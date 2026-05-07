Sólo Ayuso tiene protocolo para decretar cuarentenas en casos como el del hantavirus, como pidió la UE en 2022

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, durante la Plan pionero en España de Preparación y Respuesta frente a Emergencias de Salud Pública. CAM

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid es la única región española con un protocolo específico para decretar cuarentenas ante amenazas biológicas como el hantavirus, cumpliendo así una exigencia de la UE. El plan madrileño, presentado recientemente, establece distintos niveles de alerta y medidas escalonadas como vigilancia, aislamiento y cuarentena según el riesgo epidemiológico. Incluye la activación de unidades especializadas, como la UATAN del Hospital La Paz-Carlos III, y procedimientos de traslado sanitario de alto riesgo. El resto de España carece de un protocolo estatal claro y operativo para gestionar emergencias de alto riesgo biológico, lo que genera incertidumbre en situaciones como el reciente brote en un crucero.

Ni el Ministerio de Defensa ni el de Sanidad se atreven a vaticinar si los 14 españoles que viajan a bordo del crucero de lujo en el que se ha desatado un brote de hantavirus van a precisar cuarentena o no una vez lleguen a Madrid desde Tenerife y sean ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para controlar su evolución.

Una situación que responde a la ausencia de un protocolo estatal específico claramente operativo para gestionar este tipo de escenarios de alto riesgo biológico, como ya ocurrió en crisis sanitarias anteriores con otros patógenos emergentes, y que en la Comunidad de Madrid no generaría la misma incertidumbre.

Y es que, según el Plan de Preparación y Respuesta frente a Emergencias de Salud Pública del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la región sí dispone de un esquema estructurado para activar cuarentenas, aislamientos y medidas de control desde el primer momento.

Precisamente este documento marco, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se presentó el pasado 30 de abril en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal y, aunque no menciona de forma explícita el hantavirus, sí establece protocolos operativos y circuitos de actuación específicos para este tipo de amenazas infecciosas de alto riesgo, incluidas las zoonosis.

El plan, elaborado por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, convierte a la región en la primera administración autonómica en dar cumplimiento a la exigencia de la Unión Europea, que en 2022 aprobó el Reglamento sobre amenazas transfronterizas graves para la salud, de obligado cumplimiento para los Estados miembros y sus administraciones territoriales.

Escalable por niveles

El documento articula la respuesta en cuatro niveles de alerta (de 0 a 3), que permiten escalar las medidas en función del riesgo. En los niveles 1 y 2 se activan ya actuaciones de vigilancia, control y contención, incluidas cuarentenas, seguimiento de contactos y aislamiento de casos sospechosos o confirmados.

En el nivel 1, la gestión recae en la Dirección General de Salud Pública, con la creación de un Grupo de Respuesta de Salud Pública (GRSP) encargado de coordinar la vigilancia epidemiológica, la definición de casos y la activación de medidas como la prevención y control de infecciones o la vacunación en grupos de riesgo cuando proceda.

En el nivel 2, la respuesta pasa a un plano de coordinación regional más amplio, con la convocatoria de una Comisión de Coordinación de la Respuesta, la activación de un cuadro de mando con indicadores en tiempo real y la movilización de la Reserva Estratégica Sanitaria. En este nivel se contempla también la intervención de dispositivos especializados como la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN).

Aislamiento de alto riesgo

El plan incorpora como pieza clave la UATAN, ubicada en el Hospital Universitario La Paz-Carlos III, concebida para el aislamiento y tratamiento de pacientes con enfermedades infecciosas de alto riesgo. Esta unidad permite la atención clínica en condiciones de máxima seguridad biológica, reduciendo al mínimo el riesgo de transmisión.

El sistema se completa con procedimientos específicos de traslado sanitario de riesgo biológico a cargo del SUMMA 112, así como con simulacros periódicos y formación continuada de los equipos especializados.

Cuarentenas

El documento autonómico establece que las medidas de salud pública —incluidas cuarentenas, aislamientos y seguimiento de contactos— pueden activarse de forma escalonada según la evaluación del riesgo, bajo la coordinación de la autoridad sanitaria regional.

La Consejería de Sanidad subraya que el plan está diseñado para hacer frente a amenazas biológicas, zoonóticas, químicas o ambientales, y que su objetivo es garantizar una respuesta rápida y coordinada cuando la capacidad asistencial pueda verse comprometida.

Otra línea de acción fundamental del Plan es disponer de una reserva estratégica sanitaria con un inventario y la actualización de distintos componentes (equipamientos, materiales, equipos de protección personal, medicamentos y vacunas estratégicas, recursos de laboratorio y de soporte vital, entre otros).

Asimismo, desde la Consejería de Sanidad han confirmado que se han actualizado todos los planes de contingencia de los centros sanitarios públicos con el objetivo de estar preparados ante una posible amenaza y poder ofrecer una respuesta eficaz.

Han participado en el Plan la Dirección General Asistencial en coordinación con los centros directivos con competencias en organización y gestión de recursos.

También cuenta con el asesoramiento de sociedades científicas e incorpora las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y la normativa estatal en materia de vigilancia y emergencias sanitarias.

La realidad en España

Mientras tanto, en el caso del brote detectado en el crucero, las autoridades sanitarias estatales y de defensa mantienen abierta la evaluación sobre las medidas a adoptar a la llegada de los pasajeros a territorio peninsular, incluyendo la derivación al Hospital Gómez Ulla y la eventual necesidad de aislamiento preventivo.

La falta de una decisión cerrada evidencia, según fuentes del ámbito sanitario vinculadas a la Comunidad de Madrid, la complejidad de gestionar emergencias de este tipo sin un protocolo unificado plenamente operativo a nivel nacional.