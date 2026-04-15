Ignacio Cosidó, exsenador del PP y exdirector general de la Policía Nacional, ha negado conocer, durante su etapa como máximo responsable del Cuerpo, ningún espionaje ilegal contra Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular.

Cosidó ha declarado este miércoles como testigo en el juicio del caso Kitchen. Obligado a decir la verdad, Cosidó ha señalado que tan sólo conocía que la UDEF (la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional) realizaba pesquisas sobre Luis Bárcenas como Policía Judicial, en el marco del caso Gürtel, en el que el excontable del PP estaba siendo investigado por orden de la Audiencia Nacional.

Asimismo, Cosidó ha explicado que no tenía "una especial relación de confianza" con uno de los principales acusados en este juicio, el excomisario José Manuel Villarejo.

Tan sólo ha reconocido un "saludo protocolario" con él en la ceremonia en la que Cosidó fue nombrado director general de la Policía. "Pero ni él me da ninguna información ni yo a él ninguna instrucción", ha señalado el testigo.