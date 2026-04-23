El juicio del extitular de Transportes José Luis Ábalos inicia este jueves la fase pericial, en la que se hablará de la auditoría sobre los contratos de mascarillas encargada por el actual ministro, Óscar Puente, y del análisis policial de las grabaciones que hizo durante años el exasesor Koldo García.

La auditoría halló falta de justificación en la elección de la empresa adjudicataria, Soluciones de Gestión, una excesiva intervención de personas ajenas al Ministerio, falta de control inicial de mascarillas en el departamento, y destacó el papel de Koldo García, "dando instrucciones directas y a pie de pista a la empresa de distribución sobre el destino de las primeras mascarillas que llegaron a Barajas".

Por otra parte, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal participarán este jueves en el juicio del caso Kitchen, que aborda el supuesto espionaje contra Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular.

Y lo harán tan sólo tres días después de que este último, en su largo interrogatorio del pasado lunes, señalase a los miembros de la cúpula del PP en 2013, a la que pertenecían Rajoy y Cospedal, como ideólogos de la presunta operación parapolicial destinada a robar a Bárcenas documentos perjudiciales para el partido.