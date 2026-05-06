Moncloa anuncia 179 normas pese a que sólo aprobó un tercio de las que prometió en 2025 y la relación con sus socios está peor

El Ejecutivo ha justificado el retraso en la presentación de los Presupuestos por la situación internacional y la falta de apoyos, insinuando que podrían posponerlos hasta septiembre.

La relación del PSOE con sus socios parlamentarios se ha deteriorado, dificultando la aprobación de nuevas leyes y los Presupuestos Generales del Estado.

Solo un 36% de las leyes prometidas para 2025 han sido aprobadas, mientras que el 46% están atascadas en el Parlamento por falta de apoyos.

El Gobierno ha aprobado el Plan Anual Normativo para 2026 con 179 normas previstas, incluyendo 10 leyes orgánicas, 38 ordinarias y 131 reales decretos.

El Gobierno lleva desde 2022 sin presentar siquiera un proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Aun así, este martes ha aprobado el denominado Plan Anual Normativo que incluye, para 2026, 179 normas.

La previsión de Moncloa es sacar adelante 10 leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias y 131 reales decretos. Casi un tercio del total consiste en incorporar normativa europea al derecho nacional.

El optimismo del Gobierno contrasta con los datos y la situación política: el informe de evaluación del Plan Anual Normativo de 2025 refleja sólo un tercio de leyes aprobadas (36%) mientras siguen frenadas un 46%. Son las que están atascadas en el Parlamento por falta de apoyos.

Además, la situación ha empeorado en este ejercicio para el Ejecutivo. El PSOE tiene problemas para pactar con Junts, y el PNV ha puesto cierta distancia.

De hecho, el Gobierno prevé que todos los socios se alejen pensando en que queda un año para las elecciones generales.

Pedro Sánchez ya habló en septiembre de 2024 de gobernar al margen del Parlamento y Moncloa ha puesto su empeño en iniciativas que no requieran pasar por el Congreso.

Llama la atención que entre las leyes que el Gobierno dice estar comprometido a sacar adelante incluya la de Presupuestos. Lo hace pese a que ha incumplido hasta ahora su obligación constitucional y su compromiso público, expresado en decenas de declaraciones tanto del presidente como de los ministros.

Y cuando además, ni siquiera ha iniciado el trámite previo necesario para aprobar las Cuentas, es imposible presentarlos ya antes de finales de junio y el Gobierno ha empezado a insinuar que quizás es mejor esperar a septiembre y presentar ya los de 2027. Es decir, que se incumpliría de nuevo este punto del Plan Anual Normativo aprobado este martes.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, reiteró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la excusa de que es necesario que acabe la incertidumbre creada por la guerra de Irán antes de poder presentar unos Presupuestos con base real. Dado que ese conflicto va para largo, no hay perspectivas de Presupuestos antes de verano.

La realidad es que el Gobierno, pese a sus promesas incumplidas, no presenta los Presupuestos para evitar una dura derrota política por falta de apoyo parlamentario.

Una circunstancia en la que vive el Gobierno toda la legislatura, con una mayoría conservadora adversa, que le impide aprobar normas.

Atasco en el Congreso

Esa situación atasca muchas normas, que quedan sepultadas en ampliaciones de sucesivos plazos de enmiendas.

Es el caso de algunas relacionadas con la Justicia, como la que busca cambiar el sistema de acceso a la carrera fiscal y judicial, el cambio del Estatuto Fiscal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras.

También iniciativas pactadas por los partidos de la izquierda, como la reforma de la llamada ley mordaza -Ley de Seguridad Ciudadana- varada durante varias legislaturas.

Otros proyectos incluidos en anteriores planes han caído por falta de apoyo, como la ley de reducción de jornada que fue rechazada por la mayoría del Congreso.

El Gobierno sostiene que ha cumplido el 82% del Plan Normativo de 2025, porque contabiliza el trámite antes de enviarlo al Parlamento, proceso en el que no tiene más impedimento que su voluntad y, sólo en algún caso, como la abolición de la prostitución, la falta de acuerdo entre PSOE y Sumar.

Incluye el Gobierno la reforma del sistema de financiación autonómica, pese a que es casi imposible que pueda aprobarse en el Congreso. Podría presentar un proyecto de ley y contabilizaría como aprobado y cumplido, pero nadie puede apostar por su validación en el Congreso.

Los hechos dicen que la gran mayoría de las normas incluidas en todos los planes del Gobierno son arrastradas año a año.

Preguntado por la dificultad de recabar apoyos en el Congreso para sacar adelante las leyes previstas, Bolaños ha recordado este martes que en esta legislatura se han aprobado 62 leyes: 2 reformas constitucionales, 10 leyes orgánicas, 18 ordinarias y 32 reales decreto ley convalidados.

La comparación la ha hecho con los parlamentos autonómicos para concluir que sólo el de la Comunidad Valenciana ha aprobado más debido a la dana, y eso para el ministro es "una compleja pero razonable estabilidad parlamentaria" que ha precisado una tarea "absolutamente hercúlea".