Este martes declaran en el Supremo el exjefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto, o el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano. Además de Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, propietaria de la aerolínea Air Europa.

Empieza con ellos la última semana de testificales en el juicio por presuntas irregularidades y amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia en el que se sientan en el banquillo el exministro José Luis Ábalos, su entonces asesor Koldo García, y el empresario y supuesto pagador de las 'mordidas' Víctor de Aldama.

Javier Hidalgo podrá responder a las acusaciones de las empresarias Leonor y Carmen Pano, que afirmaron que Juan José Hidalgo, padre de Javier, entregó 500.000€ a Aldama y a Koldo en su casa, según contó el comisionista.