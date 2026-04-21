Este martes declaran en el Supremo el exjefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto, o el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano. Además de Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, propietaria de la aerolínea Air Europa.
Empieza con ellos la última semana de testificales en el juicio por presuntas irregularidades y amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia en el que se sientan en el banquillo el exministro José Luis Ábalos, su entonces asesor Koldo García, y el empresario y supuesto pagador de las 'mordidas' Víctor de Aldama.
Javier Hidalgo podrá responder a las acusaciones de las empresarias Leonor y Carmen Pano, que afirmaron que Juan José Hidalgo, padre de Javier, entregó 500.000€ a Aldama y a Koldo en su casa, según contó el comisionista.
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Hoy declaran en el Supremo Javier Hidalgo y el jefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto
El Tribunal Supremo reanuda este martes el juicio al exministro José Luis Ábalos con una nueva tanda de testificales, entre ellos, Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto, o Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, propietaria de Air Europa.
El testimonio de Díaz Bidart es clave para las acusaciones, que consideran que la compra de la casa de La Alcaidesa (Cádiz), que después fue arrendada a Ábalos, podría ser una prebenda para la obtención de la licencia.
Por su parte Javier Hidalgo podrá responder a las acusaciones de las empresarias Leonor y Carmen Pano, que afirmaron que Juan José Hidalgo, padre de Francisco Javier, entregó 500.000 euros a Aldama y a Koldo en su casa, según les contó el comisionista.