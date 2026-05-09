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Sánchez celebra en el Día de Europa el privilegio y la responsabilidad de estar en la UE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este sábado, con motivo del Día de Europa, que estar integrados en la Unión Europea es un privilegio y una responsabilidad.
Sánchez ha celebrado este día con un mensaje en la red social X, en el que resalta que la Unión Europea es la segunda mayor potencia económica y la región socialmente más avanzada del mundo.
"Es también nuestro hogar y nuestro futuro. Nuestro privilegio y nuestra responsabilidad. Feliz día de Europa a todas y todos", ha escrito.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha celebrado también en X el Día de Europa, en el año en el que se conmemoran los 40 años de la entrada de España en la UE. Albares ha recordado además que este miércoles inauguró una exposición que muestra "lo que la UE ha aportado a España y España a Europa en estas cuatro décadas".
Para el Ministerio de Exteriores, el 9 de mayo simboliza la "unión como ciudadanía y los valores que sostienen el proyecto europeo" y, según ha señalado en las redes sociales: "Es un buen momento para mirar de dónde venimos y hacia dónde avanzamos".
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Vox busca reprobar a Torres por su "sectarismo" y que el Gobierno desista de recurrir las 'leyes de concordia'
Vox quiere que el Congreso repruebe al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al que achaca actuar con "sectarismo" en la aplicación de las políticas en materia de memoria, y también que inste al Gobierno a cesar su "hostilidad" contra las llamadas Leyes de Concordia con las que PP y Vox están sustituyendo las normas autonómicas de memoria, desistiendo de los recursos que tiene planteadas contra las mismas en el Tribunal Constitucional.
Así lo reclaman a través de una proposición no de ley registrada en el Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press y que próximamente de debatirá en la Comisión de Política Territorial de la Cámara Baja.
En concreto, los de Santiago Abascal piden la reprobación de Torres por un doble motivo: el "sectarismo de su gestión como responsable gubernamental en materia de Memoria Democrática" y lo que denomina su "cómplice indiferencia" como ministro de Política Territorial "hacia las manifestaciones de deslealtad hacia la patria común por parte de distintas entidades regionales controladas por fuerzas separatistas".
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Sheinbaum coacciona a Ayuso hasta obligarla a irse de México por defender el legado español y Óscar López lo justifica
El clima de veto desatado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum contra Isabel Díaz Ayuso terminó forzando la salida anticipada de la presidenta madrileña de México.
La jefa del Ejecutivo autonómico canceló este viernes la última parte de su viaje institucional y renunció a acudir este sábado a la gala de los Premios Platino en la Riviera Maya.
La Comunidad de Madrid denuncia una campaña de "boicot" impulsada desde el Ejecutivo mexicano tras las declaraciones de Ayuso reivindicando la figura de Hernán Cortés y el legado español en América.
Según sostiene el Gobierno madrileño, las presiones llegan hasta el entorno de los Premios Platino.