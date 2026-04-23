Sumar pone de acuerdo al PSOE, PP y Vox para rechazar sus supermercados públicos: "El muro de Berlín ya ha caído"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid. Fernando Sánchez / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La Asamblea de Madrid ha rechazado la propuesta de Más Madrid para crear una red de supermercados públicos, con el voto en contra de PP y Vox y la abstención del PSOE. La iniciativa pretendía intervenir en el precio de los alimentos básicos, argumentando que el sector alimentario está dominado por un oligopolio. El PSOE propuso enmiendas para reforzar el comercio local en lugar de crear supermercados públicos, mientras que PP y Vox criticaron la medida por considerarla inviable y nostálgica. El debate estuvo marcado por acusaciones ideológicas y referencias al Muro de Berlín, simbolizando el rechazo a modelos económicos de control estatal.

La propuesta de Más Madrid de crear una red de supermercados públicos ha vuelto a chocar este jueves en la Asamblea de Madrid con un rechazo prácticamente unánime del arco parlamentario. PSOE, PP y Vox han coincidido, por distintos motivos, en tumbar la iniciativa en su formulación original, en un debate marcado por el cruce ideológico y los reproches cruzados sobre el modelo económico.

La iniciativa, debatida en el Pleno a través de una proposición no de ley presentada por Más Madrid, partido integrado dentro de la coalición Sumar, recupera una idea que -primero Podemos y luego Sumar- ha defendido en los últimos años: la creación de establecimientos públicos para intervenir en el precio de los alimentos básicos.

Mientras que el PSOE se ha abastenido al no aceptar Más Madrid sus enmiendas, que practicamente eliminaban el espíritu de la misma, PP y Vox han votado en contra. El planteamiento ya generó controversia en 2023, cuando Podemos lo llevó a distintas instituciones y encontró el rechazo del PSOE en una votación previa.

El debate llega, además, con el precedente de diciembre de 2025, cuando una iniciativa similar de Más Madrid en Getafe—integrado en Sumar a nivel nacional— no salió adelante tras la abstención socialista y el voto en contra de PP y Vox.

El diputado de Más Madrid Pablo Padilla ha defendido la iniciativa denunciando lo que considera un oligopolio en el sector alimentario.

"Controlan desde la granja hasta el súper para manejar los precios. Estas organizaciones se coordinan y han convertido la comida en un activo financiero", ha señalado Padilla, que ha defendido la necesidad de una red de supermercados públicos y de avanzar incluso hacia centros logísticos públicos.

El diputado ha advertido de que "en las bolsas se puja por las cosechas del 2030" y ha criticado que los beneficios empresariales crecen mientras los salarios no suben al mismo ritmo. En su intervención, ha citado el modelo francés como referencia y ha defendido que la alimentación debe ser "un derecho garantizado por el Estado".

Durante el turno de réplica, Padilla ha acusado a la derecha de reaccionar con alarmismo ideológico: "Ustedes escuchan control de precios y se ponen a temblar. Le han hecho creer a Ayuso que el muro de Berlín sigue en pie".

El PSOE, a través de enmiendas, ha rechazado la creación de supermercados públicos y ha redirigido la propuesta hacia el refuerzo de mercados de proximidad y comercio local.

El diputado socialista Agustín Vinagre Alcázar ha defendido que la inflación en España se sitúa en torno al 3,3%-3,4% y ha subrayado que el Gobierno central ya ha actuado con la reducción del IVA en alimentos básicos.

Vinagre ha cuestionado la viabilidad de la propuesta de Más Madrid: "¿Quién la pone en marcha, qué impacto tiene sobre el comercio de barrio, quién la financia?". Aunque ha reconocido el "buen diagnóstico" sobre la presión de precios, ha rechazado la solución planteada y ha apostado por medidas dentro de las competencias autonómicas, como el apoyo al comercio local o el control de mercados.

"Un paraíso comunista"

El PP no ha presentado enmiendas y ha optado por rechazar la iniciativa en su totalidad. Su diputado Luis María Pelegrina López ha acusado a Más Madrid de plantear un "ejercicio de nostalgia ideológica" y de promover un modelo que, a su juicio, "arruinaría al sector" al generar competencia desleal con el comercio tradicional.

Pelegrina ha criticado además lo que considera falta de rigor económico en la propuesta y ha defendido alternativas como la reducción de impuestos o la simplificación administrativa.

Desde Vox, el diputado Enrique de Luna Losada ha calificado la iniciativa de "paraíso comunista" y ha ironizado sobre la contradicción de combinar supermercados públicos con control de precios.

"Si el Estado interviene los precios, ¿para qué hacen falta supermercados públicos?", ha planteado, antes de defender mercados de productores y acusar a la izquierda de querer "intervenirlo todo".

Punto de partida

En el cierre del debate, Más Madrid ha insistido en su diagnóstico sobre el encarecimiento de la cesta de la compra y la concentración del sector, mientras que el PSOE ha defendido su enmienda como una alternativa más pragmática. PP y Vox han coincidido en rechazar cualquier forma de intervención estructural en el mercado alimentario.

La votación ha dejado el mismo resultado que en anteriores intentos: la propuesta de supermercados públicos queda nuevamente fuera del consenso político, esta vez con el PSOE alineado con PP y Vox en el rechazo a su formulación original.

Un desenlace que ha llevado a la oposición a resumir el choque ideológico con una frase repetida durante el debate: "El muro de Berlín ya ha caído", en referencia a lo que consideran un modelo económico superado.