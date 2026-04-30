Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, declara este jueves en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra ambos y contra el empresario Víctor de Aldama tras la extensa declaración de este último que acaparó toda la jornada del miércoles.
-
Koldo García declara en el Tribunal Supremo tras la maratoniana declaración de Aldama
Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, declara este jueves en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra ambos y contra el empresario Víctor de Aldaman tras la extensa declaración de este último que acaparó toda la jornada del miércoles.
Si bien estaba previsto que los tres acusados ofrecieran sus respectivas versiones en la misma sesión, Aldama ocupó la jornada completa, con casi ocho horas.
El empresario confesó el pago de comisiones millonarias a cambio de contratos públicos.
Aldama dijo haber entregado entre 3,5 y 4 millones a Ábalos y a Koldo García, pero salpicó su declaración con alusiones a otros ministros, a la financiación del PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien situó en el "escalafón 1" de la "banda organizada" en la que la UCO implica a los tres acusados.
Este jueves, a las 10:00 horas, será el turno de Koldo García y, si se cumple lo previsto, tras él declarará el exministro de Transportes José Luis Ábalos.
-
Aldama anuncia más problemas para el PSOE
Las acusaciones salieron satisfechas del Tribunal Supremo. Tras cerca de ocho horas de comparecencia del empresario Víctor de Aldama, habían sacado adelante una declaración clave para apuntalar los cargos que han llevado al banquillo al exministro de Transportes y exnúmero tres del PSOE, José Luis Ábalos, y a su asistente, Koldo García.
Es verdad que Aldama, para el que la Fiscalía y las acciones populares piden siete años de cárcel, lo puso fácil desde el principio admitiendo prácticamente todos los hechos objeto de acusación. Pero también es cierto que las defensas de Ábalos y García tuvieron la oportunidad de ponerle en apuros y apenas si le rozaron.
"¿No es más cierto que todo responde a su deseo de darse importancia y alardear de sus relaciones con el poder?", le preguntó el defensor de Ábalos, Marino Turiel. "No soy tan imbécil de poder ir a la cárcel si lo que digo no es verdad", contestó Aldama.
El empresario, que el 21 de noviembre de 2024 decidió relatar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno buena parte de los hechos que ahora juzga la Sala Penal del Tribunal Supremo, asumió el papel de "nexo corruptor" que le atribuyó la UCO.
"Yo estoy en la banda organizada criminal", admitió sin paliativos Aldama.