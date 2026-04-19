Una juez admite a trámite la querella contra el alcalde de Móstoles por acoso sexual a una edil de su equipo de gobierno

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Las claves Generado con IA Una juez de Móstoles ha admitido a trámite una querella contra el alcalde Manuel Bautista por presunto acoso sexual y laboral a una exedil del PP. La querella acusa también al Partido Popular de omisión y falta de protección, tras la denuncia de la exconcejala ante dirigentes del partido. La denunciante será reconocida por un forense para determinar posibles lesiones y deberá ratificar su testimonio ante la juez el 29 de junio. El alcalde niega las acusaciones y el Ayuntamiento considera que carecen de credibilidad y respaldo probatorio.

Un Juzgado de violencia sobre la mujer ha admitido a trámite la querella interpuesta por una exedil del PP de Móstoles contra el alcalde de la localidad, Manuel Bautista, al apreciar indicios de presuntos delitos de acoso sexual y laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

Según la resolución, la titular de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles admite a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y cita a la denunciante para que ratifique su testimonio el 29 de junio.

También ordena que la mujer sea reconocida por un médico forense para "determinar las consecuencias lesivas sufridas por la misma como consecuencia de los hechos denunciados".

La Fiscalía envió esta semana un escrito a la juez en el que le solicitaba que dé un "impulso procesal" a las diligencias, dada la "inactividad manifiesta del juzgado" sobre este asunto.

La exedil de Móstoles presentó la querella contra el alcalde popular el pasado 17 de febrero. También acusa al Partido Popular (PP) de no ampararla, tras poner los hechos en conocimiento de dirigentes del partido.

El letrado de la denunciante, Antonio Suárez-Valdés, ha explicado que "ante la notoria existencia de presuntos indicios de criminalidad por parte de Manuel Bautista Monjón y del Partido Popular", la resolución judicial "no podía ser otra que la admisión a trámite, para iniciar las diligencias de investigación judicial".

La exconcejala acabó abandonando el Ayuntamiento y el partido en octubre de 2024. En la querella, relata en primera persona las situaciones que vivió con Bautista, desde que decidió empezar a colaborar en su campaña electoral en el otoño de 2022.

El letrado Suárez-Valdés ha explicado que "la inacción inicial y el posterior fracaso de los mecanismos internos de protección de la víctima, sumados a la falta de respuesta institucional por parte del Partido Popular", obligaron a su defendida a acudir a la vía penal, "algo que en un principio intentó evitar".

Según el abogado, la querella se apoya en "un abundante material probatorio" con el que pretende demostrar "la presunta solicitud de favores de índole sexual por parte del querellado a la víctima, con la intención de mantener una relación de carácter personal".

En segundo término, busca acreditar que, después de que ella se negara, el regidor popular desplegó "un patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad jerárquica, con el objetivo de aislarla e invisibilizarla profesionalmente". Esta situación desembocó en su dimisión, en 2024.

Por ello, la acción penal también se dirige contra el PP como persona jurídica, al considerar que hubo "omisión y fracaso" de los protocolos de protección y ausencia de reacción institucional por parte del partido.

La querella incluye varios correos electrónicos intercambiados entre la exconcejala y dirigentes de la Comunidad de Madrid, que habrían sido remitidos luego a diversos medios de comunicación, incluso desvelando la identidad de la denunciante, sostiene el abogado.

Por ello las actuaciones también incluyen el presunto delito de revelación de secretos", según ha informado Efe.

Tras conocer la admisión a trámite de la querella, el ministro y secretario general del PSOE en la Comunidad, Óscar López, ha exigido la dimisión de Manuel Bautista como alcalde, pues "las madrileñas no merecen esta miseria moral", ha afirmado.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha sostenido que la presidenta Isabel Díaz Ayuso "dejó tirada" a la denunciante, y "le mandó a un matón, a Alfonso Serrano y a Ana Millán, para decirle que calladita estaba más guapa".

En declaraciones a EL ESPAÑOL, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, negó los hechos denunciados y atribuyó las acusaciones de su exconcejal a que se negó a nombrarla vicealcaldesa.

Por su parte, el Ayuntamiento de Móstoles insistió el pasado viernes en que las acusaciones contra el alcalde son "absolutamente falsas", carecen de "credibilidad" y no tienen "respaldo probatorio", y aseguró que el alcalde aún no había tenido traslado de la querella formalmente.