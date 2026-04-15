Puente crea una web para "desmentir bulos" de Adamuz en la página del Ministerio: "El sistema ferroviario es seguro"

El Ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la sesión de control de este miércoles en el Congreso cuando el PP le pedía su dimisión por la tragedia de Adamuz. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Ministerio de Transportes ha creado una página web oficial para desmentir bulos sobre el accidente ferroviario de Adamuz y otros incidentes recientes. La web analiza y rebate hasta 36 narrativas falsas que generan alarma social sobre la seguridad del sistema ferroviario español. El Ministerio sostiene que el sistema ferroviario es seguro y argumenta que la vía de Adamuz fue renovada en 2025, negando falta de mantenimiento. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios investiga si la causa fue un fallo estructural previo en la vía y revisa los protocolos aplicados por Adif.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado la puesta en marcha de una nueva página web oficial para desmentir informaciones falsas relacionadas con el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y el descarrilamiento de un tren de Cercanías en Gélida (Barcelona).

"Acabamos de poner en marcha esta web encargada de desmentir bulos. Encontrarás algunos de los que se han publicado desde el accidente de Adamuz. Si quieres información de verdad, pulsa el enlace", ha escrito en su cuenta en X.

La página figura como un apartado dentro de la web del Ministerio de Transportes que se titula "Desmintiendo bulos" y se ha inaugurado justo cuando varias víctimas protestaban delante del Congreso exigiendo responsabilidades políticas.

Según admite, la idea es analizar hasta 36 "narrativas no veraces" que, en su opinión, están contribuyendo a generar alarma social y desconfianza sobre la seguridad del sistema ferroviario.

De momento, no se cita la fuente de donde provienen las informaciones señaladas pero sí se afirma la página que su origen es "de medios y de redes sociales".

Acabamos de poner en marcha esta web encargada de desmentir bulos. Encontrarás algunos de los que se han publicado desde el accidente de Adamuz. Si quieres información de verdad, pulsa el enlace. https://t.co/8e9eVOEn62 — Óscar Puente (@oscar_puente_) April 15, 2026

Entre los ejemplos recogidos figura la idea de que el accidente de Adamuz estaría relacionado con un supuesto mal estado generalizado de la vía o con una falta de mantenimiento por parte de Adif. Algo que la página desmiente apelando al aumento de las cifras de inversión o al hecho de que la vía se había renovado en 2025 y ya no era la de 1989.

Incluso llega a dudar de los testimonios de algunas víctimas que antes del impacto llegaron a sentir frenazos.

"Los coletazos declarados por pasajeros del Alvia antes del impacto se podrían deber a la activación de los frenos de emergencia al detectarse de forma automática la incidencia en el tren de Iryo", afirma la web.

El Ministerio responde a estas versiones con datos oficiales, negando que existan evidencias que respalden esas afirmaciones.

"España tiene menos accidentes ferroviarios que países como Alemania, Francia o Italia. Estamos por debajo de la media europea en la media de accidentes ferroviarios con personas", afirma el Ministerio.

"El Gobierno no ha desatendido el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias", corrige la web, que reitera en varias ocasiones que "el sistema es seguro".

El malestar de Puente con determinadas informaciones es evidente. Ya este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, el ministro respondía a las preguntas de la popular Miriam Guardiola acusándola de hacerse "eco de todos los bulos y los chascarrillos que se publican en relación con el accidente de Adamuz".

El portal, según el propio departamento, se irá actualizando con nuevas entradas a medida que se detecten más contenidos que, según asegura, puedan generar confusión o alarma entre la ciudadanía.

La investigación

Transportes estrena esta página cuando la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tiene como principal hipótesis el estado de la vía y la posible rotura previa del carril.

Los técnicos están revisando muestras de la infraestructura para determinar si existía un fallo estructural previo y, sobre todo, cuándo se produjo exactamente. La clave aquí no es solo el “qué falló”, sino el “cuándo empezó a fallar”.

Otro de los focos de la investigación está en la actuación de Adif. La CIAF ha solicitado documentación adicional para comparar cómo se gestionaron incidencias similares en otros puntos de la red.

El objetivo es comprobar si los protocolos de detección y respuesta ante posibles defectos en la vía se aplicaron correctamente en este caso o si hubo algún tipo de retraso o desviación en los procedimientos habituales.