Clavijo logra que el crucero con hantavirus fondee lejos del puerto de Tenerife tras reunirse con el Gobierno

Las claves

Las claves Generado con IA El crucero MV Hondius, afectado por casos de hantavirus, no atracará en el puerto de Granadilla, Tenerife. Tras una reunión entre Fernando Clavijo y los ministros de Sanidad y Política Territorial, se decidió que el barco fondeará lejos del puerto. Los pasajeros no desembarcarán en tierra y serán evacuados directamente para evitar contagios. El Gobierno canario insiste en que el crucero permanezca el menor tiempo posible en las costas del archipiélago antes de dirigirse a Países Bajos.

El crucero MV Hondius, donde se han registrado varios casos de hantavirus, no atracará finalmente en el puerto de Granadilla, en Tenerife.

Así lo ha anunciado este jueves el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras una reunión mantenida con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

"Va a fondear", ha celebrado Clavijo, y lo hará lejos del puerto. Los pasajeros no desembarcarán en tierra y serán trasladados directamente "para evitar contagios".

La reunión entre Clavijo y los ministros se ha celebrado este jueves a las 12.00 horas.

El encuentro se produce después de que Clavijo llevara 48 horas reclamando una cita urgente con el Ejecutivo central ante la llegada prevista del crucero a Canarias.

El Gobierno canario había mostrado en las últimas horas su preocupación por el protocolo previsto inicialmente para el barco y reclamaba extremar las medidas de prevención sanitaria ante el brote detectado a bordo del MV Hondius.

"Creemos que una muy buena noticia porque los vectores de posible contagio y de riesgo se disminuyen", ha añadido Clavijo.

"Y por lo tanto la evacuación de esos pasajeros va a ser con una lancha o una nave nodriza que pueda ir, recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto".

El presidente canario también ha pedido al Gobierno central que el crucero esté "el menor tiempo posible" en las costas del archipiélago.

Y, una vez se produzca el desembarco de todos los pasajeros, se dirija a Países Bajos.