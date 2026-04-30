Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, declara este jueves en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra ambos y contra el empresario Víctor de Aldaman tras la extensa declaración de este último que acaparó toda la jornada del miércoles.

Si bien estaba previsto que los tres acusados ofrecieran sus respectivas versiones en la misma sesión, Aldama ocupó la jornada completa, con casi ocho horas.

El empresario confesó el pago de comisiones millonarias a cambio de contratos públicos.

Aldama dijo haber entregado entre 3,5 y 4 millones a Ábalos y a Koldo García, pero salpicó su declaración con alusiones a otros ministros, a la financiación del PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien situó en el "escalafón 1" de la "banda organizada" en la que la UCO implica a los tres acusados.

Este jueves, a las 10:00 horas, será el turno de Koldo García y, si se cumple lo previsto, tras él declarará el exministro de Transportes José Luis Ábalos.