El juicio por presunta corrupción al exministro de Transportes José Luis Ábalos acoge este miércoles su octava jornada con el testimonio del exgerente del PSOE sobre el sistema de pagos en efectivo del partido, y del ex jefe de gabinete de la exvicepresidenta María Jesús Montero, entre otros.
Quien fuese jefe de gabinete de Ábalos, ahora al frente de Paradores, Ricardo Mar, será quien abra la jornada.
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Hidalgo niega comisiones por Air Europa y rehúye hablar de Begoña Gómez
"¿En el rescate de Air Europa ha influido la esposa del presidente del Gobierno?", preguntó ayer de forma directa la abogada de Koldo García a Javier Hidalgo, exconsejero delegado de Globalia, la empresa propietaria de la aerolínea salvada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Air Europa recibió un préstamo de la Sepi de 475 millones el 3 de noviembre de 2020.
"No", contestó Hidalgo, que compareció como testigo tanto de las acusaciones como de las defensas en la séptima sesión del juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.
"¿Y lo que se cuenta de la noche de San Petersburgo tiene algo que ver con la realidad?", quiso saber a continuación la abogada Leticia de la Hoz. Aludía a un evento de la Organización Mundial del Turismo celebrado en 2019 en la ciudad rusa en el que coincidieron Hidalgo y Begoña Gómez.
"No sé qué se cuenta de la noche de San Petersburgo", ha respondido secamente el testigo.
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Los pagos del PSOE y el testimonio del exjefe de gabinete de Montero centran el juicio a Ábalos
El juicio por presunta corrupción al exministro de Transportes José Luis Ábalos acoge este miércoles su octava jornada con el testimonio del exgerente del PSOE sobre el sistema de pagos en efectivo del partido, y del ex jefe de gabinete de la exvicepresidenta María Jesús Montero, entre otros.
En torno a una decena de testigos desfilan por el Tribunal Supremo en el juicio en el que también están acusados el exasesor Koldo García y el reconocido comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia.
Quien fuese jefe de gabinete de Ábalos, ahora al frente de Paradores, Ricardo Mar, será quien abra la jornada.
Su testimonio dará paso a los del exgerente del PSOE Mariano Moreno y una trabajadora del partido, quienes ya declararon en instrucción que Koldo García repartía el dinero de caja destinado a las liquidaciones de gastos de la Secretaría de Organización de la formación, y aseguraron que esos fondos salían del banco.
Sus declaraciones dejaron en el juez del Supremo "incógnitas" sobre la naturaleza de los pagos y el origen de las cantidades en metálico y el magistrado acabó remitiendo el asunto a la Audiencia Nacional, que ahora investiga el sistema de pagos en efectivo del partido.
Otro de los citados es Carlos Moreno, exjefe de gabinete de María Jesús Montero, quien reconoció que remitió a un asesor una petición de Aldama sobre el aplazamiento de una deuda de su empresa, si bien negó haber recibido a cambio 25.000 euros del comisionista, como éste asegura.
El ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura, ahora presidente del grupo Correos; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; y el empresario Juan Carlos Cueto, del que la Fiscalía considera que controlaba la empresa clave de la trama, Soluciones de Gestión, completan la jornada.