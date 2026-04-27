El bandazo internacional de Sánchez le lleva a cambiar los viejos aliados del PSOE en América por los populistas

Este cambio busca posicionar a Sánchez como referente global de la izquierda, aunque ha generado críticas internas por abandonar los principios clásicos de democracia y buen gobierno en favor de alianzas más amplias y menos homologables.

Nuevos aliados del PSOE incluyen a Gabriel Boric en Chile, Axel Kicillof en Argentina, Gustavo Petro en Colombia y Lula da Silva en Brasil, desplazando a antiguos socios como el PRI mexicano o Acción Democrática venezolana.

El giro supone una ruptura con la arquitectura internacional que Felipe González consolidó en los años 80, centrada en apoyar a fuerzas democráticas y socialdemócratas frente a las dictaduras.

El PSOE de Pedro Sánchez ha cambiado sus alianzas tradicionales en América Latina, sustituyendo a partidos socialdemócratas históricos por formaciones de corte populista y más a la izquierda.

El PSOE de Pedro Sánchez ha reordenado su mapa de alianzas en América Latina. Donde durante décadas hubo partidos hermanos y complicidades tejidas en la transición democrática del continente, hoy emergen nuevos socios, más escorados a la izquierda.

El cambio quedó escenificado el pasado fin de semana en la Global Progressive de Barcelona.

Así, en unos años se ha pasado de Ricardo Lagos a Gabriel Boric. De Raúl Alfonsín a Axel Kicillof, heredero del peronismo de Cristina Fernández de Kirchner.

En Ferraz celebran el viraje: sostienen que se “está trascendiendo” el esquema clásico de alianzas, incorporando nuevos liderazgos a la Internacional Socialista.

Pero el giro no es solo generacional. Supone, en la práctica, una ruptura con la arquitectura internacional que Felipe González levantó en los años 80, en plena ola de democratización latinoamericana.

“Sin duda han cambiado los actores, pero si esos actores no son 'homologables', no se justifica ese giro y la elección de esos compañeros de viaje", advierten algunos de los que estuvieron en la Ejecutiva de Ferraz en tiempos de González, "se debería estar buscando fuerzas políticas que respondieran a parámetros de democracia y buen gobierno”.

Según estas mismas fuentes, el movimiento de Sánchez responde “al objetivo” de proyectarse como líder global frente a Donald Trump y la ultraderecha, incluso a costa de redefinir sus alianzas.

“A falta de interlocutores homologables con la socialdemocracia (que ya no es reconocible en el PSOE actual)", constatan las mismas fuentes, "tiene que recurrir a partidos que, en la mayoría de los casos y salvo excepciones, son de corte populista con los que parece identificarse”.

El contraste con los orígenes de esa política exterior es nítido.

Las alianzas del PSOE de Felipe González se fraguaron en “una etapa especialmente traumática para muchos países de América Latina, el conflicto en Centroamérica y las Dictaduras del Cono Sur”, recuerdan algunos de los que tejieron esas alianzas con viajes y reuniones a ambos lados del Atlántico.

"En aquella etapa siempre se trataba de buscar y apoyar a formaciones democráticas frente a las dictaduras", añaden estas fuentes, que recuerdan cómo la Internacional Socialista y la demócratacristiana "colaboraron en el apoyo a sus respectivos partidos para lograr la democratización".

Entonces, los criterios del PSOE eran claros a la hora de establecer vínculo y cooperación con otros partidos: “La defensa de la libertad, la democracia, la igualdad y los derechos humanos”. Aunque se priorizaban, como no podía ser menos, las alianzas con partidos socialdemócratas.

Venezuela fue uno de los pilares de aquel entramado. En los años 70 y 80, Acción Democrática, el partido de Carlos Andrés Pérez, no solo era un aliado político, sino un sostén para el PSOE en los años del franquismo.

Durante los convulsos años 70 y 80, Venezuela era uno de los pocos países democráticos en Latinoamérica.

De hecho, el partido de Acción Democrática de Carlos Andrés Pérez “desarrolló un importante apoyo al PSOE en la clandestinidad y tuvo una estrecha relación personal con Felipe”, como recuerdan fuentes próximas al PSOE de González.

El que fuera presidente del Gobierno entre 1982 y 1996 desveló el pasado lunes que conoció a Edmundo González en un avión de Carlos Andrés Pérez a finales de los años 70. De ahí que, en un acto con María Corina Machado, González sentenciase que "la lucha por la libertad no tiene color político".

Aquella relación entre el presidente español y el venezolano derivó en una cooperación activa con fuerzas democráticas de toda la región, desde el apoyo a oposiciones hasta el asesoramiento electoral e incluso la implicación en procesos como la democratización de Nicaragua.

El punto de inflexión llegó con José Luis Rodríguez Zapatero. “Durante su Gobierno, las relaciones con Acción Democrática se deterioraron gravemente por el acercamiento de Zapatero al chavismo”, señalan estas fuentes.

El llamado “fenómeno chavista” llegó a generar tensiones internas en la Internacional Socialista, hasta el extremo de plantearse la expulsión de AD. Algo que, al final, no sucedió.

Incluso fuentes conocedoras de las tensiones en la Internacional Socialista afirman que "durante el gobierno de Zapatero se intentó la integración del partido de Hugo Chávez que finalmente, no prosperó".

Hoy, el PSOE no mantiene alianzas con ningún partido de la oposición en Venezuela, aunque Zapatero reivindica su cercanía con figuras clave del régimen. Llegó incluso a afirmar en Onda Cero que es "amigo" de Delcy Rodríguez y de su hermano Jorge.

El país caribeño fue uno de los grandes ausentes en la cita de Barcelona.

En cambio, sí estuvo Gabriel Boric, símbolo de la nueva izquierda latinoamericana. Su presencia visualiza el desplazamiento del PSOE respecto a sus antiguos socios en Chile, donde durante décadas mantuvo una relación “muy estrecha y especial” con el Partido Socialista y el PPD de Lagos, consolidada después con la Concertación y con Michelle Bachelet.

El patrón se repite en Argentina. El histórico vínculo con la Unión Cívica Radical —forjado en la resistencia a la dictadura y consolidado con Raúl Alfonsín— cede terreno ante el peso creciente del peronismo más populista.

Durante la Global, una de las estrellas fue el actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires y exministro de Economía, Axel Kicillof, y que tiene todas las papeletas para ser el candidato de CFK en 2027 frente a Javier Milei.

También en México se produce un giro significativo. El PRI, miembro de la Internacional Socialista, denuncia haber sido desplazado por Morena, el partido de López Obrador y Claudia Sheinbaum que hace gala de izquierdismo indigenista.

Desde las filas del histórico partido mexicano se acusa al PSOE de apostar por “un partido autoritario, corrompido por el narco y afiliado al eje venezolano-bolivariano”.

Algunos de los que tejían las relaciones internacionales del PSOE con González recuerdan que la relación con el PRI “se estableció en las reuniones de la Internacional Socialista, es decir, no bilateralmente” y que “no había afinidad ideológica, solo el reconocimiento por la acogida de los republicanos españoles”.

Colombia completa el nuevo tablero. El referente actual es Gustavo Petro, exguerrillero del M-19. Sólo unos días después de acudir a la Global, el colombiano se reunía con Delcy Rodríguez: es la primera visita de un jefe de Estado a Venezuela desde la captura de Maduro.

Todo mientras sube la tensión con Ecuador cuyo presidente, Daniel Noboa, acusa a Petro de tener vínculos con el narcotráfico.

El comercio de las drogas también afectó a las relaciones de González con Colombia. Así sucedió con el Partido Liberal.

“No tuvimos relaciones con ellos y sí muchas presiones para que facilitáramos su integración en la Internacional Socialista, lo que a algunos partidos no les parecía adecuado porque unos destacados dirigentes parecían estar implicados en el narcotráfico”, rememora un antiguo dirigente en la etapa de González.

Al final, se incorporaron por presiones de otros partidos latinoamericanos.

Brasil refleja otro cambio de ciclo. Durante la época de González, “no se tenía interlocución fluida” con el partido brasileño porque “tenía componentes en sus filas con planteamientos muy alejados de nuestros principios”.

Eran los años en los que Lula da Silva simpatizaba con la revolución cubana.

Durante su reciente estancia en Barcelona, Lula recordó que, tras su primera derrota electoral, estuvo a punto de dimitir y que le animó a seguir Fidel Castro.

Durante aquellos años, el PSOE prefería tener contactos con el Partido Democrático Laborista (PDT) de Leonel Brizola, gobernador de Rio de Janeiro que también integraba la IS.

Ya en la época de Zapatero se establecieron relaciones con el PT. Hoy, Lula es uno de los principales aliados internacionales de Sánchez.

Frente a ese nuevo mapa, el recuerdo de la etapa anterior emerge como contraste. Entonces, el PSOE tejía relaciones con partidos socialdemócratas en contextos de represión, con una estrategia orientada a consolidar democracias.

Hoy, el eje se desplaza hacia afinidades políticas "más amplias", como dicen en Ferraz. Todo mientras se abandonan a los que fueron sus aliados y tratan de ajustarse a lo que hay.

En la Ejecutiva de González muestran el contraste y recuerdan que "el panorama actual nada tiene que ver con aquella etapa, en la que la presencia e influencia el PSOE y del Gobierno recorría prácticamente todo el Continente".

Era la referencia en la Internacional Socialista que, ahora bajo la dirección de Pedro Sánchez, busca entablar alianzas con un bloque en el que cada vez pesa más el populismo latinoamericano.