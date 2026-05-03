Moreno afianza su mayoría absoluta pero puede perderla si su electorado se desmoviliza en Córdoba, Huelva y Málaga

Vox apenas crecería (15 escaños, 13,6%), mientras que Por Andalucía mejoraría sus expectativas y Adelante Andalucía se mantendría con dos escaños.

El PSOE, con María Jesús Montero como candidata, obtendría su peor resultado histórico: 27 escaños y el 23,5% del voto.

La mayoría del PP podría peligrar si se desmoviliza su electorado en Córdoba, Huelva y Málaga, donde la disputa por escaños está muy ajustada.

Juanma Moreno (PP) revalidaría la mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños y el 43,1% del voto, según un sondeo de SocioMétrica.

El popular Juanma Moreno revalidaría su mayoría absoluta, con un resultado de 58 escaños (y el 43,1% del voto), si hoy se celebraran las elecciones andaluzas.

El nuevo sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL indica que Juanma Moreno tiene en estos momentos una probabilidad del 87% de renovar la mayoría absoluta.

No obstante, debido a la concurrencia de cinco partidos con presencia en la Cámara autonómica, la asignación de escaños va a estar especialmente reñida en tres provincias: Málaga (que hoy es el mayor bastión del PP), Córdoba y Huelva.

La batalla se resolverá por un puñado de votos en estas tres circunscripciones, donde Moreno puede perder unos escaños decisivos para mantener la mayoría absoluta (fijada en 55 escaños) si se desmoviliza el electorado del PP.

Consciente de este riesgo, desde el comienzo de la campaña el presidente en funciones de la Junta ha reclamado al electorado una "mayoría estable", para poder gobernar "sin las manos atadas".

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Moreno ha recalcado que Andalucía no puede estar sometida a las tensiones de Extremadura y Aragón donde, tras meses de negociación y rupturas, Vox ha impuesto condiciones como la "prioridad nacional" para apoyar la investidura de María Guardiola y Jorge Azcón.

De momento, a dos semanas de las elecciones, tiene el viento a su favor, con una movilización del 82% del electorado del PP.

Hay otros datos significativos: el PP de Juanma Moreno es hoy la opción favorita de los jóvenes andaluces que van a votar por primera vez (16,8%) y lograría movilizar al 19,3% de quienes se abstuvieron en los anteriores comicios.

El PP se sitúa por encima del 40% del voto en las ocho provincias. Con sus mejores marcas en Málaga (46,3%), Jaén (46,2%) y Córdoba (43,8%).

Con estos datos, el dirigente popular ha recuperado terreno en las cuatro últimas semanas.

El sondeo de SocioMétrica del pasado 30 de marzo le otorgaba una ajustadísima mayoría absoluta de 55 escaños (con el 42,8% del voto). Hoy repetiría el mismo resultado que en las elecciones andaluzas de 2022: 58 escaños y el 43,1% del voto, lo que le permitiría gobernar sin depender de pactos con Vox.

La encuesta confirma el frenazo del partido de Abascal (que crecería en sólo un escaño, hasta los 15) y el batacazo de la candidata socialista, María Jesús Montero.

La exvicepresidenta del Gobierno obtendría el peor resultado histórico del PSOE en la región: el 23,5% del voto y sólo 27 escaños.

Se situaría así por debajo de la marca que obtuvo hace cuatro años Juan Espadas, que se quedó con 30 escaños (24,1%).

Aunque ha mejorado las expectativas respecto al sondeo del pasado mes de marzo, Montero ha perdido apoyos durante la última semana.

Y todo ello, a pesar de que ha arrancado la campaña electoral arropada por Pedro Sánchez y por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. O quizá, debido a ello.

En estos momentos, el PSOE sólo logra fidelizar al 63% de sus antiguos votantes. Y la matriz de transferencia de voto indica que pierde apoyos hacia ambos lados del tablero.

El 7,8% de quienes votaron al PSOE en las andaluzas de 2022 hoy apostaría por Juanma Moreno. Y otro 3,8% se iría a Vox.

Pero también pierde un 8% de voto a favor de Por Andalucía, la coalición liderada por Antonio Maíllo que agrupa a IU, Sumar y Podemos. Tres partidos que han logrado sellar la paz, al menos hasta que concluya la campaña electoral.

A María Jesús Montero le queda aún la posibilidad de movilizar al 7,1% de los antiguos votantes del PSOE, que hoy se declaran indecisos.

Obtendría su mejor resultado en las provincias de Huelva y Jaén (26,8%, en ambos casos).

La encuesta de SocioMétrica constata el frenazo que Vox ha registrado en toda España

Como en los tiempos más convulsos de Podemos, antes de que el partido morado se quedara en las raspas, Vox se encuentra inmerso en una purga interminable que se ha llevado por delante a dirigentes históricos como Javier Ortega Smith o Iván Espinosa de los Monteros.

Según el sondeo, Vox registraría hoy el 13,6% del voto (sólo una décima por encima de su marca de las anteriores andaluzas), lo que le permitiría ganar un escaño y situarse en 15. Un resultado que resultaría irrelevante, si Juanma Moreno logra atar la mayoría absoluta.

El partido de Abascal obtendría su mejor resultado (19,2%) en la provincia de Almería, donde cala su mensaje contra la inmigración ilegal.

La coalición Por Andalucía, liderada por Antonio Maíllo, logra mejorar sus expectativas respecto al sondeo de marzo: hoy obtendría 7 escaños (dos más de los que tiene actualmente en la Cámara autonómica) con el 8,4% del voto.

Se le resisten las provincias de Almería y Jaén, donde de momento no obtendría representación.

Mientras esta formación crece, Adelante Andalucía (el partido fundado por Teresa Rodríguez) se estanca: repetiría con dos escaños (por Cádiz y Málaga) y el 5,2% del voto.

¿Y qué pasa con SALF, la agrupación de electores de Alvise Pérez? Absolutamente nada, sigue sin obtener escaño. Se queda en el 2,9% del voto.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.200 encuestas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, proporcionales a los censos provinciales, con sistema CAWI-Panel entre el jueves 30 de abril y el sábado 2 de mayo de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, recuerdo de voto y tamaño de habitat. Las interacciones finalizan en ajustes del 97%. Se realiza análisis de tendencias para el pronóstico final. No procede error muestral ni margen de confianza al tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse un error de +-3% en el voto final. El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insigth Analitycs.