesús Ramírez, para arreglar un "problema".

Los desmentidos de Alegría no han convencido dentro de su propio partido, donde sectores críticos con la exministra han vinculado políticamente su posterior ascenso con aquella noche.

En ese mismo ecosistema de confianza se encontraba también Isabel Pardo de Vera, que también estuvo en el Parador ese mismo día.

Entonces al frente de Adif, fue ascendida a secretaria de Estado de Transportes tras la salida de Ábalos.

Rodríguez y Mar

También formaban parte del entorno más cercano de Ábalos dos de sus principales colaboradores.

Alfredo Rodríguez, entonces jefe de prensa del ministro, fue incorporado posteriormente a La Moncloa como director del Departamento de Información Autonómica de la Secretaría de Estado de Comunicación, un puesto con una retribución pública cercana a los 100.000 euros brutos anuales.

La información de EL ESPAÑOL prueba que era una de las siete personas del Ministerio que estuvo con Ábalos en el Parador, junto con los dos escoltas, el chófer, la jefa de protocolo y Koldo García.

Quien en esa ocasión no estaba pero era asiduo a los viajes del ministro Ábalos era Ricardo Mar, jefe de Gabinete de Ábalos y quien organizaba su agenda.

Tras la destitución del valenciano, mantuvo su cargo con la ministra que le sucedió, Raquel Sánchez.

En la actualidad, Mar ocupa la Secretaría General de Paradores por el que percibe casi 80.000 euros anuales.

La sucesora de Ábalos al frente de la cartera también desempeña hoy responsabilidades en la empresa pública Paradores como presidenta de la entidad y por los que percibe 193.000 euros al año.

Otra de las figuras relacionadas con aquel contexto político fue Óscar López, presidente de Paradores en aquel momento, quien meses después pasó a ser jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en sustitución de Iván Redondo.

Su nombramiento sorprendió a parte del partido debido a sus discrepancias previas con Sánchez durante la crisis interna del PSOE de 2016.

Una reconciliación que en el partido vinculan a que habría informado a Sánchez de la actitud de Ábalos en el Parador.

Algo que López ha negado. Durante una comparecencia en el Senado, aseguró que nunca tuvo conocimiento de fiestas vinculadas a Ábalos y subrayó que al presidente de Paradores no se le informa de la identidad de las personas alojadas en estos establecimientos.

Posteriormente, López sería nombrado ministro de Transformación Digital.

Hay otros como Javier Lambán que también durmieron esa noche en el Parador. El ya fallecido presidente de Aragón aseguró que no se percató de nada inusual.

Aunque varios de los que estuvieron en el acto matinal con Ábalos sí se percataron de la mala cara que tenía el ministro en el acto matinal.

Un rostro cansado que achacaron a una mala noche en el Parador.