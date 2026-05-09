Vox quiere que el Congreso repruebe al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al que achaca actuar con "sectarismo" en la aplicación de las políticas en materia de memoria, y también que inste al Gobierno a cesar su "hostilidad" contra las llamadas Leyes de Concordia con las que PP y Vox están sustituyendo las normas autonómicas de memoria, desistiendo de los recursos que tiene planteadas contra las mismas en el Tribunal Constitucional.

Así lo reclaman a través de una proposición no de ley registrada en el Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press y que próximamente de debatirá en la Comisión de Política Territorial de la Cámara Baja.

En concreto, los de Santiago Abascal piden la reprobación de Torres por un doble motivo: el "sectarismo de su gestión como responsable gubernamental en materia de Memoria Democrática" y lo que denomina su "cómplice indiferencia" como ministro de Política Territorial "hacia las manifestaciones de deslealtad hacia la patria común por parte de distintas entidades regionales controladas por fuerzas separatistas".