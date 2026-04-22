El PP no respalda la moción sobre "prioridad nacional" en el Congreso y Vox promete extenderlo "a todas las regiones"

El debate generó críticas de la izquierda, que equiparó la propuesta de Vox y la enmienda del PP, calificando ambas de discriminatorias hacia los inmigrantes.

Vox prometió extender la "prioridad nacional" a todas las regiones donde el PP necesite su apoyo para gobernar.

El PP propuso adaptar el concepto de "prioridad nacional" al "arraigo" para ajustarlo a la Constitución, pero Vox no aceptó esta modificación.

Vox defendió en el Congreso la moción sobre "prioridad nacional" y se quedó solo, ya que el PP no la respaldó tras rechazar su enmienda.

Era la primera vez que se debatía de forma abierta la “prioridad nacional” en el Congreso y, al final, Vox se ha quedado solo.

El PP, que había registrado el día anterior una enmienda en la que se “inspiraba” en el principio, pero lo adaptaba al “arraigo”para que encaje en la Constitución, no la ha respaldado después de comprobar que los de Santiago Abascal habían rechazado incorporar su propuesta.

De nuevo, como en los últimos días, ambos partidos chocan por la interpretación de este término. Fuentes del PP recalcaban que ellos lo comprenden "como figura en el acuerdo pactado y firmado" y que es "basada en el arraigo, con arreglo a la Constitución y a la ley".

Desde Vox han marcado distancias con la enmienda de los populares, llegando incluso a oponerse a que se votara su moción por puntos para tratar de que algunos fuese respaldado por el PP. El objetivo era claro: todo o nada.

“Han presentado una enmienda con la filosofía de lo acordado en Extremadura. Está bien, pero ahora estamos en el Congreso nacional”, defendía el diputado de Vox Ignacio de Hoces, quien también afirmaba que su partido no va a renunciar “a la repatriación de los ilegales y a la deportación de las personas que cometan delitos”.

El portavoz de Vox prometió que el término “prioridad nacional”, incluido por primera vez en un pacto de gobierno autonómico en Extremadura, se va a extender “a todas las regiones” en las que el PP dependa de la formación de Abascal.

Una aseveración que llega solo unas horas antes de cerrar el pacto en Aragón y mientras también negocian acuerdos en Castilla y León.

De Hoces aseguró que “España está sumida en una anarquía migratoria” y pidió que “deje de ser el hospital de África y América”.

Incluso defendió los gritos xenófobos durante el último partido de las selecciones de España y Egipto en Barcelona: “Se escandalizan porque unos jóvenes quieren defender nuestra identidad gritando ‘musulmán el que no bote’”, afirmaba.

La encargada de responderle por parte del PP fue Carmen Navarro, quien defendió que “no es filosofía”, sino la política de su partido, que defenderá siempre “la prioridad del arraigo”. “Hay que pensar en las personas, no en el rédito electoral”, añadía, al tiempo que reivindicaba que su formación es “fiable y digna de confianza”.

Navarro también acusaba al PSOE de “agitar la bandera de la inmigración para tapar su corrupción” y rechazaba las palabras de Sánchez, que durante la sesión de control acusó a los populares de “dar patadas a la Constitución” al “violar” el principio de igualdad al asumir ese término en Extremadura.

Aunque de nada le sirvió marcar distancias con Vox. La izquierda los equiparó. Desde Podemos, Martina Velarde la tildó de “enmienda a una propuesta nazi”, mientras que el socialista Juan Francisco Serrano aseguró que “lo más peligroso es el PP”, porque lleva a Vox a los gobiernos, y que “quiere desregularizar” para “quitar a los niños inmigrantes el médico”.

“No tienen por dónde coger este pacto”, terciaba en otro momento, mientras criticaba las divergencias entre PP y Vox por “quién se apropia del relato de la prioridad nacional”.

A De Hoces se dirigía en otra ocasión para recordarle sus orígenes nobles: “Yo entiendo que no nos entienda. Usted es hijo de un duque. ¿Cómo va a entender a un hijo de un inmigrante?”, sentenciaba.