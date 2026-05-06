Clavijo rechaza que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias y pide una "reunión urgente" con Sánchez

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, rechaza que el crucero con hantavirus haga escala en las islas. Clavijo solicita una "reunión urgente" con Pedro Sánchez y critica la falta de información y transparencia del Gobierno central. El Gobierno español aceptó la escala del crucero en Canarias tras una petición de la OMS y la UE, bajo un estricto protocolo internacional. Clavijo advierte que solo hay una cama hospitalaria adecuada en Canarias e insiste en que los medios necesarios deben trasladarse a Cabo Verde si los casos son graves.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha rechazado que el crucero con hantavirus haga escala en las islas y ha pedido una "reunión urgente" con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. A juicio del líder autonómico, la decisión de trasladar el MV Hondius al puerto de Tenerife no obedece a "ningún criterio técnico" ni hay "información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población canaria".

En sendas entrevistas en Onda Cero y El programa de AR de Telecinco, Clavijo ha cargado contra el Gobierno central por su "deslealtad institucional" y poca profesionalidad por no haberle mantenido informado. Además, ha reprochado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que no le hayan trasladado explicaciones sobre los criterios que ha seguido la Organización Mundial de Salud (OMS).

"No puedo permitir que entre en Canarias", ha insistido. El mandatario canario ha revelado que a primera hora de la tarde de ayer, tras una reunión técnica con Sanidad, se le trasladó que los pasajeros infectados con hantavirus serían trasladados a Países Bajos en avión medicalizado y que el crucero navegaría hasta su puerto de destino.

"A lo largo de la tarde empezaron a llegarnos informaciones contradictorias. La ministra de Sanidad me traslada que un paciente [el médico del barco] había empeorado y tenía que se trasladado a Canarias y que el crucero debía ser trasladado a Canarias por la petición de auxilio del Gobierno holandés", ha detallado.

Clavijo ha relatado que le escribió un whatsapp a Mónica García pasada la medianoche después de que el Servicio Canario de la Salud requiriese información médica actualizada sobre el estado de los infectados. Ese mensaje, así como otro que le ha enviado a primera hora de la mañana de este miércoles, según el presidente autonómico, no han obtenido respuesta, y por eso ha reclamado la reunión urgente con Sánchez.

"Conmigo no se está en contacto, no se me está informando de nada en tiempo real. He contactado yo con la ministra y con Sánchez", ha lamentado, subrayando que el Gobierno no está mostrando "lealtad institucional ni seriedad para manejar esta situación".

Clavijo ha reclamado a Moncloa transparencia y máxima colaboración, pero ha avisado que solo hay una cama en un hospital canario que cumpla con los requisitos específicos para atender una petición de alto requerimiento. "Si el estado de los pasajeros es grave se tienen que trasladar los medios necesarios a Cabo Verde para atenderlos", ha zanjado.

España aceptó este martes, tras la petición de la OMS y la Unión Europea, que el crucero haga escala en Canarias para gestionar la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional.

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