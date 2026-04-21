La izquierda extremeña le organiza a Guardiola un 'rodea la Asamblea' coincidiendo con la sesión de su investidura

El pacto PP-Vox genera tensiones internas en el PP, con críticas de Ayuso y distanciamiento de Juanma Moreno respecto a la fórmula de coalición.

El PSOE y Unidas por Extremadura votarán en contra de Guardiola, criticando la cesión de la agenda social a Vox.

El acuerdo entre PP y Vox para el gobierno incluye endurecimiento de la política migratoria, recortes en subvenciones a ONG y ayudas sociales.

Organizaciones sociales de la izquierda extremeña convocan una concentración frente a la Asamblea durante la investidura de María Guardiola.

María Guardiola afronta este martes su debate de investidura mientras, a pocos metros, organizaciones de la izquierda social llaman a concentrarse contra el acuerdo con Vox que la hará presidenta.

La sesión plenaria arranca este martes a las 17.30 horas con el discurso de la candidata popular y continuará el miércoles con el turno de los grupos y la votación, en la que PP y Vox suman 40 escaños frente al no del PSOE y Unidas por Extremadura.

Media hora antes de que Guardiola suba a la tribuna, varias organizaciones sociales han llamado a concentrarse en la Plaza de San Juan de Dios, donde se ubica la Asamblea.

La convocatoria parte de la Coordinadora Extremeña de ONG de Desarrollo (Congdex), que agrupa a buena parte de las ONG de cooperación y derechos humanos que operan en esta comunidad autónoma.

Bajo el lema Las políticas sociales no pueden ser objeto de negociación ideológica, las entidades firmantes apelan a "la defensa de los derechos humanos como marco irrenunciable de las políticas públicas" y a la "igualdad de género", con especial atención a "las violencias específicas que afectan a las mujeres".

El manifiesto también fija entre sus prioridades "la lucha contra el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación" y reivindica la cooperación internacional como herramienta de "solidaridad, justicia global y construcción de paz".

La manifestación recuerda inevitablemente a los Rodea el Congreso de 2012 contra los recortes de Mariano Rajoy y a la réplica de octubre de 2016, cuando tras la repetición de las elecciones generales, la izquierda volvió a rodear la Cámara Baja el día de la reelección de Rajoy con la abstención de varios diputados socialistas.

Pacto PP-Vox

La agenda que reclaman las ONG extremeñas choca de lleno con el contenido del pacto que PP y Vox han firmado para asegurar la investidura.

De hecho, el acuerdo incluye endurecer la política migratoria, reducir al mínimo legal las subvenciones a cooperación al desarrollo, recortar a la mitad las ayudas a sindicatos, patronal y entidades privadas y eliminar las subvenciones a ONG que "favorezcan la inmigración ilegal".

El documento contempla también el rechazo al reparto de "inmigrantes ilegales" por parte del Gobierno central y recoge la implantación de medidas como la “prioridad nacional” para los españoles en el acceso a ayudas y servicios sociales, una de las banderas de Vox.

La formación de Santiago Abascal presume de que buena parte de su programa migratorio ha quedado incorporado al acuerdo de gobierno en Extremadura.

La izquierda política llega al pleno con la misma lectura, aunque sin aparecer en el cartel de la protesta. "La manera de secundar esta concentración es votando no a la investidura de Guardiola en el pleno", señalan fuentes socialistas a este periódico.

El PSOE votará en contra de Guardiola, a quien acusan de haber entregado la agenda social a la "ultraderecha" para asegurarse la presidencia.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha tachado el acuerdo de "infame" y ha advertido de que parte de las medidas son "ilegales" o "imposibles de ejecutar" por falta de competencias autonómicas.

Las críticas al pacto con Vox no se limitan a la oposición. El acuerdo también ha generado incomodidad en algunas de las principales baronías del PP, precisamente las que disfrutan de mayorías absolutas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado el fondo del acuerdo porque la "prioridad nacional" en el acceso a subvenciones "no es legal" si se aplica como figura en el texto firmado en Extremadura.

En Andalucía, Juanma Moreno ha respaldado el entendimiento en Mérida, pero ha marcado distancias con la fórmula: él prefiere evitar una coalición con Vox y "gobernar en solitario".