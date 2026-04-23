El juicio del extitular de Transportes José Luis Ábalos inicia este jueves la fase pericial, en la que se hablará de la auditoría sobre los contratos de mascarillas encargada por el actual ministro, Óscar Puente, y del análisis policial de las grabaciones que hizo durante años el exasesor Koldo García.
La auditoría halló falta de justificación en la elección de la empresa adjudicataria, Soluciones de Gestión, una excesiva intervención de personas ajenas al Ministerio, falta de control inicial de mascarillas en el departamento, y destacó el papel de Koldo García, "dando instrucciones directas y a pie de pista a la empresa de distribución sobre el destino de las primeras mascarillas que llegaron a Barajas".
Por otra parte, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal participarán este jueves en el juicio del caso Kitchen, que aborda el supuesto espionaje contra Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular.
Y lo harán tan sólo tres días después de que este último, en su largo interrogatorio del pasado lunes, señalase a los miembros de la cúpula del PP en 2013, a la que pertenecían Rajoy y Cospedal, como ideólogos de la presunta operación parapolicial destinada a robar a Bárcenas documentos perjudiciales para el partido.
-
Rajoy y Cospedal participan hoy como testigos en el juicio del 'caso Kitchen'
Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal participarán este jueves en el juicio del caso Kitchen, que aborda el supuesto espionaje contra Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular.
Y lo harán tan sólo tres días después de que este último, en su largo interrogatorio del pasado lunes, señalase a los miembros de la cúpula del PP en 2013, a la que pertenecían Rajoy y Cospedal, como ideólogos de la presunta operación parapolicial destinada a robar a Bárcenas documentos perjudiciales para el partido.
Pese a los intentos, por un lado, de la Fiscalía Anticorrupción y, por otro, del PSOE, ni quien fue presidente del Gobierno hasta 2018 ni la exministra y exsecretaria general del Partido Popular se sentarán en el banquillo de los acusados, que sí ocupan los principales miembros del Ministerio del Interior cuando Rajoy estaba en la Moncloa.
-
El juicio a Ábalos llega a la fase pericial
El juicio del extitular de Transportes José Luis Ábalos inicia este jueves la fase pericial, en la que se hablará de la auditoría sobre los contratos de mascarillas encargada por el actual ministro, Óscar Puente, y del análisis policial de las grabaciones que hizo durante años el exasesor Koldo García.
La auditoría halló falta de justificación en la elección de la empresa adjudicataria, Soluciones de Gestión, una excesiva intervención de personas ajenas al Ministerio, falta de control inicial de mascarillas en el departamento, y destacó el papel de Koldo García, "dando instrucciones directas y a pie de pista a la empresa de distribución sobre el destino de las primeras mascarillas que llegaron a Barajas".
Desde el inicio de la causa y en el propio juicio tanto la defensa de Ábalos como la de Koldo García han puesto en tela de juicio esta auditoría -también cuestionada por ex altos cargos de la esfera de Transportes-.
El exasesor considera que hay "indicios de manipulación" y "sesgo político", y Ábalos se llegó a querellar contra las autoras del informe que comparecen este jueves.
Las declaraciones de los responsables de la tasación de un piso en el Paseo de la Castellana que la Fiscalía considera una mordida al exministro Ábalos, y la autora de una pericial caligráfica sobre la letra de Koldo García en un documento de obras públicas aportado por Víctor de Aldama completan la mañana de este jueves, según informa Efe.