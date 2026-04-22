El juicio por presunta corrupción al exministro de Transportes José Luis Ábalos acoge este miércoles su octava jornada con el testimonio del exgerente del PSOE sobre el sistema de pagos en efectivo del partido, y del ex jefe de gabinete de la exvicepresidenta María Jesús Montero, entre otros.

En torno a una decena de testigos desfilan por el Tribunal Supremo en el juicio en el que también están acusados el exasesor Koldo García y el reconocido comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia.

Quien fuese jefe de gabinete de Ábalos, ahora al frente de Paradores, Ricardo Mar, será quien abra la jornada.

Su testimonio dará paso a los del exgerente del PSOE Mariano Moreno y una trabajadora del partido, quienes ya declararon en instrucción que Koldo García repartía el dinero de caja destinado a las liquidaciones de gastos de la Secretaría de Organización de la formación, y aseguraron que esos fondos salían del banco.

Sus declaraciones dejaron en el juez del Supremo "incógnitas" sobre la naturaleza de los pagos y el origen de las cantidades en metálico y el magistrado acabó remitiendo el asunto a la Audiencia Nacional, que ahora investiga el sistema de pagos en efectivo del partido.

Otro de los citados es Carlos Moreno, exjefe de gabinete de María Jesús Montero, quien reconoció que remitió a un asesor una petición de Aldama sobre el aplazamiento de una deuda de su empresa, si bien negó haber recibido a cambio 25.000 euros del comisionista, como éste asegura.

El ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura, ahora presidente del grupo Correos; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; y el empresario Juan Carlos Cueto, del que la Fiscalía considera que controlaba la empresa clave de la trama, Soluciones de Gestión, completan la jornada.