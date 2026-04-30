La 'huida' a Madrid de Mónica García y su fracaso con la huelga de médicos agranda el malestar de Moncloa con Sumar

La falta de diálogo y acuerdos en la reforma del Estatuto Marco ha agudizado el conflicto sanitario y ha acrecentado las tensiones entre los socios de Gobierno, debilitando la imagen del Ejecutivo.

Desde el inicio de las huelgas médicas, casi dos millones de consultas y cirugías han sido pospuestas principalmente en comunidades gobernadas por el PP, generando presión sobre el Ejecutivo central.

El PSOE percibe la salida de García como una huida y teme asumir el coste político del deterioro de la sanidad, mientras el PP aprovecha la situación para criticar la gestión del Gobierno.

Mónica García abandona el Ministerio de Sanidad para liderar la candidatura de Sumar en Madrid, dejando un conflicto sanitario abierto y una huelga de médicos sin resolver.

Mónica García no se va del Ministerio de Sanidad, pero sí ha puesto ya rumbo a la candidatura de Sumar en la Comunidad de Madrid. Y su decisión se ha tomado en Moncloa como una "huida" del cargo, en pleno fracaso de gestión por la huelga de médicos, una semana al mes, tras 10 meses de conflicto por el Estatuto Marco.

La ministra se marcha dejando tras de sí un conflicto sanitario abierto, una huelga de médicos enquistada y una factura política que el PSOE considera que no le corresponde pagar a solas. Más cuando ahora, en el Consejo de Ministros se van a sentar, cada martes, junto a Óscar López (PSOE): dos rivales por el segundo puesto en Madrid, tras la imbatible Isabel Díaz Ayuso (PP).

La gestión de García ha sido uno de los focos de mayor fricción con el socio minoritario, porque no ha cerrado ninguno de los proyectos abiertos en toda la legislatura... salvo la ley de la Agencia de salud Pública, que le votó el PP de Alberto Núñez Feijóo.

La reforma del Estatuto Marco, que debía ser la gran bandera de la legislatura para el personal sanitario, se ha convertido en el origen de la mayor marea blanca desde la crisis de los recortes. Y no sólo alimento para la oposición del PP, sino excusa también para el desmarque del PNV.

Y la percepción en el PSOE es que García usará ahora el Ministerio de Sanidad como trampolín de regreso a un puesto seguro en Más Madrid, en lugar de apagar un incendio que se veía venir desde junio de 2025.

"Nefasta gestión"

La decisión de García de "huir" sin cerrar el conflicto con sus excompañeros médicos deja al Ejecutivo expuesto a la ofensiva del PP, que ya tiene guion. "El foco ahora será la nefasta gestión", resume un dirigente popular. "La corrupción ya va sola, pero la gente no llega a fin de mes y recibe servicios tercermundistas porque esta legislatura no se ha gobernado".

El PP ya comenzó la semana recordando el aniversario del gran apagón y los 100 días del accidente ferroviario en Adamuz. Y este miércoles, Feijóo encontró en la sanidad pública un caso práctico perfecto: nada funciona y el presidente popular sí puede presumir de saber del tema, no en vano presidió el Insalud durante el primer Gobierno de José María Aznar.

La concatenación de conflicto callejero desde junio de 2025 y huelgas médicas desde febrero han provocado casi dos millones de consultas y cirugías pospuestas sólo en las 11 Comunidades donde gobiernan los populares, según los datos recogidos por sus consejerías.

Este periódico se ha puesto en contacto con el resto de CCAA, pero ninguna ha aportado sus cifras. Aun así, el cuadro que maneja la Vicesecretaría de Sanidad del PP es demoledor para el relato del Gobierno.

Son 1.928.774 consultas, tanto hospitalarias como de atención primaria, y 61.050 intervenciones quirúrgicas las que han sido canceladas o aplazadas desde la primera huelga del verano pasado, hasta sumar 1.989.824 actos médicos pospuestos.

Y lo que es peor: en plena campaña electoral, es Andalucía la que encabeza con diferencia ese balance, con un total de 753.800 de nuevos integrantes de las listas de espera.

Le siguen la Comunidad Valenciana (214.426), Castilla y León (207.895) y la Comunidad de Madrid (159.542), que concentran buena parte de la presión asistencial y electoral sobre el Ejecutivo central.

En Génova hablan ya de que la nueva "marea blanca" arrasa al Gobierno por su "nula capacidad de gestión". Para el PP, estos casi dos millones de actos aplazados demuestran que el conflicto por el Estatuto Marco es la prueba de un deterioro general del servicio público que el votante percibe "cuando paga más impuestos que nunca y sólo lee noticias de mordidas y prostitutas pagadas con dinero público".

Si las encuestas apuntan a que el desgaste por los casos de corrupción ya está incorporado en la opinión pública, el campo de batalla pasa a ser la gestión del día a día: listas de espera, huelgas, subidas de precios y sensación de abandono de los trenes, las carreteras, las presas...

"Sin diálogo ni trabajo"

En ese marco, Carmen Fúnez ha atendido a EL ESPAÑOL con la lección bien aprendida y un argumentario trabajado para los próximos plenos y campañas.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP sostiene que García "se empeñó en reformar el Estatuto Marco sin contar con las Comunidades Autónomas, ni los sindicatos, ni las organizaciones del sector sanitario", y que el resultado ha sido un "conflicto de diez meses" que la ministra se lleva en su mochila.

Fúnez carga especialmente contra la forma de negociar del Ministerio, "sin diálogo ni trabajo".

Recuerda que, desde junio de 2025, a las primeras reuniones, el secretario de Estado Javier Padilla llegó presumiendo de un preacuerdo con cuatro sindicatos generalistas. Pero "sin reflejar las condiciones laborales ni un informe económico sobre las retribuciones" del personal sanitario... y sin consultar ni al PP ni a las regiones que gobierna.

El Ministerio rompió la interlocución con el comité de huelga en diciembre. Según Fúnez, Padilla se levantó de la mesa y nunca más se han reunido, mientras el conflicto se traducía en semanas sucesivas de paros, una cada mes, desde febrero.

A esa crítica técnica se suma la política. En el PP denuncian un Consejo de Ministros con García y López, "más pendientes de competir por el mismo electorado de izquierdas que de cerrar acuerdos que alivien la presión sobre los hospitales".

Un Gobierno en tensión

El malestar en Moncloa con Sumar bebe también de esas tensiones cruzadas entre socios en otras carpetas. Las discrepancias por los decretos anticrisis, por la política de vivienda y por el tono con el que se han abordado los casos de corrupción del PSOE han alimentado una desconfianza mutua que la crisis sanitaria sólo calienta más.

En Ferraz se asume que la factura política de la sanidad acaba pasando por la marca PSOE, aunque el ministerio estuviera en manos de Sumar. Y en Sumar se defiende que se ha intentado "dignificar" las condiciones laborales del personal sanitario frente a la resistencia de María Jesús Montero, en Hacienda, y de Óscar López, en Función Pública a asumir el coste de las mejoras.

Mientras tanto, el PP ya ha decidido cómo encuadrar el desgaste. Feijóo se presenta como el dirigente que se ha reunido con el Foro de la Profesión Médica y al comité de huelga "sin tener responsabilidades de gestión", frente a una ministra que, en palabras de Fúnez, "es mala gestora, es sectaria y humilla a sus compañeros médicos".

El resultado es un Gobierno atrapado entre sus socios, un conflicto laboral que no se cierra y una oposición que ha encontrado en los servicios públicos deteriorados el hilo conductor de su relato de final de ciclo.

Y una candidata, Mónica García, que aterriza en Madrid con la marea blanca mojándole los talones y con Moncloa reprochándole que deje el conflicto de las batas a la puerta del Palacio.