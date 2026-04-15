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Ignacio Cosidó, exdirector de la Policía y exsenador del PP, niega que conociese el espionaje ilegal a Bárcenas
Ignacio Cosidó, exsenador del PP y exdirector general de la Policía Nacional, ha negado conocer, durante su etapa como máximo responsable del Cuerpo, ningún espionaje ilegal contra Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular.
Cosidó ha declarado este miércoles como testigo en el juicio del caso Kitchen. Obligado a decir la verdad, Cosidó ha señalado que tan sólo conocía que la UDEF (la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional) realizaba pesquisas sobre Luis Bárcenas como Policía Judicial, en el marco del caso Gürtel, en el que el excontable del PP estaba siendo investigado por orden de la Audiencia Nacional.
Asimismo, Cosidó ha explicado que no tenía "una especial relación de confianza" con uno de los principales acusados en este juicio, el excomisario José Manuel Villarejo.
Tan sólo ha reconocido un "saludo protocolario" con él en la ceremonia en la que Cosidó fue nombrado director general de la Policía. "Pero ni él me da ninguna información ni yo a él ninguna instrucción", ha señalado el testigo.
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Ignacio Cosidó, citado de nuevo en 'Kitchen'
El exsenador y exdirector de la Policía Ignacio Cosidó ha sido citado de nuevo este miércoles como testigo en el juicio del caso Kitchen tras haber tenido que retrasar el tribunal un día su comparecencia ante el exhaustivo interrogatorio al que las defensas de los diez acusados han sometido entre el lunes y el martes al responsable policial de la investigación de esta causa.
A la vista de que se prolongaba la declaración de este investigador, inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, el tribunal acordó cambios en el calendario del juicio y decidió volver a citar al día siguiente a Cosidó después de haber permanecido toda la mañana en la Audiencia Nacional esperando su turno para prestar su testimonio.
Lo mismo sucedió con otros dos testigos citados también ayer: el comisario Enrique Barón, jefe de la Comisaría General de Información entre 2012 y 2017; y el comisario Mariano Hervás, quien fuera número dos del comisario Enrique García Castaño, 'el Gordo', pieza clave en el despliegue de Kitchen y que ha sido exonerado de este juicio por motivos de salud. Ambos han sido también citados de nuevo para este miércoles.
Para Cosidó, máximo responsable de la Policía de 2012 a 2016, la Fiscalía Anticorrupción llegó a pedir sin éxito al juez instructor su imputación en el 'caso Kitchen' a raíz de que el excomisario José Villarejo le señalara como la persona que le dijo que se iba a encargar de captar a alguien para espiar al extesorero.
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