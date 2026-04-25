Mónica García volverá a Madrid en 2027 para disputar la Presidencia a Ayuso: "Quiero que se vayan ella y sus políticas"

Las claves

Las claves Generado con IA Mónica García anuncia que se presentará a las primarias de Más Madrid para ser candidata a la Presidencia de la Comunidad en 2027 y disputar el cargo a Isabel Díaz Ayuso. García expresa su intención de acabar con las políticas de Ayuso, calificándolas de "dañinas" y relacionando su gobierno con la ola reaccionaria y el auge de la ultraderecha. Más Madrid activa su estrategia para las elecciones autonómicas y municipales de 2027, apostando por una alternativa social integradora en la que "no sobra nadie". La formación destaca su crecimiento y su carácter participativo, posicionándose como primera fuerza progresista en la Asamblea de Madrid en las últimas elecciones.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este sábado que se presentará a las primarias de Más Madrid para ser nuevamente la candidata del partido a la Presidencia de la Comunidad y disputar la Puerta del Sol a la popular Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas del próximo año.



García ha hecho este anuncio en la III edición de la verbena 'La Madrileña', organizada por el partido en el auditorio del parque Paraíso del madrileño barrio de San Blas-Canillejas.



"Quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, quiero que se vaya Ayuso, quiero que se vayan sus políticas dañinas, quiero hacerme cargo y quiero que merezca la pena militar, quiero que merezca la pena hacer política y quiero que merezca la pena pelear contra ese Goliat que nos ha hecho tanto daño", ha resaltado.

La ministra ha asegurado que en Más Madrid tienen claro el reto: "Poner fin al satélite de la ola reaccionaria" en España, que "no es otro que el Gobierno de la señora Ayuso".



"Lo que empezó en Hungría tiene que seguir en Madrid", ha subrayado en alusión a la derrota del ultraderechista Viktor Orbán en las recientes elecciones presidenciales húngaras.



Se ha mostrado convencida de que si ha "caído" Orbán, también lo hará Ayuso y su "modelo de 'prioridad nacional' para los fondos buitre".



"El punto de inflexión pasa por aquí", ha recalcado, porque, según ha denunciado, el "laboratorio de las políticas ultras" está en Madrid, donde no crece Vox debido a que "la ultraderecha ya la encarna Ayuso" y su "parque temático de políticas neoliberales".

Para la dirigente de Más Madrid, el "daño" que ha hecho la presidenta popular es "imperdonable" y, por eso, "la próxima estación es acabar con ese daño y acabar con ese gobierno".



Ha asegurado que lograrlo "no es imposible" y ha destacado que en sus años como médica y ministra ha aprendido que si se quieren cambiar las cosas, hay que ir a la raíz de los problemas, "remangarte" y "hacerte cargo".



"Tenemos que gobernar Madrid y, después de mucho tiempo, después de mucho pensarlo, he tomado una decisión y, si me acompañáis y me dais vuestro respaldo, quiero ser la Presidenta de la Comunidad de Madrid", ha afirmado.

Ha incidido en que el futuro "no está lleno de guerras, no está lleno de gente injusta, no está lleno de ultras" y ha añadido que si en Más Madrid pensaran que es fácil conquistar ese futuro, "estaríamos en el PP repartiendo sobres, recibiendo prebendas y yendo a ver a fondos buitre".



En las elecciones del 28 de mayo de 2023 y con Mónica García como cabeza de lista, Más Madrid consiguió 27 escaños, los mismos que el entonces PSOE de Juan Lobato aunque le superó en votos, y consolidó a la formación como segunda fuerza política en la Asamblea, posición que el partido ya obtuvo en los comicios de 2021.

"No sobra nadie"

Más Madrid ha activado este sábado su "batalla" para ganar las elecciones autonómicas y municipales de 2027 con "una alternativa social madrileña" en el que "no sobra nadie" y en el que "todo el mundo es protagonista".

Así lo han manifestado este sábado la ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García; y las portavoces en la Asamblea y en el Ayuntamiento, Manuela Bergerot y Rita Maestre, respectivamente, también coportavoces autonómicas de la formación, en la III edición de su verbena La Madrileña.

Maestre ha recalcado que en Madrid "no sobra nadie, ningún niño, ninguna madre sola, ni ningún refugiado", a la vez que ha subrayado en que "tampoco sobra ningún chaval que se ha jugado la vida cruzando el estrecho en una patera".

"¿Sabéis lo que sobran aquí? Sobran racistas, sobran corruptos, sobran especuladoras, sobran multimillonarios. Sobran la gente que juega con nuestra ciudad como si fuera el tablero del Monopoly. A toda la gente que viene a trabajar le decimos bienvenidos y bienvenidas, Madrid es para vosotros. A la gente que viene a especular, a expulsar a los vecinos, a hacer negocio con nuestras vidas, se lo decimos alto y claro, no sois bienvenidos".

Por su parte, el diputado autonómico en la Asamblea de Madrid y portavoz de Más Madrid de Políticas Sociales, Emilio Delgado, ha puesto el foco en el crecimiento de la formación, que nació como una organización "que chocaba frente a los viejos partidos que decidían todo entre cuatro en un despacho y que abrió las puertas de par en par a la participación ciudadana".

"Hicimos un proyecto de, para y por los madrileños y madrileñas. Un proyecto que no era la sucursal de ningún otro y no se debía a nadie más que a los habitantes de esta región. No hay espacio, decían, para un proyecto político madrileño. Primera fuerza política progresista en la Comunidad de Madrid", ha destacado.

En este sentido, ha pedido "perseverar los ingredientes que han permitido llegar hasta aquí" y ha subrayado que "no es momento de achicar el espacio, sino de ensanchar el ancho de banda".

"No sobra nadie. Nadie se debe de quedar sin dar su opinión, sin participar, sin encontrar un espacio político en esta herramienta que se llama Más Madrid", ha subrayado.